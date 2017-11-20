Ученые из Российской Федерации в процессе изыскательских работ нашли древний саркофаг с хорошо сохранившейся мумией. Открытие сделали в Египте в районе Дейр эль-Банат.
Археологи уже причислили находку к греко-римскому периоду, который пришел на смену эпохе Александра Македонского. Особая ценность открытия в том, что обнаружить неразграбленное погребение сейчас практически невозможно.
На мумии была разноцветная маска, при этом применялась так называемая технология листового золочения. Пластины крепились к усопшему бинтами. Судя по всему, погребенный принадлежал к высокому сословью.
Ученые проводят работы в этой районе на протяжении почти полутора десятилетий. За такой период они исследовали свыше трехсот захоронений. Очередное открытие может приблизить их к разгадке многих тайн далекой и загадочной эпохи.
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