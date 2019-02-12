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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума
Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. …
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22 февраля 2019, 12:20
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Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?
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21 февраля 2019, 11:08
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Тепло в Самарской области подорожает
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 09:13
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Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре
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20 февраля 2019, 05:31
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В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов
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15 февраля 2019, 02:26
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Самую толстую в Великобритании кошку в четвертый раз вернули в приют
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21 января 2019, 01:26
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Житель Британии сорвал джекпот, благодаря вежливости женщины
Британец стал миллионером, благодаря вежливости незнакомой дамы. Оссетт Аррон Уолшоу бежал к кассе, чтобы купить лотерейный билет. До закрытия оставались считанные минуты. Увидев спешащего человека, женщина, стоящая в очереди, решила его пропустить. Британец купил билет, а на следующий день узнал, …
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18 июля 2018, 09:25
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Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение
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28 мая 2018, 07:10
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Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис
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21 мая 2018, 08:37
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В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет
В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа прошла необычная лотерея. Организаторы разыграли автомобиль. Вот только победителю она не досталась. Машину законсервировали в яме, чтобы отдать наследникам счастливчика через 50 лет.
Легковушка, по замыслу организаторов, должна стать своеобразным посланием потомкам. Перед …
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13 апреля 2018, 07:14
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Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов
Житель турецкой провинции Эрзинджан в одночасье стал миллионером. Он выиграл в национальную лотерею 11,4 миллиона долларов или 42,5 миллиона турецких лир по актуальному курсу, сообщает ТАСС. Баловень судьбы смог угадать все выпавшие номера, коими стали 5, 12, 15, 17, …
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26 января 2018, 09:55
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Сорвать куш: В США разыграли рекордный джекпот в $758 млн
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24 августа 2017, 10:29
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