Как свидетельствуют результаты недавнего исследования британских специалистов, горячая ванна способствует замедлению процессов старения. Объясняется это просто: вода с высокой температурой снижает в человеческом организме уровень гормона стресса, провоцирующего преждевременное старение.
При этом ученые отмечают, что для достижения наибольшего эффекта следует полностью погружаться в горячую воду. Регулярные процедуры уменьшают уровень сахара в крови. В совокупности с правильным питанием и физической активностью снижается вероятность возникновения диабета.
Такая ванна действует благоприятно на все группы мышц. После больших физических нагрузок вода может снять боли в них. В результате погружения спадает психологическое напряжение и улучшается кровообращение.
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