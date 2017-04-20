Астрофизики обнаружили в созвездии Кита планету, которая может оказаться обитаемой. Об этом открытии речь идет на страницах издания Nature. LHS 1140b вращается вокруг красного карлика LHS 1140. По словам ученых, в пределах этой космической зоны на небесных объектах может быть жидкая вода.
Предполагаемый возраст планеты - 5 млрд лет. Ее диаметр в 1,4 раза превосходит земной, а весит она в 7 раз больше Земли. Год на планете продолжается 25 дней. Она состоит из горных пород и имеет плотное железное ядро.
Ученые говорят, что LHS 1140b в настоящее время считается самым вероятным кандидатом на наличие жизни. Последующее исследование даст возможность ответить на многие вопросы, в том числе позволит понять особенности атмосферы планеты.
|
Факт налицо: ученые рассказали, как компенсировать недостаток внешних данных
Шотландские специалисты объяснили, как человек может компенсировать недостаток внешних данных. О серии исследований рассказывают специализированные европейские издания.
|
20 апреля 2017, 02:38
|
Американца и россиянина отправили в космос на самарской ракете
|
20 апреля 2017, 12:19
|
Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей
Ученые из Англии разработали карты лицевой наследственности, чтобы определять, какие черты детям передаются от родителей. Детали этого исследования приводит издание Scientific Reports.
|
20 апреля 2017, 10:06
|
Агентство NASA обнародовало снимки приближающегося к Земле астероида
Станции американского космического агентства NASA сделали первые фотографии большого астероида 2014 JO25. Небесное тело сейчас находится на максимально близком расстоянии с нашей планетой.
|
20 апреля 2017, 09:29
|
Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой
Американские ученые из Массачусетского университета рассказали об эффективном и вместе с тем простом способе заставить себя систематически заниматься физическими упражнениями. По их словам, очень важное значение имеет наличие компании.
|
19 апреля 2017, 05:24
|
Ученые определили связь между участками мозга и мечтами
Ученые из Соединенных Штатов в процессе исследований попытались определить связь между мечтами человека и особенностями мозга людей. Как оказалось, чаще других мечтам предаются люди с толстой корой головного мозга на определенных участках.
|
19 апреля 2017, 03:31
|
К Земле летит потенциально опасный астероид «Скала»
|
18 апреля 2017, 09:30
|
Названо условие нахождения инопланетян вне пределов Млечного Пути
В западных научных изданиях появился труд на тему поисков представителей иноземного разума за границами Млечного Пути. Своими соображениями поделился исследователь Джей Олсон из Университета Айдахо.
|
17 апреля 2017, 11:39
|
Ученые объяснили небольшой размер планеты Марс
Ученые из Соединенных Штатов объяснили, чем именно вызваны сравнительно небольшие размеры Марса по сравнению с Землей и Венерой. В частности, препятствием для образования крупного космического тела оказалось гравитационное влияние со стороны Юпитера.
|
10 апреля 2017, 02:16
|
В апреле россияне увидят оппозицию Юпитера и «неуловимый» Меркурий
|
3 апреля 2017, 09:49
|
Планету Татуин из «Звездных войн» нашли в созвездии Змея
Американские и чилийские ученые обнаружили в созвездии Змея двойную звездную систему, вокруг которой располагается пылевое облако. Белую и коричневую карликовые звезды, находящиеся внутри системы, астрономы определили при помощи космического телескопа Hubble.
|
31 марта 2017, 10:20
|
Ученые обнаружили «двойника» Земли с адскими условиями жизни
Американские ученые обнаружили в созвездии Весов планету с невыносимыми условиями жизни, существование на которой, однако, вполне возможно. Речь идет о красном карлике под наименованием Глизе 581С.
|
30 марта 2017, 09:45