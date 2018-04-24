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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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NASA планирует создать окололунную орбитальную станцию

NASA планирует создать окололунную орбитальную станцию

NASA в скором времени приступит к реализации масштабного космического проекта. В следующем году агентство планирует начать строительство первой окололунной орбитальной станции. В будущем она должна облегчить высадку космонавтов на спутник Земли.

Строительство станции начнется с монтажа энергоблока. Следующим этапом 
23 апреля 2018, 09:43
Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации

Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации

Пригодная для колонизации планета-сирота расположена в созвездии Рыб. Небесное тело под названием CFBDSIR 2149-0403 астрономы обнаружили еще в 2012 году.

Сиротами называют планеты, которые не вращаются около определенной звезды, а свободно перемещаются в космосе. Возраст  CFBDSIR 2149-0403 составляет около 
20 апреля 2018, 09:40
К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

К Земле движется очередной огромный астероид. Небесное тело, которому присвоен индекс 2013 US3, сопоставим по своим размерам с Эйфелевой башней. Больше всего он приблизится к Земле 29 апреля - на расстояние 3,87 миллиона километров. Обычно 2013 US3 движется по орбите 
16 апреля 2018, 03:30
Телескоп «Хаббл» заснял самую большую галактику во Вселенной

Телескоп «Хаббл» заснял самую большую галактику во Вселенной

Космический телескоп «Хаббл» заснял гигантское скопление галактик. Ему присвоили индекс PLCK G308.3-20.2. Отмечается, что это скопление расположено в районе созвездия Райской Птицы, и оно является крупнейшим во Вселенной.

Открытие поспособствовало обнаружению двух самых крупных структур во Вселенной, которые существенно 
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Первая космическая гостиница откроется в 2022 году

Первая космическая гостиница откроется в 2022 году

12 дней проживания там обойдутся в 9,5 миллиона долларов.
6 апреля 2018, 04:25
Астероид размером со стадион летит к Земле

Астероид размером со стадион летит к Земле

К Земле летит огромный астероид. Астрономы присвоили ему индекс 2018FB. К нашей планете небесное тело движется со скоростью 8 метров в секунду. Его размеры, по подсчетам ученым, сопоставимы с английским стадионом «Уэмбли».

Астероид был открыт в середине марта. Ученые 
20 марта 2018, 05:24
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