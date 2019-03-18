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Самарские ученые ищут инопланетный разум

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Сегодня Самара увидит суперлуние

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Ростуризм назвал самые популярные направления для путешествий на Новый год

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В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале

В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале

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На майские праздники вырос спрос на поездки по России

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