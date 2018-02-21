Пять лет назад 22-летняя британка Наташ Оливер сделала фотографию на вечеринке. Позже, рассматривая фото, она заметила, что в окне заброшенного дома, на фоне которого был сделан снимок, есть призрачные очертания женщины с ребенком. По словам Наташи, во время отдыха никто …