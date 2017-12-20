В Монголии ученые в ходе раскопок нашли древний саркофаг с загадочными надписями. Открытие подтвердило тот факт, что степь Донгойн Ширээ являлась центром восточно-тюркского каганата, о местонахождении которого прежде были самые противоречивые сведения.
Археологические работы проводились на протяжении последних двух лет. Найденный саркофаг находился между четырьмя каменными колоннами с тюркскими письменами, поясняют ученые. Надписи располагаются в верхней части сооружения. Согласно одной из версий, человек, погребенный в этом саркофаге, служил наместником короля.
Погребение датируется периодом между 716 и 734 годами. Судя по надписям на колоннах, похороненный здесь мог дорасти до статуса главнокомандующего в эпоху правления Тенгри Кагана. Надписи повествуют о различных событиях из жизни правителя.
|
Российские ученые нашли способ спасения от плохих дорог
Ученые определили, каким образом сделать отечественные трассы качественными и ровными. По утверждению специалистов РАН, при формировании дорожного покрытия нужно применять диатомит.
|
22 декабря 2017, 05:04
|
Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время
Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают …
|
22 декабря 2017, 04:27
|
Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки
Специалисты Университета Ватерлоо сделали умозаключение, что нищие люди зачастую проявляют больше мудрости при урегулировании конфликтов, чем представители среднего класса. Как сообщает phys.org, ученые задумали проанализировать работу мозга представителей разных классов. Суть исследований заключалась в том, что участники оказывались в специально …
|
22 декабря 2017, 12:17
|
Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет
Биологи из Канады нашли новый вид членистоногих хищников-амфибий, которые жили в Северной Америке свыше 500 млн. лет назад. Ему дали наименование Habelia optata.
|
22 декабря 2017, 10:06
|
Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть
Российские специалисты из Высшей школы экономики и испанские из Университета Вальядолида создали нейронную сеть, которая на основе политических и экономических аспектов способна спрогнозировать и смоделировать коррупционные процессы. Итогами исследования эксперты поделились на страницах издания Social Indicators Research.
|
21 декабря 2017, 05:05
|
Три древних якоря обнаружили в море под Севастополем
Специалисты Севастопольского государственного университета обнаружили в прибрежных водах близ населенного пункта Любимовка, что под Севастополем, три похожих железных якоря. Информацию на этот счет распространили российские агентства со ссылкой на представителей вуза.
|
13 декабря 2017, 04:17
|
Палеонтологи обнаружили в Монголии останки динозавра с «лебяжьей» шеей
На бескрайних просторах пустыни Гоби в Монголии палеонтологи нашли останки неизвестного официальной науке вида пернатого динозавра. О редчайшем открытии рассказывается на страницах издания Nature.
|
7 декабря 2017, 10:44
|
В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса
В Соединенных Штатах Америки группа археологов обнаружила фигуру сфинкса, которая без малого сто лет пробыла под слоем песка в Калифорнии. Статую использовали во время съемок картины «Десять заповедей», представленной зрителям в 1923-м.
|
4 декабря 2017, 03:07
|
Российский ученый-археолог раскрыл секреты погребения древних славян
Российский исследователь Владислав Житенев нашел под Владимиром погребения древних славян. Открытие помогло ученым пролить свет на особенности традиций далекой эпохи. Изученные археологом могилы принадлежат нашим далеким предкам, обитавшим на территории поселения Сунгирь.
|
1 декабря 2017, 11:00
|
Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника
|
1 декабря 2017, 10:17
|
В могиле древнегреческого воина обнаружили гемму возрастом 3500 лет
Полудрагоценный камень с уникальной гравировкой, на которой показана сцена сражения, нашли ученые из Соединенных Штатов в гробнице воина. Находка, которая сейчас тщательно изучается специалистами, была сделана представителями Университета Цинциннати близ греческого Пилоса.
|
8 ноября 2017, 12:53