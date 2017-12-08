Японские ученые рассказали, как iPhone можно использовать вместо бритвы Инженеры из Японии рассказали о своей уникальной новинке, предложив использовать популярный iPhone в качестве бритвы. Для этого они разработали особую насадку, подключаемую к гаджету.

Изобретение было сделано в корпорации Sanko. Устройство представляет из себя мини-бритву в виде специальной насадки, подключаемой …