Ученые из Сан-Франциско установили, что в стадии глубоко сна человек укрепляет все моторные навыки, которые были получены незадолго до этого. В этой фазе ночного отдыха медленные мозговые волны оказывают влияние на развитие знаний, приобретенных в процессе активной жизнедеятельности за некоторое …