Канадские специалисты, изучая фотографии земной поверхности, сделанные со спутника, нашли в лесном массиве большую пустошь на удалении не меньше 80 километров от ближайшего жилья.
Длина вырубки составила около 1 км, а ширина – целых 15 километров. Сначала ученые посчитали, что лес погибает от разрушительных действий жука-короеда. В этот район отправилась группа исследователей.
На месте выяснилось, что в этом болотистом регионе в лесах Северной Альберты возвели плотину бобры. На создание уникального сооружения у животных ушло не менее 40 лет.
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