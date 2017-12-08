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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 декабря 2017г 
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В квартиру к потерпевшей в срочном порядке 

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Судя по всему, люди погибли несколько недель назад. Сейчас представители правоохранительных органов стараются установить детали этого беспрецедентного происшествия.
Как отмечается, к японским 

27 ноября 2017, 12:03
В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек

В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек

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Сверхзвуковой автомобиль впервые испытали в Великобритании

Сверхзвуковой автомобиль впервые испытали в Великобритании

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В Великобритании начали продавать елочные игрушки с виски, водкой и джином

В Великобритании начали продавать елочные игрушки с виски, водкой и джином

В Великобритании задолго до новогодних и рождественских праздников в продажу в онлайн-магазине поступили своеобразные елочные игрушки с различными крепкими спиртными напитками. Такие украшения будут продавать по всему миру, причем комплект купить окажется дешевле.
Как рассказывают западные СМИ, на выбор предлагаются 

26 октября 2017, 10:19
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Тучная британская телезвезда рухнула в дыру на сцене и стала мемом

Популярная английская исполнительница Gemma Collins, обладательница пышных форм, в процессе недавнего выступления на фестивале Best TV Show рухнула в дыру на сцене. Об этом резонансном инциденте рассказывают зарубежные информагентства.
Телезвезда появилась на сцене, чтобы назвать победителя в номинации «Лучшее ТВ-шоу», 

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Ученые: продукты в упаковке вызывают мутации плода и могут быть причиной рака

Ученые: продукты в упаковке вызывают мутации плода и могут быть причиной рака

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Как показали исследования, вещества, из которых состоит обертка полуфабрикатов, были найдены в 
2 июля 2015, 04:01
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