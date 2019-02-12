Самую толстую в Великобритании кошку в четвертый раз вернули в приют Самая толстая кошка в Великобритании по кличке Митзи никак не может найти себе хозяина. Ее уже в четвертый раз вернули в приют. К волонтерам животное попало в 2017 году, и тогда оно весило более 7 килограммов. В учреждении ей назначили …