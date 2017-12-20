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Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

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Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Биологи из Канады нашли новый вид членистоногих хищников-амфибий, которые жили в Северной Америке свыше 500 млн. лет назад. Ему дали наименование Habelia optata.
Об открытии заявил коллектив специалистов из университета Торонто. Ученые исследовали большое захоронение животных кембриджского периода. Примерный возраст 

22 декабря 2017, 10:06
Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Ученые разработали предсказывающую коррупцию нейросеть

Российские специалисты из Высшей школы экономики и испанские из Университета Вальядолида создали нейронную сеть, которая на основе политических и экономических аспектов способна спрогнозировать и смоделировать коррупционные процессы. Итогами исследования эксперты поделились на страницах издания Social Indicators Research.
Модель заблаговременного предупреждения 

21 декабря 2017, 05:05
Три древних якоря обнаружили в море под Севастополем

Три древних якоря обнаружили в море под Севастополем

Специалисты Севастопольского государственного университета обнаружили в прибрежных водах близ населенного пункта Любимовка, что под Севастополем, три похожих железных якоря. Информацию на этот счет распространили российские агентства со ссылкой на представителей вуза.
Как поясняют археологи, артефакты могут свидетельствовать о давнем кораблекрушении. 

13 декабря 2017, 04:17
Палеонтологи обнаружили в Монголии останки динозавра с «лебяжьей» шеей

Палеонтологи обнаружили в Монголии останки динозавра с «лебяжьей» шеей

На бескрайних просторах пустыни Гоби в Монголии палеонтологи нашли останки неизвестного официальной науке вида пернатого динозавра. О редчайшем открытии рассказывается на страницах издания Nature.
Эта разновидность получила наименование Halszkaraptor escuilliei, она принадлежит к семейству, название которого переводится как «бегающие ящеры». 

7 декабря 2017, 10:44
В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса

В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса

В Соединенных Штатах Америки группа археологов обнаружила фигуру сфинкса, которая без малого сто лет пробыла под слоем песка в Калифорнии. Статую использовали во время съемок картины «Десять заповедей», представленной зрителям в 1923-м.
Сейчас неожиданно найденную фигуру, ставшую настоящим артефактом, собираются 

4 декабря 2017, 03:07
Российский ученый-археолог раскрыл секреты погребения древних славян

Российский ученый-археолог раскрыл секреты погребения древних славян

Российский исследователь Владислав Житенев нашел под Владимиром погребения древних славян. Открытие помогло ученым пролить свет на особенности традиций далекой эпохи. Изученные археологом могилы принадлежат нашим далеким предкам, обитавшим на территории поселения Сунгирь.
Основная часть находящихся в склепах украшений была сделана 

1 декабря 2017, 11:00
Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника

Израильские археологи нашли древний храм при помощи беспилотника

Ученые из Израиля при помощи дрона нашли развалины старинного храма в одном из южных регионов страны. Как рассказывает РИА Новости, постройка относится к периоду 2200-летней давности. Речь идет о времени существования одного из осколков великой некогда империи Александра Македонского.
Это 

1 декабря 2017, 10:17
В могиле древнегреческого воина обнаружили гемму возрастом 3500 лет

В могиле древнегреческого воина обнаружили гемму возрастом 3500 лет

Полудрагоценный камень с уникальной гравировкой, на которой показана сцена сражения, нашли ученые из Соединенных Штатов в гробнице воина. Находка, которая сейчас тщательно изучается специалистами, была сделана представителями Университета Цинциннати близ греческого Пилоса.
Как считают ученые, возраст захоронения, где находился 3,5-сантиметровый 

8 ноября 2017, 12:53
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