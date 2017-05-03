Уникальное открытие было сделано китайскими археологами в провинции Хэнань. Работавшие в данном регионе ученые обнаружили 18 могил, в которых были погребены представители древнего кочевого народа гуннов.
По оценкам экспертов, захоронениям минимум 1800 лет. По рассказам китайских информагентств, несмотря на это, могилы довольно неплохо сохранились.
Пока исследователи не полностью изучили артефакты. На это они намерены потратить не менее полугода. Однако уже сейчас из-под земли извлечено множество древних предметов, которые представляют большую научную ценность.
В частности, найдены украшения, посуда, орудия труда, а также оружие. Все это было рядом с усопшими. Открытие прольет свет на множество загадок, связанных с гуннами. Напомним, что их вторжение в 370-х годах из Азии в Восточную Европу ученые считают началом «великого переселения народов».
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