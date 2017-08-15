Ученые, занимавшиеся раскопками на территории Англии, установили, что порядка 15 тыс. лет назад здесь проживали каннибалы. Археологи представили веские доказательства своей версии.
В частности, были найдены останки древних людей, над которыми проводили различные ритуалы. Как выяснилось, кости погребенных были обглоданы, при этом явных следов насильственной смерти не было.
Ученые допустили, что люди умирали по естественным причинам, а далее над ними совершался ритуал каннибализма с оставленной особой меткой на костях. С какой целью именно кости похороненных людей имели особые отметины, пока неизвестно. Среди версий - погребальный обряд либо отличие своего племени от чужого.
При этом исследователи выяснили, что племя вовсе не голодало. В пещерах нашли многочисленные кости животных, свидетельствующие о частом употреблении в пищу мяса.
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