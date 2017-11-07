Новый рейтинг составили эксперты английской компании Park Indigo. «Золото» в этом состязании досталось пикапу Toyota Hilux, оказавшемуся лидером продаж в 25 государствах. Вторую строку занял Volkswagen Golf, спрос на эту модель стабильно отмечается в Старом Свете. «Бронза» у внедорожника Toyota Land Сruiser, стабильно сохраняющего популярность на разных континентах.
При этом в странах Северной Америки лидирующая позиция сохранилась за Ford F-150. Этот пикап возглавляет рейтинги продаж на протяжении многих лет. С момента его выхода на рынок в 1948 году мир увидел ряд модификаций этого транспортного средства. В РФ самая продаваемая иномарка - корейский "бюджетник" Hyundai Solaris. Как гласят результаты статистических исследований, в прошлом году во всех странах было реализовано 88,1 млн автомобилей.
|
Опасные ответы обнаружили эксперты-медики в билетах российских автошкол
Вопросы в экзаменационных билетах отечественных автошкол подобраны некорректно и непрофессионально, причем представленные ответы на ряд вопросов и вовсе являются неправильными. Такой вывод сделали эксперты Минздрава, ознакомившись с теми разделами, где ведется речь об оказании первой медпомощи. Об этом рассказывают «Известия».
|
3 ноября 2017, 05:13
|
Для дальнобойщиков создали кепку-будильник
Всемирно известная корпорация Ford разработала особый головной убор для водителей-дальнобойщиков, рассказывает Fast Company. Универсальная кепка является одновременно будильником. В ней включается громкий сигнал, если датчики получают информацию, что водитель задремал либо уже заснул. Испытания новинки, которой дали наименование SafeCap, стартуют …
|
3 ноября 2017, 12:24
|
Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД будут проводить тотальные проверки по выявлению пьяных автомобилистов
Рейды в рамках профилактического мероприятия под названием "Самарская область - территория трезвых водителей" пройдут в Самаре, Новокуйбышевске, Ставропольском, Безенчукском, Большечерниговском и Шенталинском районах. В Самаре все начнется в пятницу в 9 вечера. На улице Антонова-Овсеенко госавтоинспекторы выстроятся в живой коридор …
|
3 ноября 2017, 12:01
|
В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA
В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин. Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют …
|
2 ноября 2017, 03:12
|
Названы самые популярные в России SUV за сентябрь
В последнем летнем месяце Volkswagen Tiguan неожиданно переместил Hyundai Creta с традиционной первой позиции на отечественном авторынке кроссоверов и внедорожников. И вот в сентябре "кореец" вернул себе лидерство.
|
11 октября 2017, 05:11
|
Дешевле только даром: Эксперты составили ТОП-10 самых доступных автомобилей в России
Автомобильные эксперты представили перечень из десяти наиболее доступных автомобилей в Российской Федерации. Рейтинг публикуют отечественные издания.
|
2 октября 2017, 09:05
|
С пробегом: Названы самые крупные региональные вторичные авторынки в России
|
27 сентября 2017, 09:08
|
Эксперты назвали самые популярные в России люксовые авто
В Российской Федерации насчитывается 10,5 тысячи люксовых автомобилей. Об этом информируют эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на недавнее исследование.
|
15 сентября 2017, 05:27
|
Эксперты назвали самый выгодный для России автомобиль
Специалисты аналитического агентства «Автостат» представили топ-10 самых выгодных автомобилей в России. В список попали трехлетние машины, цена которых за время эксплуатации не снизилась, а, напротив, увеличилась.
|
1 сентября 2017, 05:24
|
Назван самый продаваемый в июле автомобиль
|
9 августа 2017, 05:23
|
BMW снизит цены на некоторые модели в России
|
14 июня 2017, 02:05