В процессе изучения морской пещеры международная группа исследователей обнаружила осадочный «снимок» цунами возрастом около пяти тысяч лет. Открытие было сделано недалеко от Индонезии.
Своеобразная «летопись» представляет собой слои песка и всевозможных обломков разного происхождения. В общей сложности в этом месте археологи выкопали шесть траншей и определили возраст пород методом радиоуглеродного анализа. В итоге они сделали умозаключение, что между масштабными природными катастрофами всегда наблюдалось длительное затишье.
По словам специалистов, обнаруженный 5000-тысячный «снимок» цунами подтвердил недостаточность существующей в настоящее время информации о землетрясениях, способных провоцировать появление гигантских волн. По найденному осадочному «снимку» ученые насчитали около 11 мощнейших цунами.
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