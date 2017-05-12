7
47
15
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888  888                          .d8888b.   8888888b.          d8888 
   888    888                         d88P  Y88b  888  "Y88b        d88888 
   888    888                         888    888  888    888       d88P888 
   888    888888  88888b.    .d88b.   888         888    888      d88P 888 
   888    888     888 "88b  d88P"88b  888         888    888     d88P  888 
   888    888     888  888  888  888  888    888  888    888    d88P   888 
   888    Y88b.   888 d88P  Y88b 888  Y88b  d88P  888  .d88P   d8888888888 
 8888888   "Y888  88888P"    "Y88888   "Y8888P"   8888888P"   d88P     888 
                  888            888                                       
                  888       Y8b d88P                                       
                  888        "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

По итогам апреля АвтовВАЗ продал 26 337 автомобилей. Это на 7 процентов больше показателя апреля прошлого года (24 648). Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.
 
Доля рынка автозавода осталась на прошлогоднем уровне – 20,3%. А по данным за четыре 

12 мая 2017, 11:31
Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Аналитики отечественного автомобильного рынка представили рейтинг наиболее продаваемых кроссоверов в прошлом месяце. На лидерской позиции уверенно укрепился корейский Hyundai Creta.
Спрос на эту модель в апреле составил в России 4 583 единицы. Это заметно опережает показатели занявшего второе место Renault 

12 мая 2017, 09:26
Mazda расширяет модельный ряд выпускаемых в России автомобилей

Mazda расширяет модельный ряд выпускаемых в России автомобилей

Японский концерн Mazda будет расширять модельный ряд транспортных средств, выпускаемых во Владивостоке. Об этом рассказал Йорг Шрайбер, глава Mazda Motor Rus.
По его словам, в самое ближайшее время дальневосточная площадка компании приступит к производству двигателей. А несколько позже увеличится и 

11 мая 2017, 02:03
Peugeot озвучила российские цены на новый кроссовер 3008

Peugeot озвучила российские цены на новый кроссовер 3008

Концерн Peugeot озвучил рублевую стоимость кроссовера 3008 на рынке России. Цена автомобиля будет варьироваться от 1,6 млн до 1,9 млн руб.
Напомним, что модель Peugeot 3008 представили осенью 2016 года на Парижском автосалоне. На европейском рынке модель предлагается с 1,2-литровым 

11 мая 2017, 08:45
В России стартовало производство нового кроссовера

В России стартовало производство нового кроссовера

Черкесское предприятие Derways приступило к выпуску обновленного кроссовера Brilliance V5. Цена автоновинки будет озвучена ближе к старту продаж, который намечен на лето 2017 года, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Модель получит турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 143 л.с. Новинку отличает измененный 

5 мая 2017, 05:45
У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа

У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа

В группе "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что во Франции нашли заброшенный автосалон с раритетными «Ладами». Он находится в маленьком городке Макон на востоке страны.

Странное здание под вывеской «Garage Gilbert Lada» расположилось на обочине. Внутри строения не 
28 апреля 2017, 05:55
В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку

В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку

В Самаре на улице Советской Армии рухнуло дерево и разбило иномарку. Очевидец опубликовал фото. По его словам, инцидент произошел 27 апреля около семи часов утра возле дома №126 по улице Советской Армии.

«Многолетнее дерево, попрощавшись с корнями, упало на 
27 апреля 2017, 10:11
Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке" про "новый автотруп на улице Ерошевского". В городе продолжается жуткая серия поджогов и вандализма. С начала этого года уже около 50 случаев. Злоумышленников ничто не останавливает. Примерная структура автопреступлений: 25 машин они сожгли, 15 

27 апреля 2017, 09:25
Самый мощный седан Bentley Flying Spur W12S появился в РФ

Самый мощный седан Bentley Flying Spur W12S появился в РФ

В российских автосалонах стартовали продажи нового спортивного седана Bentley Flying Spur W12S, который уже называют самым мощным седаном в мире. Автомобиль получил 6-литровый двигатель мощностью 635 л.с.  Flying Spur W12S разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, максимально возможная скорость - 325 км/ч.  

Другой 

25 ноября 2016, 02:01
В России стартовали продажи новых моделей Bentley

В России стартовали продажи новых моделей Bentley

В ноябре в РФ начинаются продажи самой дорогой модели Bentley - флагманского седана Mulsanne. Автомобиль разгоняется до сотни за 5,3 секунды, максимальная скорость - 296 км/ч. Mulsanne получил улучшенный двигатель V8, который позволяет снизить расход топлива. Об этом официально заявили представители пресс-службы Bentley.

На 

31 октября 2016, 03:06
В 2016 году было продано 34 кроссовера Bentley Bentayga

В 2016 году было продано 34 кроссовера Bentley Bentayga

В Сети опубликована статистика продаж первого в истории Bentley кроссовера Bentayga. Информацию предоставил сайт «Автостат Инфо».
С официального старта продаж модели Bentayga прошло всего 2 месяца, но, по данным исследования, продажи за апрель и май текущего года составили 34 экземпляра. 

12 июня 2016, 11:03
Продажи автомобилей марки Bentley в России упали на 12%

Продажи автомобилей марки Bentley в России упали на 12%

Согласно самым последним данным, в РФ за год продажи Bentley сократились на 12 процентов. Если говорить об абсолютных цифрах, то за девять месяцев в нашей стране было реализовано 159 новых люксовых авто. Причем 101 автомобиль был приобретен в столичном регионе. 
19 октября 2015, 03:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна