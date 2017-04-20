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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Факт налицо: ученые рассказали, как компенсировать недостаток внешних данных

Шотландские специалисты объяснили, как человек может компенсировать недостаток внешних данных. О серии исследований рассказывают специализированные европейские издания.
В первую очередь, говорят ученые, человек должен являться интересным собеседником. В таком случае его будут оценивать по другим критериям, нежели привлекательные черты лица 

20 апреля 2017, 02:38
Американца и россиянина отправили в космос на самарской ракете

Американца и россиянина отправили в космос на самарской ракете

Сегодня, 20 апреля, в 10 часов 13 минут по московскому времени с первой площадки космодрома Байконур на международную космическую станцию успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-04» с экипажем очередной экспедиции.

Он состоит из командира корабля Федора Юрчихина и астронавта 
20 апреля 2017, 12:19
Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей

Британские ученые поняли, какие черты лица дети наследуют от родителей

Ученые из Англии разработали карты лицевой наследственности, чтобы определять, какие черты детям передаются от родителей. Детали этого исследования приводит издание Scientific Reports.
Специалисты Имперского колледжа помогли генетикам различить гены, определяющие черты человеческого лица. Основу их теории составило предположение, что наследуемые 

20 апреля 2017, 10:06
Агентство NASA обнародовало снимки приближающегося к Земле астероида

Агентство NASA обнародовало снимки приближающегося к Земле астероида

Станции американского космического агентства NASA сделали первые фотографии большого астероида 2014 JO25. Небесное тело сейчас находится на максимально близком расстоянии с нашей планетой.
Астероид внешним видом напоминает гантель или сапог, говорят специалисты. Вследствие этого можно проводить аналогию с кометой Чурюмова-Герасименко, 

20 апреля 2017, 09:29
Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой

Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой

Американские ученые из Массачусетского университета рассказали об эффективном и вместе с тем простом способе заставить себя систематически заниматься физическими упражнениями. По их словам, очень важное значение имеет наличие компании.
К своим выводам специалисты пришли после исследований с участием свыше 1,1 

19 апреля 2017, 05:24
Ученые определили связь между участками мозга и мечтами

Ученые определили связь между участками мозга и мечтами

Ученые из Соединенных Штатов в процессе исследований попытались определить связь между мечтами человека и особенностями мозга людей. Как оказалось, чаще других мечтам предаются люди с толстой корой головного мозга на определенных участках.
Об этой работе рассказывается на страницах издания Neuroimage. 

19 апреля 2017, 03:31
К Земле летит потенциально опасный астероид «Скала»

К Земле летит потенциально опасный астероид «Скала»

Опасный астероид 2014 JO25 проследует мимо нашей планеты в ночь со среды на четверг. Об этом информирует онлайн-обсерватория Slooh.
Астероид пролетит на минимальном за 400 лет расстоянии. По оценкам ученых, он не будет нести непосредственной угрозы.
Этот небесный объект был 

18 апреля 2017, 09:30
Названо условие нахождения инопланетян вне пределов Млечного Пути

Названо условие нахождения инопланетян вне пределов Млечного Пути

В западных научных изданиях появился труд на тему поисков представителей иноземного разума за границами Млечного Пути. Своими соображениями поделился исследователь Джей Олсон из Университета Айдахо.
По словам физика из Соединенных Штатов, одними из основных причин того, что цивилизации покидают свои 

17 апреля 2017, 11:39
Ученые объяснили небольшой размер планеты Марс

Ученые объяснили небольшой размер планеты Марс

Ученые из Соединенных Штатов объяснили, чем именно вызваны сравнительно небольшие размеры Марса по сравнению с Землей и Венерой. В частности, препятствием для образования крупного космического тела оказалось гравитационное влияние со стороны Юпитера.
По аналогичной причине, говорят исследователи, между орбитами Марса 

10 апреля 2017, 02:16
В апреле россияне увидят оппозицию Юпитера и «неуловимый» Меркурий

В апреле россияне увидят оппозицию Юпитера и «неуловимый» Меркурий

В этом месяце россияне получат возможность наблюдать за тремя необычными космическими явлениями. Как сообщают астрономы, на протяжении недели будет виден Меркурий, 7 апреля – Юпитер, а во второй половине апреля можно зафиксировать метеоритный поток Лириды.
Итак, в первых числах в 

3 апреля 2017, 09:49
Планету Татуин из «Звездных войн» нашли в созвездии Змея

Планету Татуин из «Звездных войн» нашли в созвездии Змея

Американские и чилийские ученые обнаружили в созвездии Змея двойную звездную систему, вокруг которой располагается пылевое облако. Белую и коричневую карликовые звезды, находящиеся внутри системы, астрономы определили при помощи космического телескопа Hubble.
К сожалению, сетуют специалисты, исследование этого скопления крайне затруднено 

31 марта 2017, 10:20
Ученые обнаружили «двойника» Земли с адскими условиями жизни

Ученые обнаружили «двойника» Земли с адскими условиями жизни

Американские ученые обнаружили в созвездии Весов планету с невыносимыми условиями жизни, существование на которой, однако, вполне возможно. Речь идет о красном карлике под наименованием Глизе 581С.
Небесное тело способно оказаться адекватной заменой Солнцу. При этом скалистая планета, которая перемещается вокруг 

30 марта 2017, 09:45
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