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К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне
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22 марта 2018, 04:58
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Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре
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13 марта 2018, 08:43
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Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде
Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, …
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21 февраля 2018, 04:27
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Самарцы стали больше путешествовать
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9 февраля 2018, 07:05