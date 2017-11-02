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Материалы по теме:

Стоп-сигнал: Центробанк выступил за закрытие сайтов, продающих криптовалюту

Стоп-сигнал: Центробанк выступил за закрытие сайтов, продающих криптовалюту

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Как отмечается, сейчас ведется совместная с Генпрокуратурой работа по закрытию внешних сайтов, которые позволяют россиянам приобретать такие активы. Г-н 

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ЦБ РФ обсуждает варианты по созданию национальной криптовалюты

ЦБ РФ обсуждает варианты по созданию национальной криптовалюты

Центробанк выступает против легализации в Российской Федерации криптовалютных инструментов в качестве частных денег. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, глава финансового регулятора. По ее убеждению, запуск биржевых торгов криптовалютами неэффективен.
Вместе с тем сегодня Центробанк анализирует возможность введения национальной цифровой валюты, 

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Глава Минфина посоветовал зарабатывать на облигациях, а не на криптовалюте

Глава Минфина посоветовал зарабатывать на облигациях, а не на криптовалюте

Глава Минфина Антон Силуанов посоветовал россиянам зарабатывать на облигациях федерального займа, а не на криптовалютах. Об этом он заявил на Московском финансовом форуме, пишет «Российская газета». Ведомство признало успешным выпуск облигаций федерального займа для населения. После двух почти полностью распроданных 

11 сентября 2017, 10:58
Обнаружен вирус для добычи криптовалют через чужие компьютеры

Обнаружен вирус для добычи криптовалют через чужие компьютеры

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По словам экспертов «Лаборатории Касперского», рынок виртуальной валюты открыл для злоумышленников новые возможности. Для своих преступных целей киберпреступникам требуется мощная аппаратура. В последнее 

8 сентября 2017, 09:20
Без налогов и контроля: Объем рынка криптовалюты в мире оценивается в 50 миллиардов долларов

Без налогов и контроля: Объем рынка криптовалюты в мире оценивается в 50 миллиардов долларов

Сегодня купить виртуальные деньги можно на специальных интернет-площадках - биржах или у таких же участников системы. Преимущество виртуальных денег в том, что сделки с ними не контролируются государством, с них не платятся налоги. А доходность колоссальная - в середине мая 

6 июня 2017, 04:53
Биткойны не станут резервной валютой России

Биткойны не станут резервной валютой России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила возможность того, что в ближайшем будущем биткойны станут резервной валютой в России. По ее словам, в силу анонимности многих операций криптовалюта может использоваться в том числе и для проведения сомнительных сделок. Набиуллина пообещала, что Регулятор 
18 июня 2015, 01:54
В России могут признать биткойны

В России могут признать биткойны

Судьба криптовалюты, пишут «Известия», в стране будет решаться на следующей неделе на встрече Центробанка с участниками финансового рынка. Предполагается, что часть операций с биткойнами ЦБ может разрешить и начать регулировать - в частности, проведение переводов и платежей физлиц и взаиморасчетов 
11 июня 2015, 12:29
Аукцион Ebay начал принимать оплату в биткойнах

Аукцион Ebay начал принимать оплату в биткойнах

Онлайн-аукцион Ebay начал принимать оплату биткойнами. О том, что компания планирует развиваться в данном направлении, говорили еще осенью прошлого года.
Теперь продавцы могут получать платежи не только через PayPal, но и через сервис Braintree. Вспомогательное техническое обеспечение для этого не 
15 апреля 2015, 02:38
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