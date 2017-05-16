Гном-путешественник вернулся к хозяйке из Канады Популярную сюжетную линию из романтического фильма "Амели", ставшего уже классикой, повторили воришки из Канады. Около года назад у женщины с придомового участка пропала декоративная фигурка садового гнома. Однако через год его "вернули" на место - подбросили к дому в комплекте …