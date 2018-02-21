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Окаменелый лес, которому 7 тысяч лет, обнаружен в Британии
После сильнейшего шторма в британском городе Редкар обнаружился окаменелый лес, возраст которого оценивается примерно в 7 тысяч лет. Морские волны смыли верхние слои песка на одном из пляжей, под которыми обнаружились останки древних деревьев, Как сообщает РИА Новости, там …
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6 марта 2018, 04:58
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Археологи нашли финский могильник I века во Владимирской области
Ученые сделали сенсационное открытие: в городе Гороховец Владимирской области обнаружили финский могильник двухтысячелетней давности. Подобные погребения крайне редко можно найти на территории Северо-Восточной Руси. По словам директора Института Археологии, академика Николая Макарова, датировка предметов из захоронения показала,что могильник относится к …
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26 февраля 2018, 08:57
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Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает
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22 февраля 2018, 09:56
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Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике
Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст …
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19 февраля 2018, 11:59
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Британские археологи обнаружили "черновик" Стоунхенджа
На глаза британских археологов попалась сенсационная находка. Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа, на территории городка Ларкхилл, под трехметровым слоем земли были обнаружены углубления, копирующие расположение колонн знаменитого археологического памятника.
По словам специалистов, углубления в земле появились в то же время, что и …
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5 февраля 2018, 09:07
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Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями
В Монголии ученые в ходе раскопок нашли древний саркофаг с загадочными надписями. Открытие подтвердило тот факт, что степь Донгойн Ширээ являлась центром восточно-тюркского каганата, о местонахождении которого прежде были самые противоречивые сведения.
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20 декабря 2017, 02:08
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Самарский боксер Максим Власов хочет отнять пояс Дениса Лебедева
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8 сентября 2017, 10:36
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Детям показали бокс!
В тольяттинском сообществе "ВК" - "Автомобильная столица" - сообщили, что в Автограде в рамках проекта "Шаг вперёд" была проведена тренировка по боксу в детском оздоровительном лагере "Электроник - Дубрава". Тренировку проводила чемпионка СНГ и Славянских стран по боксу Юлия …
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9 августа 2017, 08:06
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Самарец забил бразильского боксера в Риге, появилось видео
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15 ноября 2016, 02:24
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На истуканах острова Пасхи обнаружили бактерии омоложения
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27 июля 2016, 03:03
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Самарский боксер Василий Веткин стал чемпионом России
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30 ноября 2015, 03:47
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Призрак навестил вечеринку молодых людей пять лет назад
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3 августа 2015, 02:53