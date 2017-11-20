9
21
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
     d8888                       888    888            888     888           
    d8P888                       888    888            888     888           
   d8P 888                       888    888            888     888           
  d8P  888   88888b.   888  888  8888888888   8888b.   888     888  88888888 
 d88   888   888 "88b  888  888  888    888      "88b  888     888     d88P  
 8888888888  888  888  888  888  888    888  .d888888  888     888    d88P   
       888   888 d88P  Y88b 888  888    888  888  888  Y88b. .d88P   d88P    
       888   88888P"    "Y88888  888    888  "Y888888   "Y88888P"   88888888 
             888            888                                              
             888       Y8b d88P                                              
             888        "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных

Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных

Шведские специалисты установили, что собаки могут уменьшить вероятность ранней смерти от сердечно-сосудистых недугов. Результаты соответствующих исследований опубликовали зарубежные специализированные издания.
Эксперты изучали медкарты здоровых людей от 40 до 80 лет и отслеживали показатели смертности в течение продолжительного периода. В Швеции 

17 ноября 2017, 05:11
Американская Boston Dynamics научила своего робота делать сальто

Американская Boston Dynamics научила своего робота делать сальто

Корпорация Boston Dynamics из Соединенных Штатов научила робота последнего поколения Atlas залезать на невысокие предметы и совершать с них сальто. О необычных экспериментах рассказали зарубежные издания со ссылкой на представителей компании.
Экспертам продемонстрировали, как человекоподобное устройство перескакивает с одного предмета 

17 ноября 2017, 10:04
«Марсианский город» в Дубае появится через 2,5 года

«Марсианский город» в Дубае появится через 2,5 года

Строительные работы на месте будущего города Mars Scientific City, где собираются воссоздать марсианские условия, закончатся в Дубае через 2,5 года. Так заявили в космическом агентстве изданию Khaleej Times.
Площадь уникального города, где специалисты приступят к экспериментам в условиях Красной планеты, 

17 ноября 2017, 09:35
Британские ученые: искусственные попытки охладить планету приведут к глобальной катастрофе

Британские ученые: искусственные попытки охладить планету приведут к глобальной катастрофе

Специалисты из Англии на основании проведенного исследования сделали умозаключение, что использование искусственных аэрозолей в целях охлаждения Земли спровоцирует катастрофические процессы. Об этом рассказывает издание Nature Communications.
По прогнозам специалистов из университета Эксетера, подобная технология чревата различными последствиями для северного и 

16 ноября 2017, 02:08
В Китае заявили об обнаружении шкатулки с останками Будды

В Китае заявили об обнаружении шкатулки с останками Будды

Об обнаружении керамической шкатулки с останками Будды Шакьямуни заявили в КНР. Как рассказывает Chinese Cultural Relics, артефакту примерно 2500 лет. А нашли его в процессе ремонтных работ.
Как поясняют специалисты, на находке есть надпись, из которой следует, что внутри лежат 

16 ноября 2017, 09:48
Археологи обнаружили вход в «тайную комнату» под пирамидой майя

Археологи обнаружили вход в «тайную комнату» под пирамидой майя

 В процессе исследований в Мексике археологи нашли в храме Кукулькан Чичен-Ицы тайный вход. Ученые надеются, что открытие прольет свет на некоторые религиозные особенности этой древней цивилизации.
Речь идет о загадочной системе туннелей внутри ступенчатой пирамиды. Посредством специального суперсовременного устройства там 

15 ноября 2017, 03:13
Руины древней крепости обнаружили на дне озера Ван в Турции

Руины древней крепости обнаружили на дне озера Ван в Турции

По сообщениям зарубежных информагентств, в турецком озере Ван ученые нашли древнюю крепость периода Урарту. Развалины обнаружили на востоке страны на десятиметровой глубине.
Находке примерно 3 тысячи лет, считают специалисты. Судя по всему, ее возвели в эпоху древнего царства, располагавшегося на 

13 ноября 2017, 10:31
Привет из прошлого: Крымские археологи обнаружили древние ворота в скифскую крепость

Привет из прошлого: Крымские археологи обнаружили древние ворота в скифскую крепость

