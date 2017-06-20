Скелеты трех молодых людей с отрубленными руками и ногами обнаружили археологи в средневековом португальском некрополе. По словам ученых, такова была форма судебного наказания в городе Эстремош в 13-15 вв.
За время работы на этом объекте специалисты откопали останки 94 человек, но последняя находка повергла их в шок. Руки и ноги были аккуратно уложены рядом с телами. Так как все кости скелета оказались на месте, специалисты сделали вывод, что конечности были отрублены при жизни. Аналогичные повреждения отмечались и в английских средневековых некрополях. В те времена ампутация конечностей практиковалась в качестве предсмертного наказания.
В 13-15 веках в Европе истязаниям подвергались преимущественно воры. Впрочем, исследователи допускают и казнь по политическим мотивам, что тоже имело распространение в ту эпоху.
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