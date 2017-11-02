Без налогов и контроля: Объем рынка криптовалюты в мире оценивается в 50 миллиардов долларов Сегодня купить виртуальные деньги можно на специальных интернет-площадках - биржах или у таких же участников системы. Преимущество виртуальных денег в том, что сделки с ними не контролируются государством, с них не платятся налоги. А доходность колоссальная - в середине мая …