Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации Пригодная для колонизации планета-сирота расположена в созвездии Рыб. Небесное тело под названием CFBDSIR 2149-0403 астрономы обнаружили еще в 2012 году.



Сиротами называют планеты, которые не вращаются около определенной звезды, а свободно перемещаются в космосе. Возраст CFBDSIR 2149-0403 составляет около …