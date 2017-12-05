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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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По его словам, когда станция находилась над Южной Америкой, на дальней земной 

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Исследователи нашли в древних земных 

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NASA: Гигантский семикилометровый астероид несется к Земле

NASA: Гигантский семикилометровый астероид несется к Земле

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Как отмечают ученые, мимо 

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В США под детектором лжи военный доказал существование инопланетян

В США под детектором лжи военный доказал существование инопланетян

Американский военнослужащий, который заявлял, что видел НЛО, подтвердил свою версию на детекторе лжи. 37 лет назад, когда ему было всего 19, этот человек, по его заверению, стал свидетелем пролета неопознанного объекта над военной базой Соединенных Штатов. Поскольку на радарах ничего 

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«Привет от гуманоидов?»: Самарчанка стала свидетельницей НЛО

«Привет от гуманоидов?»: Самарчанка стала свидетельницей НЛО

Вчера, 2 декабря, в паблике «УФОСЕТИ-Космопоиск» соцсети «ВКонтакте»  появился пост о неопознанном летающем объекте, который был снят очевидцами на большой высоте из самолета, вылетевшего из самарского аэропорта «Курумоч».
 
- Из окна иллюминатора самолета. Взлет в 06-00 из Самары 
3 декабря 2017, 01:42
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Ученые: Древняя рукопись Сибиу описывает полет человека на Луну в XVI веке

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В Небраске камера наблюдения запечатлела появление сразу нескольких НЛО

В Небраске камера наблюдения запечатлела появление сразу нескольких НЛО

В американском штате Небраска в объектив камеры наблюдения попали сразу несколько НЛО. Два наиболее отчетливо различимых летательных аппарата, по словам уфологов, имели совершенно разные очертания.
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1 декабря 2017, 01:17
Представлен проект города-леса для колонизаторов Марса

Представлен проект города-леса для колонизаторов Марса

Корпорация из Соединенных Штатов разработала проект города-леса для колонизаторов Марса. Он одержал победу в конкурсе Mars City Design-2017, проходящем по инициативе американского и европейского космических агентств.
Как поясняют специалисты, жилье для участников масштабной экспедиции представляет собой купола с особой системой 

28 ноября 2017, 11:22
Астрономы опровергли данные о космической угрозе для Самары

Астрономы опровергли данные о космической угрозе для Самары

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«Огненный шар», упавший с неба, сильно напугал жителей Японии

«Огненный шар», упавший с неба, сильно напугал жителей Японии

 Жители Страны восходящего солнца не на шутку переполошились при виде стремительно летящего к поверхности Земли метеора. Он представлял собой огромный "огненный шар", рассказывает Japan Times.
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Астрономы опровергли информацию о падении на Поволжье метеорита

Появившиеся сведения о возможном падении метеорита на ряд городов Поволжья, в первую очередь Самару, Казань и Нижний Новгород, опровергли эксперты. По меньшей мере, от астрономов такая информация не исходила, заявил руководитель казанской обсерватории Юрий Нефедьев.
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Букмекеры начали принимать ставки на ответ инопланетян жителям Земли

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22 ноября 2017, 12:28
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