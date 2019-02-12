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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение

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Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис

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24 августа 2017, 10:29
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