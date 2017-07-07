Китайское издание South China Morning Post представило рейтинг самых состоятельных героев комиксов. По словам авторов публикации, у некоторых персонажей так много (вымышленных) денег, что реальные миллиардеры из разных стран могут по сравнению с ними почувствовать себя бедняками.
Богатейшим среди супергероев и злодеев считается герой американских комиксов «Гражданская война» Черная Пантера. Он владеет 500 миллиардами долларов. На втором месте принц Атлантиды Нэмор с 260 миллиардами долларов. Замыкает топ-3 Черный Гром (250 млрд).
Далее идет злодей из «Фантастической четверки» Доктор Дум. А вот один из наиболее знаменитых супергероев занял лишь пятую позицию в этом виртуальном соревновании: речь идет о Железном Человеке (80 миллиардов).
|
Россия попала в пятерку стран с самой большой теневой экономикой
Россия вошла в пятерку стран с наиболее крупной теневой экономикой. Этот антирейтинг представили эксперты Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров.
|
3 июля 2017, 10:08
|
Проблемная коммуналка: Минэкономразвития уличило 56 регионов в неэффективных тратах на ЖКХ
Ресурсы для развития ЖКХ недостаточно эффективно используют в 56 российских регионах. Так утверждают специалисты Минэкономразвития после сравнительного анализа коммунального комплекса субъектов Российской Федерации.
|
28 июня 2017, 12:41
|
Сильное задымление: Роспотребнадзор назвал самые курящие российские регионы
|
27 июня 2017, 08:03
|
Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России
|
21 июня 2017, 07:00
|
Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке
Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная …
|
2 марта 2017, 02:37
|
Ученые: Богатые люди живут на 10 лет дольше бедных
Американские ученые из Университета Восточного Теннеси провели исследование зависимости долголетия от материального состояния и выяснили, что богатые люди живут дольше бедных на 10 лет. Оказалось, что в регионах с плохой экономической ситуацией высокий процент ранней смертности.
Эксперты разделили 50 американских штатов по уровню …
|
21 ноября 2016, 05:47
|
Комикс о жизни Джонна Леннона выйдет в 2017 году
|
10 октября 2016, 06:52
|
Выявлены привычки, которые приводят к богатству
|
29 марта 2016, 10:42
|
Ученые назвали 6 привычек, которые отличают богатых людей от бедных
Специалисты из Университета Брауна осуществили исследование финансового поведения людей. В общей сложности наблюдения велись за пятьюдесятью тысячами семей. Об эксперименте, в частности, сообщает Gazeta.ru.
Итак, первым фактором, отличающих бедных от богатых, является желание состоятельных людей иметь несколько источников дохода. Далее. …
|
2 марта 2016, 11:54
|
Ученые опровергли мнение о том, что богатые люди всегда скупы
Очередное исследование осуществили западные социологи, по итогам которого было установлено, существует ли взаимосвязь между человеческой щедростью и величиной дохода. Следует отметить, что ранее в результате аналогичного эксперимента специалисты выявили: чем более обеспечен человек, тем он более скуп. На сей раз …
|
25 ноября 2015, 09:07
|
Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу
|
30 июня 2015, 06:54
|
В Самаре в областной библиотеке пройдет выставка авторского комикса
19 августа в галерее «Новое Пространство», расположенной в здании Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14), стартует выставка авторского комикса. В её рамках состоятся презентации новых графических историй, встречи с авторами, семинары, лекции и мастер-классы, а также будет работать …
|
15 августа 2014, 03:42