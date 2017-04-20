Опасный астероид 2014 JO25 проследует мимо нашей планеты в ночь со среды на четверг. Об этом информирует онлайн-обсерватория Slooh.

Астероид пролетит на минимальном за 400 лет расстоянии. По оценкам ученых, он не будет нести непосредственной угрозы.

Этот небесный объект был …