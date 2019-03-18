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Тест: сможете ли вы узнать российского царя или царицу по портрету?
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6 марта 2019, 01:12
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Цитаты, которые ошибочно приписываются Иосифу Сталину
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5 марта 2019, 01:06
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Самарские ученые ищут инопланетный разум
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева и филиала ФИАН имени Лебедева совместно с коллегами из США разработали методику определения планет, пригодных для жизни, основанную на исследовании излучения, что дает кислород при определенных условиях, сообщает журнал Physical Chemistry Chemical Physics.
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27 февраля 2019, 11:41
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Сегодня Самара увидит суперлуние
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19 февраля 2019, 10:02
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"Роскосмос" утвердил облик ракеты-носителя для полетов к Луне
"Роскосмос" утвердил, как "наиболее предпочтительный", облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне, предложенный самарским РКЦ "Прогресс". На ракете будут использоваться шесть боковых блоков с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180. Другие проекты больше не рассматриваются, отмечают …
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6 февраля 2019, 11:03
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Ученые из Самары разработали смеси, которые сделают почву более плодородной
Ученые из Самары создали высокоэффективный биотехнологический комплекс «ЖИП» («Живой источник плодородия»). Он запускает процесс образования гумуса и активизации почвенной микрофлоры без применения химикатов, рассказали в самарском политехе.
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21 января 2019, 01:42
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Ростуризм назвал самые популярные направления для путешествий на Новый год
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5 декабря 2018, 11:14
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В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале
Самарец Олег Ракшин рассказал, что школьник одной из городских школ Никита Киселев для школьного конкурса снял документальный фильм "Рында парохода "Кашгар". Самарские педагоги фильм забраковали, мол, неинтересно, смотреть никто не будет. И надо же такому случиться – на международном …
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22 сентября 2018, 11:12
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В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей
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13 сентября 2018, 09:55
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Названы самые популярные города России для поездок на выходные
Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.
В итоге на первом месте …
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10 сентября 2018, 02:26
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На майские праздники вырос спрос на поездки по России
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7 мая 2018, 09:06
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Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде
Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, …
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21 февраля 2018, 04:27
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