В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега В Самаре продолжаются работы по расчистке города от снежных заносов. По словам представителей властей областного центра, системное проведение работ крайне важно из-за того, что нынешняя зима выдалась крайне обильной на осадки. Только в феврале этого года количество осадков на треть …