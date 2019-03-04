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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО
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1 марта 2019, 10:42
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В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега
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28 февраля 2019, 10:19
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Небольшой снег и морозы: какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни
В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять область повышенного атмосферного давления. Сохранится морозная погода, существенные осадки не прогнозируют. В понедельник, 25 февраля, облачно, в большинстве районов небольшой снег. Температура воздуха составит -5, -10. В ночь …
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25 февраля 2019, 09:02
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Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости
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21 февраля 2019, 11:38
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Лютые морозы убили 12 человек в США
Аномальные морозы обрушились на территорию США. Температура воздуха резко опустилась сразу в нескольких штатах. В крупнейших аэропортах страны отменено несколько тысяч рейсов. Возникают трудности с доставкой напитков, так как по дороге они превращаются в лед. Жертвами морозов стали 12 человек.
Как …
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1 февраля 2019, 03:48
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Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США
В США постоянно растет число людей, погибших в результате применения огнестрельного оружия. Антирекорд по этому показателю был установлен в 2017 году, когда от пулевых ранений скончались 39773 человека. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на The New York …
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19 декабря 2018, 03:23
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Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию
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16 марта 2018, 03:37
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Облако-змея: Загадочное явление напугало жителей Японии
Редкое природное явление не на шутку встревожило жителей японской префектуры Ниигата. Загадочная аномалия попала в объективы многочисленных камер. Необычные кадры активно обсуждают пользователи Интернета.
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5 октября 2017, 09:50
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Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой
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5 июня 2017, 03:15
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Тайфун «Мучжигэ» в Китае повлек мощнейшее торнадо
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5 октября 2015, 12:19
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На Украине прошел торнадо
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29 июня 2015, 05:52
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