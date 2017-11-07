С пробегом: Названы самые крупные региональные вторичные авторынки в России В августе 2017-го больше всего транспортных средств с пробегом было продано в Московской области. По последним данным аналитиков агентства «Автостат», в этом регионе в последнем летнем месяце было сделано 28 тысяч таких приобретений.

«Серебро» в этом рейтинге досталось Краснодарскому краю. …