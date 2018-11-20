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В Тольятти 33 человека тушили шиномонтажную мастерскую
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20 ноября 2018, 10:26
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В Самаре на улице Победы сгорела иномарка Subaru
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19 ноября 2018, 01:23
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«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт
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19 ноября 2018, 10:39
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В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые
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19 ноября 2018, 09:05
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Между Самарой и Казанью пустят новый поезд
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17 сентября 2018, 01:13
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У девушки, сбитой насмерть поездом под Сызранью, остались двое детей
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10 сентября 2018, 01:12
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Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»
Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.
Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию …
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30 августа 2018, 01:01
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В Самарской области «товарняк» снес Opel
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9 августа 2018, 09:07
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Шестерых человек убила жара в Испании
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6 августа 2018, 09:30
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Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией
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3 августа 2018, 11:58
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Министр культуры Испании ушел в отставку через неделю после назначения
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13 июня 2018, 11:06
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Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании
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6 марта 2018, 05:26