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К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню
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16 апреля 2018, 03:30
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Телескоп «Хаббл» заснял самую большую галактику во Вселенной
Космический телескоп «Хаббл» заснял гигантское скопление галактик. Ему присвоили индекс PLCK G308.3-20.2. Отмечается, что это скопление расположено в районе созвездия Райской Птицы, и оно является крупнейшим во Вселенной.
Открытие поспособствовало обнаружению двух самых крупных структур во Вселенной, которые существенно …
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9 апреля 2018, 06:27
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Первая космическая гостиница откроется в 2022 году
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6 апреля 2018, 04:25
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К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне
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22 марта 2018, 04:58
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Астероид размером со стадион летит к Земле
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20 марта 2018, 05:24
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В Сызрани астроном вынес телескоп на улицу и позволил всем желающим посмотреть на небо
Астроном-любитель Самир Шафики позволил всем желающим посмотреть в телескоп на небо, передает местный портал КТВ ЛУЧ.
Самир выставил свой телескоп Dob 6 в центре города, у ДК «Художественный».
"На морозе продержались более двух часов, за это время …
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24 февраля 2018, 04:16
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NASA показало жилые помещения, в которых будут жить первые колонизаторы на Марсе
Американское управление воздухоплавания и исследований космического пространства (NASA) продемонстрировало проекты жилых помещений и комплексов, предназначенных для первых колонизаторов на Марсе.
Все без исключения жилые модули и вспомогательные сооружения различного назначения, которые в будущем будут возводиться на Красной планете, должны …
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11 октября 2015, 11:24
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Участники предстоящей колонизации Марса не смогут вернуться на Землю
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15 августа 2015, 06:57
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Украинец Сергей Якимов собрался колонизировать Марс
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11 апреля 2015, 06:31
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НАСА начнет колонизацию Марса с размещения там установки по производству кислорода
К 2020 году космическое агентство НАСА запланировало отправить на Марс установку по выработке кислорода. Ее проект в настоящее время разрабатывается специалистами Массачусетского технологического института. Новое чудо техники транспортируется на Красную планету вместе с новым марсоходом. По предположениям ученых, установке будет …
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5 марта 2015, 02:59