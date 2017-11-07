1
52
14
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Опасные ответы обнаружили эксперты-медики в билетах российских автошкол

Опасные ответы обнаружили эксперты-медики в билетах российских автошкол

Вопросы в экзаменационных билетах отечественных автошкол подобраны некорректно и непрофессионально, причем представленные ответы на ряд вопросов и вовсе являются неправильными. Такой вывод сделали эксперты Минздрава, ознакомившись с теми разделами, где ведется речь об оказании первой медпомощи. Об этом рассказывают «Известия».

3 ноября 2017, 05:13
Для дальнобойщиков создали кепку-будильник

Для дальнобойщиков создали кепку-будильник

Всемирно известная корпорация Ford разработала особый головной убор для водителей-дальнобойщиков, рассказывает Fast Company. Универсальная кепка является одновременно будильником. В ней включается громкий сигнал, если датчики получают информацию, что водитель задремал либо уже заснул. Испытания новинки, которой дали наименование SafeCap, стартуют 

3 ноября 2017, 12:24
Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД будут проводить тотальные проверки по выявлению пьяных автомобилистов

Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД будут проводить тотальные проверки по выявлению пьяных автомобилистов

Рейды в рамках профилактического мероприятия под названием "Самарская область - территория трезвых водителей" пройдут в Самаре, Новокуйбышевске, Ставропольском, Безенчукском, Большечерниговском и Шенталинском районах. В Самаре все начнется в пятницу в 9 вечера. На улице Антонова-Овсеенко госавтоинспекторы выстроятся в живой коридор 

3 ноября 2017, 12:01
В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин.  Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют 

2 ноября 2017, 03:12
Названы самые популярные в России SUV за сентябрь

Названы самые популярные в России SUV за сентябрь

В последнем летнем месяце Volkswagen Tiguan неожиданно переместил Hyundai Creta с традиционной первой позиции на отечественном авторынке кроссоверов и внедорожников. И вот в сентябре "кореец" вернул себе лидерство.
По результатам прошлого месяца компактный кроссовер  Hyundai Creta признан самым популярным транспортным 

11 октября 2017, 05:11
Дешевле только даром: Эксперты составили ТОП-10 самых доступных автомобилей в России

Дешевле только даром: Эксперты составили ТОП-10 самых доступных автомобилей в России

Автомобильные эксперты представили перечень из десяти наиболее доступных автомобилей в Российской Федерации. Рейтинг публикуют отечественные издания.
На первом месте списка расположился седан Lada Granta, за который автолюбителю придется отдать 389 900 рублей. «Серебро» у другой вазовской модели - Lada Priora 

2 октября 2017, 09:05
С пробегом: Названы самые крупные региональные вторичные авторынки в России

С пробегом: Названы самые крупные региональные вторичные авторынки в России

В августе 2017-го больше всего транспортных средств с пробегом было продано в Московской области. По последним данным аналитиков агентства «Автостат», в этом регионе в последнем летнем месяце было сделано 28 тысяч таких приобретений.
«Серебро» в этом рейтинге досталось Краснодарскому краю. 

27 сентября 2017, 09:08
Эксперты назвали самые популярные в России люксовые авто

Эксперты назвали самые популярные в России люксовые авто

В Российской Федерации насчитывается 10,5 тысячи люксовых автомобилей. Об этом информируют эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на недавнее исследование.
Эта цифра составляет 0,025% от общего количества легковых авто в стране. По популярности среди транспортных средств люкс-класса лидирует  Bentley. В 

15 сентября 2017, 05:27
Эксперты назвали самый выгодный для России автомобиль

Эксперты назвали самый выгодный для России автомобиль

Специалисты аналитического агентства «Автостат» представили топ-10 самых выгодных автомобилей в России. В список попали трехлетние машины, цена которых за время эксплуатации не снизилась, а, напротив, увеличилась.
По мнению экспертов, самым выгодным транспортным средством в массовом сегменте в нашей стране является 

1 сентября 2017, 05:24
Назван самый продаваемый в июле автомобиль

Назван самый продаваемый в июле автомобиль

Эксперты проанализировали объемы реализации автомобилей на отечественном рынке в июле. Как выяснилось, лидером оказалась южнокорейская KIA Rio.
За прошлый месяц в России продали 8,4 тыс. автомобилей модели KIA Rio. Прирост составил порядка 11%.
«Серебро» в этом рейтинге досталось LADA Granta, 

9 августа 2017, 05:23
BMW снизит цены на некоторые модели в России

BMW снизит цены на некоторые модели в России

Стоимость автомобилей концерна в России изменится с 1 июля. Ряд моделей вырастут в цене в среднем на 1,9%, однако некоторые подешевеют из-за появления новых сравнительно доступных комплектаций. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на официальное сообщение российского офиса компании.

14 июня 2017, 02:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.