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Материалы по теме:

К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

К Земле движется очередной огромный астероид. Небесное тело, которому присвоен индекс 2013 US3, сопоставим по своим размерам с Эйфелевой башней. Больше всего он приблизится к Земле 29 апреля - на расстояние 3,87 миллиона километров. Обычно 2013 US3 движется по орбите 
16 апреля 2018, 03:30
Телескоп «Хаббл» заснял самую большую галактику во Вселенной

Телескоп «Хаббл» заснял самую большую галактику во Вселенной

Космический телескоп «Хаббл» заснял гигантское скопление галактик. Ему присвоили индекс PLCK G308.3-20.2. Отмечается, что это скопление расположено в районе созвездия Райской Птицы, и оно является крупнейшим во Вселенной.

Открытие поспособствовало обнаружению двух самых крупных структур во Вселенной, которые существенно 
9 апреля 2018, 06:27
Первая космическая гостиница откроется в 2022 году

Первая космическая гостиница откроется в 2022 году

12 дней проживания там обойдутся в 9,5 миллиона долларов.
6 апреля 2018, 04:25
К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне

К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне

Аэронавигационная компания Space Adventures ищет желающих отправиться в космический тур к Луне. Предполагается, что путешественники пролетят в 97 километрах от поверхности спутника Земли. Это самое близкое расстояние до небесного тела, на которое совершались полеты с 1972 года.

В состав 
22 марта 2018, 04:58
Астероид размером со стадион летит к Земле

Астероид размером со стадион летит к Земле

К Земле летит огромный астероид. Астрономы присвоили ему индекс 2018FB. К нашей планете небесное тело движется со скоростью 8 метров в секунду. Его размеры, по подсчетам ученым, сопоставимы с английским стадионом «Уэмбли».

Астероид был открыт в середине марта. Ученые 
20 марта 2018, 05:24
В Сызрани астроном вынес телескоп на улицу и позволил всем желающим посмотреть на небо

В Сызрани астроном вынес телескоп на улицу и позволил всем желающим посмотреть на небо

Астроном-любитель Самир Шафики позволил всем желающим посмотреть в телескоп на небо, передает местный портал КТВ ЛУЧ.

Самир выставил свой телескоп Dob 6 в центре города, у ДК «Художественный».
 
"На морозе продержались более двух часов, за это время 
24 февраля 2018, 04:16
NASA показало жилые помещения, в которых будут жить первые колонизаторы на Марсе

NASA показало жилые помещения, в которых будут жить первые колонизаторы на Марсе

Американское управление воздухоплавания и исследований космического пространства (NASA) продемонстрировало проекты жилых помещений и комплексов, предназначенных для первых колонизаторов на Марсе.

Все без исключения жилые модули и вспомогательные сооружения различного назначения, которые в будущем будут возводиться на Красной планете, должны 
11 октября 2015, 11:24
Участники предстоящей колонизации Марса не смогут вернуться на Землю

Участники предстоящей колонизации Марса не смогут вернуться на Землю

Первая колония добровольцев будет отправлена на Красную планету в 2026 году. Они уже никогда не смогут вернуться обратно на родную планету Земля. Билет в один конец земляне получат в рамках частного проекта MarsOne, организацией которого сейчас занимается предприниматель и изобретатель 
15 августа 2015, 06:57
Украинец Сергей Якимов собрался колонизировать Марс

Украинец Сергей Якимов собрался колонизировать Марс

В число 24 человек, которых отобрали для путешествия на Красную планету, попал украинец Сергей Якимов (проживает в Житомире). Будущий космонавт осознает все сложности будущей межпланетной миссии. При этом он уверен, что марсианская колония будет запасным вариантом для землян, если случится 
11 апреля 2015, 06:31
НАСА начнет колонизацию Марса с размещения там установки по производству кислорода

НАСА начнет колонизацию Марса с размещения там установки по производству кислорода

К 2020 году космическое агентство НАСА запланировало отправить на Марс установку по выработке кислорода. Ее проект в настоящее время разрабатывается специалистами Массачусетского технологического института. Новое чудо техники транспортируется на Красную планету вместе с новым марсоходом. По предположениям ученых, установке будет 
5 марта 2015, 02:59
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