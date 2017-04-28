Корпорация Apple планирует избавить владельцев новых устройств от проблем с зарядкой. «Севшая» батарея безвозвратно уйдет в прошлое.
Вполне вероятно, что iPhone8 получит функцию беспроводной зарядки посредством Wi-Fi. Ученые сейчас активно работают над этой возможностью, о чем рассказывают сегодня зарубежные агентства.
По информации американских изданий, патентное бюро Соединенных Штатов получило соответствующий документ, где изложено техническое решение. Если разработчики смогут воплотить идею в жизнь, то аккумулятор будет практически «бездонным», так как он сможет пополнять запас энергии везде, где имеется беспроводная сеть.
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