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Материалы по теме:

В Сызрани астроном вынес телескоп на улицу и позволил всем желающим посмотреть на небо

В Сызрани астроном вынес телескоп на улицу и позволил всем желающим посмотреть на небо

Астроном-любитель Самир Шафики позволил всем желающим посмотреть в телескоп на небо, передает местный портал КТВ ЛУЧ.

Самир выставил свой телескоп Dob 6 в центре города, у ДК «Художественный».
 
"На морозе продержались более двух часов, за это время 
24 февраля 2018, 04:16
Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Американское аэрокосмическое агентство на своем официальном сайте опубликовало фото с 2 галактиками: NGC 2936 и NGC 2937. Астрономы NASA увидели на снимках довольно интересную сцену и сравнили одну галактику с пингвином, 
13 февраля 2018, 02:51
Самарские ученые работают над новым космическим спутником

Самарские ученые работают над новым космическим спутником

Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и Самарского университета разрабатывают новый спутник, который сможет делать стереоскопические снимки поверхности Земли. Новый аппарат будет работать в составе космической группировки. Это позволит скоординировать работу сразу нескольких новых спутников, получивших название «АИСТ-2М».

Планируется, что на основе данных 

7 февраля 2018, 09:19
Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе

Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе

Специалисты Технологического университета ирландского города Лимерик вывели овощи, которые смогут расти на Марсе. Они предназначены специально для будущих космических колонистов.

В ближайшие дни семена должны быть отправлены на антарктическую станцию. Там им предстоит расти в условиях, которые максимально приближены 
19 января 2018, 03:49
Видео: около Детройта упал метеорит

Видео: около Детройта упал метеорит

Национальная метеорологическая служба США зафиксировала падение небольшого метеорита в районе города Детройт в штате Мичиган. Редкое природное явление зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также видеорегистраторы автомобилистов. На записях видно, как темное ночное небо озарила яркая вспышка.

Многие поначалу приняли случившееся 
17 января 2018, 11:51
Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны

Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны

Учет образования мюонов в модели формирования нейтронной звезды приводит к увеличению потока и энергии нейтрино, а также ускорению сжатия звезды. Данный факт был обнаружен с помощью численного моделирования астрофизиками из Германии и США. Статья исследователей опубликована изданием Physical Review 
18 декабря 2017, 11:00
Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита

Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита

Ученые из Китайской Народной Республики упрекнули представителей американского космического агентства в том, что они целенаправленно засекречивают информацию о потенциально опасном космическом теле G2‐939, которое с большой долей вероятности может войти в земную атмосферу завтра, 31 октября. Информацию на этот счет 

30 октября 2017, 03:07
Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года

Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года

Армагеддон на нашей планете уже был, он на два года погрузил ее во тьму. Обстоятельства глобальной катастрофы воссоздали специалисты американского космического ведомства. Земля пережила это событие 66 миллионов лет назад.
Как поясняют авторы исследования на страницах зарубежных изданий, гигантский астероид 

22 августа 2017, 05:18
Самарцы смогут увидеть самый сильный звездопад 2017 года

Самарцы смогут увидеть самый сильный звездопад 2017 года

Под Самарой пройдет фестиваль любителей астрономии «Жигулевские ночи 2017», посвященный одному из самых эффектных небесных явлений — потоку Персеиды. По прогнозу астрономов, 12 августа можно будет увидеть множество «падающих звезд» - до 120 метеоров в час. Массовые наблюдения за звездопадом 
10 августа 2017, 07:08
Появились фотографии «Кровавой Луны» над Самарой

Появились фотографии «Кровавой Луны» над Самарой

В социальных сетях появились фотографии ночного лунного затмения, снятого самарцами. Земля частично закрыла Солнце, а Луна окрасилась в красный цвет. Это явление еще называют «Кровавой Луной». Несколько снимков в паблике «АстроСамара» опубликовал пользователь Владимир Касторкин. В сообществе создан специальный альбом 
8 августа 2017, 04:51
Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю

Американское издание Geophysical Research Letters рассказывает о разрушительных последствиях для Земли в случае падения гигантского астероида. Коллектив ученых создал компьютерную модель, сымитировав падение свыше 50 000 астероидов - от самых маленьких, до тех, чей размер составляет сотни метров в диаметре.

5 июля 2017, 01:13
Ученые: в апреле к Земле на опасное расстояние приблизится астероид

Ученые: в апреле к Земле на опасное расстояние приблизится астероид

Ученые из американского космического агентства NASA заявили о приближении к нашей планете Земле крупнейшего за последние десятилетия астероида. Его диаметр составляет 1,4 км.
По словам экспертов, если космический объект такого размера столкнется с Землей, то последствия будут катастрофическими. При этом 

5 апреля 2017, 09:20
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