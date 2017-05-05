Исландская крона продемонстрировала наивысший рост не только благодаря экономическим успехам государства, но и популярности сериала "Игра престолов". Об этом сообщили зарубежные СМИ.
В настоящее время идет последовательное укрепление кроны, несмотря на всевозможные ограничительные меры. На островном государстве сейчас наблюдается настоящий туристический бум. В частности, эксперты объясняют его популярностью сериала "Игра престолов". Ведь многие сцены легендарного фильма снимались именно в Исландии.
За последний год крона выросла к евро на 21%, к доллару – на 15%. По статистике, только в 2016-м Исландию посетило 1,8 млн путешественников. При этом в стране проживает чуть более 330 тысяч человек.
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