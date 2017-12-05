Зарубежные ученые рассказали, что так называемый детектор метеоров LiveMeteors зафиксировал весьма странную радарную реакцию на трекер. Последний определяет ионизацию, которая может идти от объекта. Исследователи отметили мощный сигнал с радара, звук раздавался около двух минут.
Как поясняют эксперты, метеорный детектор находится в столице округа Колумбия. Если фиксируется непрерывный сигнал на протяжении не менее минуты, то едва ли он окажется метеорным эхом.
Последний сигнал, продолжают ученые, свидетельствовал о том, что внушительных размеров объект из космоса появился в верхней части атмосферы. Есть версия, согласно которой сигнал провоцируют пьезоэлектрические эффекты. При этом ряд специалистов допускают, что происходящее оказалось следствием появления НЛО. Так или иначе, сейчас ученые проводят активную работу по определению природы звука.
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