На Тайване появилась необычная оптическая иллюзия, о которой рассказали мировые информагентства. В городе Тайбэй метрополитен запустил вагоны с оформлением салона под спортивные площадки. Дизайнерские поезда представили в честь Всемирных университетских игр, которые пройдут здесь с 19 по 30 августа.
Соцсети заполоняют снимки жителей и гостей Тайбэя, где люди в спортивной одежде позируют перед камерами в вагонах метро. При этом они используют соответствующие той или иной спортивной площадке атрибуты. В бассейне это купальники и надувные круги, на футбольном поле - форма с гольфами, на баскетбольной площадке - кроссовки и мяч.
Некоторые пользуются оптической иллюзией в метро для имитации поездки на отдых. Кстати, за время подготовки к Универсиаде в регионе было возведено 70 спортивных площадок, предназначенных для 10 тысяч спортсменов из 150 государств.
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