В 2017 году американская корпорация Apple представит сразу три планшета iPad. Главное отличие устройств будет касаться диагонали экранов. Любители подобных новинок получат модели с дисплеями 9,7, 10,5 и 12,9 дюймов. Причем одна из версий устройств окажется безрамочной.
В частности, компания представит во втором квартале года 2-е поколение планшета iPad Pro диагональю 12,9 дюймов. Кроме того, появится 10,5-дюймовый iPad, которому отсутствие рамок обеспечит оригинальный дизайн и даст возможность сохранить относительно небольшие габариты при широком экране. Вместе с тем, выйдет наиболее бюджетная 9,7-дюймовая версия iPad.
Планшеты с диагональю 12,9 и 10,5 дюймов получат мощный процессор A10X производства TSMC. Самый недорогой iPad на 9,7 дюйма будет иметь чип Samsung LSI A9.
По мнению ряда аналитиков, в 2017 году сохранится тенденция снижения поставок продукции Apple. По прогнозам, наиболее востребованной окажется версия на 9,7 дюйма.
|
Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции
Специалисты корпорации Apple намерены разработать мультифункциональный стол для беспроводной зарядки устройств. В 2013 году инженеры запатентовали свое изобретение в Соединенных Штатах.
|
28 декабря 2016, 03:49
|
Эксперты назвали самые популярные в 2016 году смартфоны
|
12 декабря 2016, 11:26
|
ФАС рассмотрит дело о координации цен на iPhone в России корпорацией Apple
Федеральная антимонопольная служба РФ намерена вернуться к делу о ценообразовании на смартфоны iPhone, которые реализуются на российском рынке. Масштабное расследование, которое стартовало в 2015 году, может возобновиться. ФАС опять подозревает компанию из США в том, что именно она устанавливает ценовой …
|
7 ноября 2016, 10:05
|
Поклонников Apple оставили без обещанных беспроводных наушников
|
27 октября 2016, 02:47
|
В РФ появился дешевый мобильный интернет от Apple
В Российской Федерации заработал новый "яблочный" сервис Apple SIM. Благодаря ему любители путешествий или те, кому часто приходится бывать в командировках, смогут использовать недорогой интернет при перемещении по стране.
|
23 июня 2016, 11:03
|
В России создали планшет, защищенный от вирусов
Специалисты отечественной компании ТТК-М заявили о создании нового планшета TrusTPad. Как утверждается, одной из особенностей гаджета будет 100% защищённость от любого вируса.
|
20 июня 2016, 12:02
|
Компания Apple официально представила iOS 10
Американская компания Apple презентовала обновление операционной системы - iOS 10. Мероприятие прошло в рамках конференции WWDC 2016.
|
14 июня 2016, 12:31
|
Установка обновления iOS 9.3.2 полностью блокирует iPad
|
17 мая 2016, 05:47
|
Apple представит сегодня новые iPhone и iPad
|
21 марта 2016, 12:20
|
Мировые продажи планшетов в III квартале 2015 года упали на 12,6%
|
16 ноября 2015, 06:02
|
В России выходит новый гаджет от Apple
|
2 ноября 2015, 02:05
|
Планшеты теряют свою популярность у россиян
|
26 февраля 2015, 12:21