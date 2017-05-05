Исландский комментатор впал в истерику прямо во время игры Чемпионата Европы по футболу 2016 года. Играли две сборные - Исландия и Австрия. Есть видео.

Ролик с игры, состоявшейся вчера, 22 июня, появился в Интернете. Исландский комментатор не сдерживал эмоции, когда сборная …