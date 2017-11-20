В Чили на территории Атакамы фермеры совершенно случайно наткнулись на древние захоронения. Прибывшие на место археологи определили, что возраст мумий составляет более 900 лет.

Как сообщают чилийские информагентства, в захоронениях были обнаружены мумии женщины и двоих детей. Кроме того, там нашли …