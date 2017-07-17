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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
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В блогах: В Самарской области есть Тайвань и Ямайка

В блогах: В Самарской области есть Тайвань и Ямайка

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Как сообщают средства массовой информации, в Тайване американской корпорацией Apple была открыта секретная лаборатория, которая, согласно утверждениям, задумана в качестве базы для разработки новых экранов к гаджетам, выпускаемым компанией.
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В Самарской области пройдет открытие межвузовской Универсиады

В Самарской области пройдет открытие межвузовской Универсиады

24 января состоятся зимние игры «Навстречу Олимпиаде-2014». Сборные вузов примут участие в эстафете, состоящей из 12 этапов. Также пройдет открытие межвузовской областной студенческой Универсиады. 12 команд поборются за звание лучшей в керлинге, хоккее, биатлоне, скелетоне, бобслее, сноуборде, шорт-треке и фигурном 

22 января 2014, 03:03
На этапе III всероссийской зимней Универсиады-2014 выступят 13 самарских лыжников

На этапе III всероссийской зимней Универсиады-2014 выступят 13 самарских лыжников

Самарскую область на втором этапе III всероссийской зимней Универсиады 2014 года по лыжным гонкам представит команда Самарского государственного технического университета. В составе команды 13 спортсменов. Тренер - Михаил Тюгаев.  
 
Соревнования пройдут в Уфе с 22 по 27 января. 

21 января 2014, 02:53
На Универсиаду в Казань отправятся 15 спортсменов из Самарской области

На Универсиаду в Казань отправятся 15 спортсменов из Самарской области

В субботу, 6 июля, в Казани стартует XXVII Всемирная летняя Универсиада. В состав сборной России вошли 640 спортсменов и 299 тренеров. На медали второго после Олимпийских игр события в мире спорта претендуют и представители Самарской области.

Самарскую область на Универсиаде представят 

3 июля 2013, 04:12
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