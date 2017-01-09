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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Установка обновления iOS 9.3.2 полностью блокирует iPad

Выпущенные накануне вечером новые версии операционных систем компании Apple могут вызвать серьезные проблемы у владельцев мобильных устройств. С этим уже столкнулись обладатели планшетов iPad Pro. Некоторые из них, обновившись до версии iOS 9.3.2., увидели на экране надпись "Ошибка 56", после 

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Apple представит сегодня новые iPhone и iPad

Apple представит сегодня новые iPhone и iPad

Согласно сложившейся традиции, компания не обнародует свои планы до самой презентации. Новую линейку Apple представит сегодня, 21 марта. Презентация состоится в актовом зале Town Hall Auditorium в Купертино. Несмотря на завесу тайны, по сведениям западных источников, фирма презентует iPhone 5SE 
21 марта 2016, 12:20
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Мировые продажи планшетов в III квартале 2015 года упали на 12,6%

Мобильные компьютеры теряют свою популярность. Конечно, продавать их сейчас пока ещё выгодно, однако прибыль постепенно снижается. Пока в этом году продано около 49 млн планшетников. Лидеры -iPad, на втором месте - гаджеты от Sumsung. Бронзу по продажам получает продукция lenovo. 
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В России выходит новый гаджет от Apple

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Планшеты теряют свою популярность у россиян

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26 февраля 2015, 12:21
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