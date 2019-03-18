Цитаты, которые ошибочно приписываются Иосифу Сталину 5 марта 1953 года скончался Иосиф Сталин. В историю нашей страны он вошел как один из самых неоднозначных правителей. Запомнился он и множеством цитат, которые стали поговорками. Однако далеко не все популярные фразы, которые связывают с вождем, действительно им произносились. …