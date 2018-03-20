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В Сызрани астроном вынес телескоп на улицу и позволил всем желающим посмотреть на небо
Астроном-любитель Самир Шафики позволил всем желающим посмотреть в телескоп на небо, передает местный портал КТВ ЛУЧ.
Самир выставил свой телескоп Dob 6 в центре города, у ДК «Художественный».
"На морозе продержались более двух часов, за это время …
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24 февраля 2018, 04:16
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе
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13 февраля 2018, 02:51
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Самарские ученые работают над новым космическим спутником
Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и Самарского университета разрабатывают новый спутник, который сможет делать стереоскопические снимки поверхности Земли. Новый аппарат будет работать в составе космической группировки. Это позволит скоординировать работу сразу нескольких новых спутников, получивших название «АИСТ-2М».
Планируется, что на основе данных …
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7 февраля 2018, 09:19
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Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе
Специалисты Технологического университета ирландского города Лимерик вывели овощи, которые смогут расти на Марсе. Они предназначены специально для будущих космических колонистов.
В ближайшие дни семена должны быть отправлены на антарктическую станцию. Там им предстоит расти в условиях, которые максимально приближены …
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19 января 2018, 03:49
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Видео: около Детройта упал метеорит
Национальная метеорологическая служба США зафиксировала падение небольшого метеорита в районе города Детройт в штате Мичиган. Редкое природное явление зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также видеорегистраторы автомобилистов. На записях видно, как темное ночное небо озарила яркая вспышка.
Многие поначалу приняли случившееся …
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17 января 2018, 11:51
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Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны
Учет образования мюонов в модели формирования нейтронной звезды приводит к увеличению потока и энергии нейтрино, а также ускорению сжатия звезды. Данный факт был обнаружен с помощью численного моделирования астрофизиками из Германии и США. Статья исследователей опубликована изданием Physical Review …
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18 декабря 2017, 11:00
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Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита
Ученые из Китайской Народной Республики упрекнули представителей американского космического агентства в том, что они целенаправленно засекречивают информацию о потенциально опасном космическом теле G2‐939, которое с большой долей вероятности может войти в земную атмосферу завтра, 31 октября. Информацию на этот счет …
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30 октября 2017, 03:07
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Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года
Армагеддон на нашей планете уже был, он на два года погрузил ее во тьму. Обстоятельства глобальной катастрофы воссоздали специалисты американского космического ведомства. Земля пережила это событие 66 миллионов лет назад.
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22 августа 2017, 05:18
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Самарцы смогут увидеть самый сильный звездопад 2017 года
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10 августа 2017, 07:08
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Появились фотографии «Кровавой Луны» над Самарой
В социальных сетях появились фотографии ночного лунного затмения, снятого самарцами. Земля частично закрыла Солнце, а Луна окрасилась в красный цвет. Это явление еще называют «Кровавой Луной». Несколько снимков в паблике «АстроСамара» опубликовал пользователь Владимир Касторкин. В сообществе создан специальный альбом …
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8 августа 2017, 04:51
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Одним ударом: Ученые рассказали, как астероид уничтожит Землю
Американское издание Geophysical Research Letters рассказывает о разрушительных последствиях для Земли в случае падения гигантского астероида. Коллектив ученых создал компьютерную модель, сымитировав падение свыше 50 000 астероидов - от самых маленьких, до тех, чей размер составляет сотни метров в диаметре.
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5 июля 2017, 01:13
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Ученые: в апреле к Земле на опасное расстояние приблизится астероид
Ученые из американского космического агентства NASA заявили о приближении к нашей планете Земле крупнейшего за последние десятилетия астероида. Его диаметр составляет 1,4 км.
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5 апреля 2017, 09:20