На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Согласно сообщению, в 2018-м корпорация Apple может предложить взыскательным пользователям сразу три новинки. Как утверждают эксперты, одно из этих устройств сделают с LCD экраном диагональю 6,1 дюйма, а также металлическим корпусом, имеющим различное цветовое исполнение. Еще два устройства получат OLED-дисплей.
Вместе с тем, по данным источников, смартфон с 6,1-дюймовым экраном собираются реализовывать по сниженной цене. А представят все эти новинки, скорее всего, в начале осени 2018 года.
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