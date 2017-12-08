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Материалы по теме:

Новый смартфон Samsung Galaxy S9 выпустят в необычном цвете

Новый смартфон Samsung Galaxy S9 выпустят в необычном цвете

Появилась информация по поводу того, в каких цветовых гаммах компания Samsung собирается представить Galaxy S9. Как утверждается, бренд из Южной Кореи, следуя появившейся на международном рынке тенденции, придумал нестандартное решение для новинки.
По информации зарубежных агентств, одной из цветовых гамм 

5 декабря 2017, 10:10
Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Специалисты из Южной Кореи после серии продолжительных исследований пришли к умозаключению, что так называемая телефонная зависимость, которая появляется в результате чрезмерного увлечения мобильными устройствами, негативно действует на человеческий мозг. Ее закономерным следствием, поясняют ученые, является изменение химического баланса.
Ученые из 

1 декабря 2017, 05:01
В России стартовали продажи многофункционального смартфона Alcatel IDOL

В России стартовали продажи многофункционального смартфона Alcatel IDOL

В РФ началась реализация смартфона Alcatel IDOL 5, созданного, как поясняют специалисты, из металлического материала и презентованного в германской столице. Считается, что прежде всего эта модель будет интересна молодежи.
Мобильник имеет 5,2-дюймовый дисплей и защитное 2,5D стекло особой формы. По 

30 ноября 2017, 10:07
Google научила смартфон выявлять подглядывание

Google научила смартфон выявлять подглядывание

Мобильные устройства Google Pixel  смогут выявлять моменты, когда в экран смотрит посторонний человек. В таких случаях владелец смартфона будет соответствующим образом предупреждаться.
Каждый раз, когда кто-то захочет подсмотреть появившееся на экране сообщение, возникнет уведомление. О новинке рассказывает Quartz.
Схема такой 

28 ноября 2017, 04:09
Названы российские цены флагманского смартфона LG V30+

Названы российские цены флагманского смартфона LG V30+

На отечественном рынке началась реализация нового флагманского устройства от южнокорейской корпорации LG. Смартфон уже доступен для предварительного заказа, его стоимость 59 990 рублей.
В начале осени на выставке IFA была презентована новая разработка - смартфон LG V30+. Он оснащен камерой 

24 ноября 2017, 01:10
Житель Самары нанес ущерб популярному бренду гаджетов

Житель Самары нанес ущерб популярному бренду гаджетов

В Самаре полицейские задержали молодого человека, который, по данным силовиков, нанес ущерб популярному бренду гаджетов. Сумма превышает 1 миллион рублей. Факт торговли контрафактной продукцией – мобильными телефонами и другими устройствами - был выявлен в ТЦ, расположенном в Ленинском районе Самары.

«Сотрудникам 

21 ноября 2017, 10:59
Германия запретила носить детям «умные» часы

Германия запретила носить детям «умные» часы

Немецкое Телекоммуникационное агентство официально наложило запрет на использование «умных» часов несовершеннолетними. Кроме того, родителям рекомендовано уничтожить приобретенные ранее гаджеты. Такую информацию приводят зарубежные агентства.
Эксперты агентства объясняют свои действия тем, что «умные» часы следует отнести к находящимся под запретом прослушивающим 

20 ноября 2017, 05:11
Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Группа злоумышленников на мопедах похитила устройства компании Apple из торгового центра в британской столице. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на полицию Лондона.
 «Десять подозреваемых на пяти мопедах вломились в магазин, разбив стекло, и забрали продукцию Apple», — проинформировали в 

14 ноября 2017, 05:10
Госслужащий обнаружил на картине XIX века iPhone

Госслужащий обнаружил на картине XIX века iPhone

Британский госслужащий Питер Рассел обнаружил на полотне австрийского живописца Фердинанда Георга Вальдмюллера "Ожидаемая" iPhone в руках дамы. Картина была создана в 1860 году.
На картине молодая женщина рассматривает небольшой предмет. Мужчина отметил, что в настоящее время аналогичным образом ведут себя 

13 ноября 2017, 05:05
Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X

Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X

На сайте Reddit один из пользователей пожаловался на чувствительность сенсорного экрана iPhone X, который моментально переставал реагировать на прикосновения при температуре в районе нуля градусов. 

Данную публикацию подержали и другие 
10 ноября 2017, 01:39
В Москве продают места в очереди за новым iPhone X

В Москве продают места в очереди за новым iPhone X

На Avito появились предложения о продаже места в очереди за новым iPhone X. Цена услуги начинается от 10 000 рублей.
Каждый желающий может купить место в очереди возле ГУМа, re:Store на Тверской улице и т.д.. Есть предложения и по доставке нового 

3 ноября 2017, 10:04
Сомнительные лица: Apple не советует использовать Face ID близнецам и детям младше 13 лет

Сомнительные лица: Apple не советует использовать Face ID близнецам и детям младше 13 лет

Американская компания Apple разработала инструкцию по безопасности, которая сужает круг пользователей для системы Face ID. Как известно, такое наименование носит механизм распознавания лиц, имеющийся в новых моделях iPhone, презентация которых состоялась совсем недавно.
По словам сотрудников Apple, уникальные черты в 

29 сентября 2017, 10:09
Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

На следующий день после презентации новых моделей смартфонов iPhone корпорация Apple обрушила цены на линейку старых моделей в РФ. Стоимость снизилась на сумму до 10 тысяч рублей в зависимости от модели.
Скажем, миниатюрный iPhone SE реализуется за 27 990 вместо 

14 сентября 2017, 10:02
СМИ сообщили о грядущем дефиците новых iPhone

СМИ сообщили о грядущем дефиците новых iPhone

Зарубежные информагентства сообщают предстоящем дефиците нового iPhone 8, продажи которого стартуют 12 сентября. Согласно существующей версии, нехватка новых смартфонов обусловлена проблемами производства. По причине сбоя поставок комплектующих деталей график выпуска может быть смещен на месяц.
Вместе с тем, имеются предположения, 

8 сентября 2017, 10:33
Японские ученые рассказали, как iPhone можно использовать вместо бритвы

Японские ученые рассказали, как iPhone можно использовать вместо бритвы

Инженеры из Японии рассказали о своей уникальной новинке, предложив использовать популярный iPhone в качестве бритвы. Для этого они разработали особую насадку, подключаемую к гаджету.
Изобретение было сделано в корпорации Sanko. Устройство представляет из себя мини-бритву в виде специальной насадки, подключаемой 

1 сентября 2017, 12:18
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