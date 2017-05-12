О своем намерении выпустить серию автомобилей, обивка салона которых выполнена из "этичных" материалов, заявили дизайнеры компании. Сейчас бренд создает авто, отличающиеся исключительно кожаным интерьером. На одну машину уходит до 20 шкур убитых зверей.
Новые автомобили высокого класса будут рассчитаны на европейскую аудиторию, среди которой все больше набирает популярность вегетарианское движение. Ну, а первопроходцем на пути экологичной обивки салона стала компания Tesla.
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Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%
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12 мая 2017, 11:31
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Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Аналитики отечественного автомобильного рынка представили рейтинг наиболее продаваемых кроссоверов в прошлом месяце. На лидерской позиции уверенно укрепился корейский Hyundai Creta.
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12 мая 2017, 09:26
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Mazda расширяет модельный ряд выпускаемых в России автомобилей
Японский концерн Mazda будет расширять модельный ряд транспортных средств, выпускаемых во Владивостоке. Об этом рассказал Йорг Шрайбер, глава Mazda Motor Rus.
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11 мая 2017, 02:03
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Peugeot озвучила российские цены на новый кроссовер 3008
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11 мая 2017, 08:45
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В России стартовало производство нового кроссовера
Черкесское предприятие Derways приступило к выпуску обновленного кроссовера Brilliance V5. Цена автоновинки будет озвучена ближе к старту продаж, который намечен на лето 2017 года, информирует аналитическое агентство «Автостат».
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5 мая 2017, 05:45
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У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа
В группе "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что во Франции нашли заброшенный автосалон с раритетными «Ладами». Он находится в маленьком городке Макон на востоке страны.
Странное здание под вывеской «Garage Gilbert Lada» расположилось на обочине. Внутри строения не …
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28 апреля 2017, 05:55
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В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку
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27 апреля 2017, 10:11
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Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?
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27 апреля 2017, 09:25
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Самый мощный седан Bentley Flying Spur W12S появился в РФ
В российских автосалонах стартовали продажи нового спортивного седана Bentley Flying Spur W12S, который уже называют самым мощным седаном в мире. Автомобиль получил 6-литровый двигатель мощностью 635 л.с. Flying Spur W12S разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, максимально возможная скорость - 325 км/ч.
Другой …
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25 ноября 2016, 02:01
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В России стартовали продажи новых моделей Bentley
В ноябре в РФ начинаются продажи самой дорогой модели Bentley - флагманского седана Mulsanne. Автомобиль разгоняется до сотни за 5,3 секунды, максимальная скорость - 296 км/ч. Mulsanne получил улучшенный двигатель V8, который позволяет снизить расход топлива. Об этом официально заявили представители пресс-службы Bentley.
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31 октября 2016, 03:06
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В 2016 году было продано 34 кроссовера Bentley Bentayga
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12 июня 2016, 11:03
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Продажи автомобилей марки Bentley в России упали на 12%
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19 октября 2015, 03:28