Для человеческого здоровья наиболее эффективно употребление трех чашек кофе в день. Об этом заявили английские эксперты после продолжительных исследований.
В перечне недугов, которым противостоит популярный бодрящий напиток, — диабет, слабоумие, проблемы с печенью и сосудами, и многое другое, рассказывается на страницах TheGuardian. При этом не надо забывать, что чрезмерное увлечение кофе не только не принесет пользы, но и вызовет обратный эффект. Также сводит на нет полезные свойства напитка употребление его со сладостями.
В общей сложности ученые из Великобритании провели свыше 200 исследований, задействовав в них добровольцев из разных стран мира. Кстати, некоторое время назад исследователи из Европы уже отмечали, что кофе обладает противовоспалительным действием на печень, а еще тормозит выработку ферментов.
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