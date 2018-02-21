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Окаменелый лес, которому 7 тысяч лет, обнаружен в Британии

После сильнейшего шторма в британском городе Редкар обнаружился окаменелый лес, возраст которого оценивается примерно в 7 тысяч лет. Морские волны смыли верхние слои песка на одном из пляжей, под которыми обнаружились останки древних деревьев, Как сообщает РИА Новости, там 
6 марта 2018, 04:58
Археологи нашли финский могильник I века во Владимирской области

Археологи нашли финский могильник I века во Владимирской области

Ученые сделали сенсационное открытие: в городе Гороховец Владимирской области обнаружили финский могильник двухтысячелетней давности. Подобные погребения крайне редко можно найти на территории Северо-Восточной Руси. По словам директора Института Археологии, академика Николая Макарова, датировка предметов из захоронения показала,что могильник относится к 
26 февраля 2018, 08:57
Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает

Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает

Около года назад жительница Британии Джеки Дибб узнала, что неизлечимо больна. Врачи поставили женщине диагноз - лобно-височная деменция. Медики сказали, что ей осталось жить не более пяти лет.

Джеки и ее супруг решили, что терять уже нечего и остаток 
22 февраля 2018, 09:56
Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике

Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике

Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст 
19 февраля 2018, 11:59
Британские археологи обнаружили

Британские археологи обнаружили "черновик" Стоунхенджа

На глаза британских археологов попалась сенсационная находка. Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа, на территории городка Ларкхилл, под трехметровым слоем земли были обнаружены углубления, копирующие расположение колонн знаменитого археологического памятника.

По словам специалистов, углубления в земле появились в то же время, что и 

5 февраля 2018, 09:07
Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями

Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями

В Монголии ученые в ходе раскопок нашли древний саркофаг с загадочными надписями. Открытие подтвердило тот факт, что степь Донгойн Ширээ являлась центром восточно-тюркского каганата, о местонахождении которого прежде были самые противоречивые сведения.
Археологические работы проводились на протяжении последних двух лет. 

20 декабря 2017, 02:08
Самарский боксер Максим Власов хочет отнять пояс Дениса Лебедева

Самарский боксер Максим Власов хочет отнять пояс Дениса Лебедева

Максим Власов, воспитанник самарской школы бокса, победил канадского бойца Дентона Дейли, пятого номера рейтинга Всемирной боксерской ассоциации, в первом тяжелом весе. Бой состоялся 7 сентября, в рамках вечера бокса в Саратове. Максим вел по ходу всего боя, а в девятом 

8 сентября 2017, 10:36
Детям показали бокс!

Детям показали бокс!

В тольяттинском сообществе "ВК" - "Автомобильная столица" - сообщили, что в Автограде в рамках проекта "Шаг вперёд" была проведена тренировка по боксу в детском оздоровительном лагере "Электроник - Дубрава". Тренировку проводила чемпионка СНГ и Славянских стран по боксу Юлия 
9 августа 2017, 08:06
Самарец забил бразильского боксера в Риге, появилось видео

Самарец забил бразильского боксера в Риге, появилось видео

Самарский боксер Максим Власов в Риге победил на ринге бразильца Карлоса Насименто. Бой сняли на видео. Запись появилась в сети.  
Поединок за титул интерконтинентального чемпиона по версии IBO в первом тяжёлом весе состоялся в понедельник, 14 ноября. В третьем 

15 ноября 2016, 02:24
На истуканах острова Пасхи обнаружили бактерии омоложения

На истуканах острова Пасхи обнаружили бактерии омоложения

Исследователи из Англии обнаружили на острове Пасхи вещество рапамицин, обладающее свойствами омоложения.

Рапамицин впервые там был найден еще в 50-е годы. Недавно он был исследован подробно. Специалисты пришли к выводу, что он может применяться для лечения депрессии и способствует омоложению. В 

27 июля 2016, 03:03
Самарский боксер Василий Веткин стал чемпионом России

Самарский боксер Василий Веткин стал чемпионом России

В воскресенье, 29 ноября, в Самаре десятью финальными боями завершился чемпионат России по боксу. Кроме медалей и поясов на кону стояли путевки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Среди чемпионов - новокуйбышевский спортсмен Василий Веткин, который вошел в созвездие именитых боксеров, 
30 ноября 2015, 03:47
Призрак навестил вечеринку молодых людей пять лет назад

Призрак навестил вечеринку молодых людей пять лет назад

Пять лет назад 22-летняя британка Наташ Оливер сделала фотографию на вечеринке. Позже, рассматривая фото, она заметила, что в окне заброшенного дома, на фоне которого был сделан снимок, есть призрачные очертания женщины с ребенком. По словам Наташи, во время отдыха никто 
3 августа 2015, 02:53
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