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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Россия попала в пятерку стран с самой большой теневой экономикой

Россия попала в пятерку стран с самой большой теневой экономикой

Россия вошла в пятерку стран с наиболее крупной теневой экономикой. Этот антирейтинг представили эксперты Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров.
По итогам исследования, первым в списке оказался Азербайджан. Как утверждается, 76% ВВП страны остается «в теневом бизнесе». Далее в перечне находится Нигерия 

3 июля 2017, 10:08
Проблемная коммуналка: Минэкономразвития уличило 56 регионов в неэффективных тратах на ЖКХ

Проблемная коммуналка: Минэкономразвития уличило 56 регионов в неэффективных тратах на ЖКХ

Ресурсы для развития ЖКХ недостаточно эффективно используют в 56 российских регионах. Так утверждают специалисты Минэкономразвития после сравнительного анализа коммунального комплекса субъектов Российской Федерации.
Как установили в министерстве, 26 регионов содержат коммунальное хозяйство на неудовлетворительном уровне при довольно высокой ресурсной обеспеченности 

28 июня 2017, 12:41
Сильное задымление: Роспотребнадзор назвал самые курящие российские регионы

Сильное задымление: Роспотребнадзор назвал самые курящие российские регионы

Роспотребнадзор определил наиболее курящие регионы Российской Федерации. Как выяснилось, самые заядлые курильщики живут в Бурятии, Смоленской области, а также на Чукотке и в Рязани.
По сведениям специалистов, за последние пять лет расходы наших граждан на табак выросли почти в 2 

27 июня 2017, 08:03
Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева вошел в рейтинг вузов, составленный британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 400 учебных заведений, в него попали 24 российских университета, и лишь один из них - МГУ - вошел в первую сотню, 

21 июня 2017, 07:00
Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке

Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке

Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная 
2 марта 2017, 02:37
Ученые: Богатые люди живут на 10 лет дольше бедных

Ученые: Богатые люди живут на 10 лет дольше бедных

Американские ученые из Университета Восточного Теннеси провели исследование зависимости долголетия от материального состояния и выяснили, что богатые люди живут дольше бедных на 10 лет. Оказалось, что в регионах с плохой экономической ситуацией высокий процент ранней смертности.

Эксперты разделили 50 американских штатов по уровню 

21 ноября 2016, 05:47
Комикс о жизни Джонна Леннона выйдет в 2017 году

Комикс о жизни Джонна Леннона выйдет в 2017 году

Рисованная история одного из самых знаменитых музыкантов, солиста группы the Beatles появится  в США. Основой для комикса станет книга, которая уже вышла в свет. Ее формат - "исповедь" некоему врачу-психотерапевту. Переводить  литературный текст в формат комикса будет писатель Эрик Кобейран.

10 октября 2016, 06:52
Выявлены привычки, которые приводят к богатству

Выявлены привычки, которые приводят к богатству

Западные исследователи в течение пяти лет изучали жизнь богатых людей и наблюдали за ними. Всего было опрошено более 1000 респондентов. В скором времени должна быть опубликована книга, посвященная этой работе.

Авторы ввели термин «привычки богатых». Исследователи считают, что именно 
29 марта 2016, 10:42
Ученые назвали 6 привычек, которые отличают богатых людей от бедных

Ученые назвали 6 привычек, которые отличают богатых людей от бедных

Специалисты из Университета Брауна осуществили исследование финансового поведения людей. В общей сложности наблюдения велись за пятьюдесятью тысячами семей. Об эксперименте, в частности, сообщает Gazeta.ru.
Итак, первым фактором, отличающих бедных от богатых, является желание состоятельных людей иметь несколько источников дохода. Далее. 
2 марта 2016, 11:54
Ученые опровергли мнение о том, что богатые люди всегда скупы

Ученые опровергли мнение о том, что богатые люди всегда скупы

Очередное исследование осуществили западные социологи, по итогам которого было установлено, существует ли взаимосвязь между человеческой щедростью и величиной дохода. Следует отметить, что ранее в результате аналогичного эксперимента специалисты выявили: чем более обеспечен человек, тем он более скуп. На сей раз 
25 ноября 2015, 09:07
Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу

Создатель Халка и Человека-паука Стэн Ли попал в больницу

Американский писатель, которому в этом году исполнится 93 года, попал в больницу Лос-Анджелеса. О причинах недуга и состоянии здоровья информации нет. Отметим, три года назад Стэну Ли вживили кардиостимулятор.

Ли - автор таких всемирно известных и любимых многими героев 
30 июня 2015, 06:54
В Самаре в областной библиотеке пройдет выставка авторского комикса

В Самаре в областной библиотеке пройдет выставка авторского комикса

19 августа в галерее «Новое Пространство», расположенной в здании Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14), стартует выставка авторского комикса. В её рамках состоятся презентации новых графических историй, встречи с авторами, семинары, лекции и мастер-классы,  а также будет работать 

15 августа 2014, 03:42
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