В Крыму исследователи нашли ворота многовекового городища. Как рассказали отечественные информагентства, открытие было сделано в Бахчисарайском районе.
 Взорам многочисленных специалистов предстали развалины скифской крепости. По словам исследователей артефакта, речь, в частности, идет о неплохо сохранившихся фрагментах воротной башни. Они могут 

8 ноября 2017, 02:06
СМИ: Исследователи нашли неизвестную ранее комнату внутри пирамиды Хеопса

СМИ: Исследователи нашли неизвестную ранее комнату внутри пирамиды Хеопса

Тщательное изучение структуры одного из самых известных мировых исторических памятников - пирамиды Хеопса - с применением мюонной радиографии продемонстрировало, что в этой древнейшей постройке находится комната, о которой прежде ничего не было известно.
Как поясняют ученые, над коридором большой галереи 

3 ноября 2017, 05:09
У пирамиды Хеопса обнаружены древние записи инопланетян

У пирамиды Хеопса обнаружены древние записи инопланетян

Возле всемирно известной пирамиды Хеопса близ Каира специалисты обнаружили загадочные надписи на земле. Есть версия, согласно которой их в древние времена могли оставить представители иных цивилизаций.
Таинственные надписи были найдены прямо у подножья пирамиды, и, как утверждается, нечто аналогичное нашли 

1 ноября 2017, 12:23
Прогноз: Туроператоры ждут открытия авиасообщения с Египтом в ближайшее время

Прогноз: Туроператоры ждут открытия авиасообщения с Египтом в ближайшее время

Гендиректор НТК «Интурист» Виктор Тополкараев сообщил о том, что туроператоры ждут открытия авиасообщения с Египтом в ближайшее время. Об этом сегодня рассказали российские СМИ.
По словам г-на Тополкараева, скорее всего, направление откроют в первую очередь регулярными рейсами в Каир, а 

14 сентября 2017, 05:23
В Каирском музее найдено доказательство существования НЛО

В Каирском музее найдено доказательство существования НЛО

Исследователи заявили об обнаружении доказательства связи древних египтян с представителями иноземных цивилизаций. Речь идет об артефактах, находящихся в Каирском музее древности. Ученые уверены, что много веков назад о существовании инопланетной жизни уже было известно.
Специалисты, в частности, говорят о необычном 

7 сентября 2017, 02:16
300-летняя мумия в Мексике открыла глаза

300-летняя мумия в Мексике открыла глаза

В Мексике произошел уникальный случай, о котором сразу заговорили далеко за пределами страны. 300-летняя мумия ребенка открыла глаза в процессе массового мероприятия.
Это произошло с мощами Святой Иносении. По преданию, девочку лишил жизни ее отец за намерение посетить Кафедральный собор 

27 сентября 2016, 09:01
Ученые обнаружили в Чили тысячелетние мумии женщины и двух детей

Ученые обнаружили в Чили тысячелетние мумии женщины и двух детей

В Чили на территории Атакамы фермеры совершенно случайно наткнулись на древние захоронения. Прибывшие на место археологи определили, что возраст мумий составляет более 900 лет.

Как сообщают чилийские информагентства, в захоронениях были обнаружены мумии женщины и двоих детей. Кроме того, там нашли 

3 июня 2016, 04:32
Учёные создают 3D-модель мумии XIII века, обнаруженной на Ямале

Учёные создают 3D-модель мумии XIII века, обнаруженной на Ямале

Отечественные специалисты в настоящее время работают над созданием 3D-модели мумии ребенка XIII века нашей эры. Она была найдена в прошлом году в Ямало-Ненецком автономном округе. Как утверждают в научном центре изучения Арктики, работа будет завершена в 2016-м.
Специалисты поясняют: они 

23 мая 2016, 01:56
Ученые создали уникальную 3D-модель мумии тирольского шамана

Ученые создали уникальную 3D-модель мумии тирольского шамана

Ученые сделали трехмерную модель мумии тирольского ледяного человека Эци, которая, в силу различных причин, в научной среде уже давно имеет славу «проклятой». Мужчина жил свыше 5 тыс. лет назад, а скончался примерно в 45-летнем возрасте. Для справки отметим, что мумию 

22 апреля 2016, 09:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх