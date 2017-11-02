Курс биткойна — наиболее известной в мире криптовалюты — впервые перешагнул отметку в $7 тыс. Это было отмечено на бирже OKCoin. Напомним, еще 29 октября речь шла о сумме в $6,3 тысяч. На следующий день она выросла на 100 долларов, и вот – новое достижение. Как говорят эксперты, порядка недели понадобилось криптовалюте, чтобы прибавить в курсе тысячу долларов.
В этой связи можно напомнить, что в октябре российский президент поручил кабмину совместно с Банком России разработать поправки, систематизирующие процедуру размещения криптовалют. В частности, идет речь и о порядке налогообложения и регистрации структур, которые занимаются майнингом.
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