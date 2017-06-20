9
45
05
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Британские ученые: Занятия спортом улучшают качество секса

Британские ученые: Занятия спортом улучшают качество секса

Британские ученые рассказали о простом способе, дающем возможность улучшить качество секса. Как утверждается, партнеры могут получить больше удовольствия от полового контакта, если станут систематически заниматься физическими упражнениями. О результатах недавнего исследования рассказывается на страницах Daily Mail.
Эксперты на протяжении девяти 

19 июня 2017, 12:11
Квантовую телепортацию на рекордные 1,2 тысячи километров произвели в КНР

Квантовую телепортацию на рекордные 1,2 тысячи километров произвели в КНР

Китайские специалисты в процессе недавнего эксперимента поставили новый рекорд квантовой телепортации. Как рассказывают зарубежные издания, в исследованиях были задействованы космические спутники и несколько наземных станций, а расстояние телепортации составило 1200 километров.
Эксперты поясняют: сама квантовая телепортация является процессом, когда две 

16 июня 2017, 03:17
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита

Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита

Артефакты периодов мезолита и неолита были обнаружены в российской столице во время работ по реконструкции. В частности, уникальный фрагмент каменного скребка периода мезолита (VII тысячелетие до н.э.) откопали на Покровском бульваре. Такие орудия доисторический человек использовал для работы со шкурами 

16 июня 2017, 11:21
Китай запустил на орбиту телескоп для изучения черных дыр

Китай запустил на орбиту телескоп для изучения черных дыр

Китайские ученые запустили на орбиту первый рентгеновский космический телескоп Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT). Аппарат предназначен для ведения наблюдений за черными дырами, сообщает агентство Синьхуа.
Телескоп на высоту 550 км над Землей доставила сегодня ракета-носитель "Великий поход-4В". Пуск произошел с 

15 июня 2017, 03:25
Начаты раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты

Начаты раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты

Германские власти дали разрешение на археологические работы в районе предполагаемого захоронения знаменитой Янтарной комнаты. Всемирно известный шедевр был вывезен фашистами из Советского Союза.
Российские ученые думают, что фрагменты Янтарной комнаты находятся под городом Нордхаузен. Археологи основываются, в частности, на информации 

15 июня 2017, 02:14
В Португалии бык поднял на рога снимавшего на iPad прохожего

В Португалии бык поднял на рога снимавшего на iPad прохожего

На португальском острове Терсейра бык травмировал мужчину, который снимал его на iPad. Кадры инцидента попали в Сеть и уже вызвали волну обсуждений среди пользователей.
Как рассказывали очевидцы, животного разозлил неизвестный, у которого в руках был кусок зеленой материи. Когда этот 

13 июня 2017, 05:26
«Дрель» возрастом 7,5 тысячи лет нашли археологи в Турции

«Дрель» возрастом 7,5 тысячи лет нашли археологи в Турции

Во время раскопок в Турции ученые обнаружили древнюю дрель. Ее возраст оценивается в 7,5 тысячи лет.
Находка была сделана в северо-западной провинции Бурса. Инструмент представляет собой небольшую палку с продолговатым кремнёвым наконечником.
По словам специалистов, использование кремня в качестве наконечника 

13 июня 2017, 09:02
В самом центре Москвы археологи обнаружили фундаменты древних церквей

В самом центре Москвы археологи обнаружили фундаменты древних церквей

В самом центре российской столицы археологи нашли фундаменты четырех старых церквей, которые были снесены около ста лет назад. Открытие было сделано в районе Большой Лубянки, Сретенки и Гоголевского бульвара.
Кроме того, исследователи обнаружили колодец времен Екатерины II. Он являлся частью 

9 июня 2017, 05:30
Власти Португалии придумали оригинальный способ борьбы с уклонением от налогов

Власти Португалии придумали оригинальный способ борьбы с уклонением от налогов

В апреле налоговые органы Португалии начнут еженедельную лотерею - за год будет разыграно 60 автомобилей, сообщают "Ведомости". Участвовать в ней смогут потребители, которые потребовали у продавцов чеки с их ИНН.

Так власти рассчитывают заручиться поддержкой рядовых граждан в борьбе с уклонением от 

13 февраля 2014, 12:11
Тольяттинский батутист завоевал «золото» на этапе Кубка мира

Тольяттинский батутист завоевал «золото» на этапе Кубка мира

В португальском городе Лоле состоялся этап Кубка мира по прыжкам на батуте. Тольяттинец Михаил Мельник (на фото) выступал в двух дисциплинах. В индивидуальном зачете он претендовал на награды, показав в отборочном раунде третий результат. К сожалению, в финале Мельник допустил 

11 сентября 2013, 02:15
В Португалии усугубляется экономический кризис

В Португалии усугубляется экономический кризис

Проценты по займам Португалии резко выросли на фоне опасений об усиливающемся политическом кризисе в стране, сообщает "Русская служба Би-би-си".

Ставка доходности по 10-летним облигациям Португалии превысила на торгах в среду отметку в 8%, а рынок ценных бумаг потерял в цене более 

5 июля 2013, 11:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна