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NASA планирует создать окололунную орбитальную станцию
NASA в скором времени приступит к реализации масштабного космического проекта. В следующем году агентство планирует начать строительство первой окололунной орбитальной станции. В будущем она должна облегчить высадку космонавтов на спутник Земли.
Строительство станции начнется с монтажа энергоблока. Следующим этапом …
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23 апреля 2018, 09:43
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Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации
Пригодная для колонизации планета-сирота расположена в созвездии Рыб. Небесное тело под названием CFBDSIR 2149-0403 астрономы обнаружили еще в 2012 году.
Сиротами называют планеты, которые не вращаются около определенной звезды, а свободно перемещаются в космосе. Возраст CFBDSIR 2149-0403 составляет около …
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20 апреля 2018, 09:40
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К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню
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16 апреля 2018, 03:30
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Телескоп «Хаббл» заснял самую большую галактику во Вселенной
Космический телескоп «Хаббл» заснял гигантское скопление галактик. Ему присвоили индекс PLCK G308.3-20.2. Отмечается, что это скопление расположено в районе созвездия Райской Птицы, и оно является крупнейшим во Вселенной.
Открытие поспособствовало обнаружению двух самых крупных структур во Вселенной, которые существенно …
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9 апреля 2018, 06:27
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Первая космическая гостиница откроется в 2022 году
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6 апреля 2018, 04:25
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Астероид размером со стадион летит к Земле
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20 марта 2018, 05:24