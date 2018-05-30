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В Китае поймали банду, которая делала опасные таблетки для снижения веса
Полицейские из китайской провинции Цзянсу поймали банду, которая выпускала поддельные таблетки для похудания. Во время расследования было изъято 150 тысяч таблеток и удалось арестовать 15 человек. По версии следствия, препараты могут нанести вред здоровью и жизни людей. «Волшебные» таблетки продавались …
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29 мая 2018, 11:48
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Английские хирурги тренируются оперировать на 3D-сердцах
Медики из больницы Alder Hey в Ливерпуле изобрели способ гарантировать 100% успех операций на сердце у детей. Перед настоящим хирургическим вмешательством они будут проводить тренировки на искусственных органах, напечатанных с помощью 3D-принтера.
Достоверная модель сердца ребенка создается после всестороннего …
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10 мая 2018, 08:06
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Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками
Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. …
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3 мая 2018, 10:12
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Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак
Почти полмиллиона жительниц Великобритании не прошли обследование на рак молочной железы. Не исключено, что по этой причине умерли 270 человек, пишет lenta.ru. Причина всех проблем кроется в компьютерной ошибке.
Дело в том, что Национальная служба здравоохранения раз в …
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3 мая 2018, 03:50
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Вредные лучи: Ученые открыли новую опасность солнечного загара
Австралийские ученые из Квинслендского университета утверждают, что низкие температуры приводят к накоплению повреждений ДНК. При этом изначально возникновение данных повреждений провоцируется действием ультрафиолета.
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5 июля 2017, 10:10
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Ученые выяснили, сколько человеку нужно загорать на солнце
Ученые из Испании определили оптимальное время для загара. Итоги соответствующего исследования появились в журнале Science of the Total Environment.
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10 марта 2017, 03:28
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Ученые не нашли связи между привычкой загорать и возникновением рака
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19 мая 2016, 09:30