Очередное исследование осуществили западные социологи, по итогам которого было установлено, существует ли взаимосвязь между человеческой щедростью и величиной дохода. Следует отметить, что ранее в результате аналогичного эксперимента специалисты выявили: чем более обеспечен человек, тем он более скуп. На сей раз …