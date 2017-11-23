5
29
03
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Исследователи назвали пряность, которая помогает похудеть

Исследователи назвали пряность, которая помогает похудеть

Употребление корицы может активизировать в человеческом организме процессы снижения веса. Это установили ученые из Мичиганского университета, рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на портал этого учебного заведения.
Опыты с участием грызунов продемонстрировали, что коричный альдегид, который несет ответственность за вкус и 

23 ноября 2017, 05:08
Ученые выяснили, как легко распознать скандалиста

Ученые выяснили, как легко распознать скандалиста

Специалисты из Сан-Диего узнали, как распознать слишком конфликтного человека по внешним факторам. Речь идет о всем известной разновидности людей, которые не могут держать под контролем собственные эмоции. Они отличаются нетерпимостью к окружающим, и по любому поводу предъявляют окружающим претензии. Такие 

23 ноября 2017, 04:18
Счастье научились прогнозировать при помощи смарт-часов

Счастье научились прогнозировать при помощи смарт-часов

Американские специалисты утверждают, что разработали способ с точностью до 94% прогнозировать счастье. Для этого им нужны сведения со смарт-часов.
Как поясняется, для воплощения идеи ученые использовали «умные» часы Pebble, подключенные к Android. На гаджетах с этой операционной системой есть приложение 

23 ноября 2017, 01:03
Ученые: Синие киты оказались «правшами» и «левшами»

Ученые: Синие киты оказались «правшами» и «левшами»

Синие или голубые киты оказываются «правшами» и «левшами» в соответствии с тем, на какой именно глубине они в данный момент оказались. Такое умозаключение сделали ученые из Соединенных Штатов, рассказ которых приводит издание Current Biology.
Обитающие близ Южной Калифорнии особи при 

23 ноября 2017, 11:20
Ученые узнали, что питательность пищи важнее, чем ее вкус и вид

Ученые узнали, что питательность пищи важнее, чем ее вкус и вид

Питательность блюд для человека гораздо важнее их вкуса и вида. Такой вывод сделали финские исследователи из Университета Турку.
Специалисты установили: в трудные минуты мозг может выделять опиоидные пептиды, которые работают аналогично болеутоляющим препаратам. Анализируя их влияние, эксперты осуществили ряд опытов. 

23 ноября 2017, 10:18
Роскачество определило, где в России производят лучший хлеб

Роскачество определило, где в России производят лучший хлеб

Недавнее исследование хлебобулочной продукции, которое инициировали эксперты Роскачества, выявило, что нареканий по доли жира данных изделий в Северо-Западном федеральном округе найдено лишь одно на 16. Между тем в прежнем аналогичном исследовании в центре России это соотношение оказалось 12 к 65, 

22 ноября 2017, 01:28
Ученые доказали вред бабушек и дедушек для внуков

Ученые доказали вред бабушек и дедушек для внуков

Систематически перекармливая внуков и ограждая их физической нагрузки, бабушки и дедушки наносят им серьезный вред. Такой вывод сделали сотрудники Университета Глазго на основе недавних исследований. Об этом рассказывает «РИА Новости» со ссылкой на специализированное издание PLOS One.
В ходе своей 

16 ноября 2017, 10:50
Названа опасная продолжительность занятий фитнесом

Названа опасная продолжительность занятий фитнесом

Как утверждают авторы недавнего исследования, слишком продолжительные тренировки могут нанести вред представителям сильного пола. Чрезмерная физическая активность чревата болезнями сердечно-сосудистой системы.
Серию экспериментов провели в Университете Иллинойса. Ученые анализировали, как, например, занятия фитнесом влияют на кальцификацию коронарных артерий. В продолжительных 

20 октября 2017, 03:19
Еще бодрее: Россияне стали потреблять на 20% больше кофе

Еще бодрее: Россияне стали потреблять на 20% больше кофе

Как свидетельствуют результаты недавнего исследования, россияне стали потреблять на 20% больше кофе. Закономерным итогом этого стало удвоение ввоза кофейных зерен.
Наряду с ростом потребления бодрящего напитка  это связано со становлением в Российской Федерации новой кофейной культуры, которая уже получила широкое 

16 октября 2017, 05:16
Ученые рассказали, как сбросить вес с помощью кофе

Ученые рассказали, как сбросить вес с помощью кофе

Специалисты из Соединенных Штатов в процессе недавнего исследования установили, что кофе не только бодрит по утрам, но и дает возможность контролировать вес. Чтобы сбросить лишние килограммы, популярный напиток следует употреблять вместе со сливочным маслом. Оказывается, добавленные в кофейную чашку десять 

2 октября 2017, 09:36
Ученые назвали ежедневную порцию кофе, продлевающую жизнь

Ученые назвали ежедневную порцию кофе, продлевающую жизнь

Европейское сообщество кардиологов рассказало о результатах продолжительного эксперимента. По их утверждению, четыре чашки кофе в день дают человеку несколько дополнительных лет жизни.
Эксперимент стартовал в 1999 году. В общей сложности ученые вели наблюдение за 20 тысячами человек старше 60 лет. 

29 августа 2017, 05:16
В России может подорожать кофе на 20%

В России может подорожать кофе на 20%

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков сообщил, что в связи с подорожанием продукта у иностранных поставщиков на 21,7% в России цены на кофе могут вырасти к новому году на двадцать процентов и более, пишет газета “Известия”. Частично такой резкий рост стоимости 

28 июля 2017, 03:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх