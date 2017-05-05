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Названа дата начала съемок последнего сезона «Игры престолов»

Названа дата начала съемок последнего сезона «Игры престолов»

Съемки восьмого, последнего, сезона фэнтези-сериала «Игра престолов» стартуют в сентябре, сообщает NME. Об этом рассказал английский актер Лиам Каннингем, известный поклонникам легендарной саги по роли Давоса Сиворта.
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11 января 2017, 03:08
Минфин хочет увеличить штрафы за незаконные валютные операции

Минфин хочет увеличить штрафы за незаконные валютные операции

Минфин предложил увеличить штрафы для бизнесменов за незаконные валютные операции. В ведомстве Антона Силуанова считают, что это поможет сделать борьбу с оттоком капитала еще более эффективной и не позволит валютным спекулянтам сознательно или ненамеренно влиять на курс рубля. За первую 

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Комментатор впал в истерику после второго гола Исландии в ворота Австрии

Комментатор впал в истерику после второго гола Исландии в ворота Австрии

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Ученые: Американский вулкан Йеллоустоун взорвется в ближайшие годы

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Житель Исландии показал 6-летний чизбургер из McDonald’s

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26 января 2015, 06:36
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