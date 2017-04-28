Apple представит iPhone с изогнутым экраном в 2017 году - СМИ В 2017 году появится смартфон от Apple с изогнутым дисплеем, сообщает Wall Street Journal. Концерн уже получил запрос на увеличение выпуска сверхтонких LED-дисплеев. Кроме того, в компании разработают прототипы экранов с более высоким разрешением, чем у мобильных устройств от Samsung. …