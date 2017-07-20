В России создана уникальная карта, по которой можно определять риск возникновения цунами в различных регионах страны. Об этом заявили ученые из Сибирского отделения РАН.

Средства прогнозирования цунами в Российской Федерации впервые появились в середине прошлого столетия. Между тем, вплоть до …