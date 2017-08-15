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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
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Ученые NASA нашли на снимке Луны

Ученые NASA нашли на снимке Луны "парящий дом пришельцев"

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Уникальную старинную игрушку обнаружили археологи в Москве

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11 августа 2017, 02:16
Археологи нашли осадочный 5000-летний «снимок» цунами в морской пещере

Археологи нашли осадочный 5000-летний «снимок» цунами в морской пещере

В процессе изучения морской пещеры международная группа исследователей обнаружила осадочный «снимок» цунами возрастом около пяти тысяч лет. Открытие было сделано недалеко от Индонезии.
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20 июля 2017, 05:34
В США ребенок нашел череп предка слона возрастом 1 млн лет

В США ребенок нашел череп предка слона возрастом 1 млн лет

Как рассказывают американские издания, 10-летний житель штата Нью-Мексико во время игры обнаружил череп предка современного слона. Возраст редчайшей находки составляет порядка одного миллиона лет.
В тот день мальчик отправился с семьей в загородную поездку. Исследуя местные каньоны и развалины, юный 

19 июля 2017, 05:24
Древнейший смайлик: Археологи обнаружили необычный знак при раскопках в Турции

Древнейший смайлик: Археологи обнаружили необычный знак при раскопках в Турции

Группа археологов в процессе раскопок в турецком Газиантепе нашла необычный символ на древней амфоре. На сосуде был изображен своеобразный смайлик, сообщает Nation News.
Изображение не имеет аналогов, утверждают эксперты. Прежде они ничего подобного не обнаруживали. Сейчас ученые ломают головы над 

19 июля 2017, 10:36
В столице Мексики археологи обнаружили стену из человеческих черепов

В столице Мексики археологи обнаружили стену из человеческих черепов

В Мехико археологи нашли стену протяженностью в 30 метров. В ее центре выложен круг из человеческих черепов. По словам ученых, останки принадлежали молодым мужчинам, женщинам и даже детям.
 
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Экс-депутата Самарской губернской думы Дмитрия Анищенко (на фото) задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. По данным столичного управления МВД, он предложил одному из бизнесменов помощь в получении должности главы крупного похоронного предприятия «Ритуал». Свои услуги Анищенко оценил в 2 

21 февраля 2014, 11:35
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