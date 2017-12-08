Английские спасатели освободили молодого человека, зацементировавшего голову в микроволновке. О необычном инциденте рассказывает The Independent.
22-летний поклонник розыгрышей залил раствор в микроволновку, засунул в нее голову и принялся ждать, когда состав затвердеет. Чтобы восполнять недостаток кислорода во время опасного эксперимента, приятели экстремала подвели ему специальную трубку. А для более быстрого схватывания массы друзья стали сушить раствор феном.
Британец думал, что когда масса затвердеет, он легко вытащит голову из печи, а форма будет основой для дальнейшей отливки. Кстати, он наделся получить много лайков, разместив уникальные кадры в Сети. Между тем около двух часов компания предпринимала тщетные попытки высвободить голову бедолаги. Когда все поняли, что он начал задыхаться, решили позвонить спасателям.
Приехавшие специалисты первым делом просверлили дыру в затвердевшей сфере, чтобы обеспечить доступ воздуха, а далее разрезали и саму печь, и опасную конструкцию. Молодой человек, который некоторое время назад заливал себя строительной пеной, целый день находился в холодильнике, а также принимал ванну в креме для загара, на сей раз оказался как никогда близок к смерти. Как говорят его знакомые, этот случай чудака, обожающего розыгрыши, не остановит.
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