В апреле налоговые органы Португалии начнут еженедельную лотерею - за год будет разыграно 60 автомобилей, сообщают "Ведомости". Участвовать в ней смогут потребители, которые потребовали у продавцов чеки с их ИНН.

Так власти рассчитывают заручиться поддержкой рядовых граждан в борьбе с уклонением от …