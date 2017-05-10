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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Археологи нашли в Египте погребальный сад эпохи фараонов

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Ученые нашли специю, которая омолаживает и помогает похудеть

Ученые нашли специю, которая омолаживает и помогает похудеть

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Исследование: древние инопланетяне жили на Земле

Исследование: древние инопланетяне жили на Земле

Искать следы доисторических цивилизаций в Солнечной системе, которые могли погибнуть до появления человечества, имеет смысл только на Луне или Марсе. Так считает планетолог Джейсон Райт из университета Пенсильвании.
Как он говорит, 3,5 млрд лет назад могли поддерживать жизнь Венера, Земля 

27 апреля 2017, 11:27
Ученые нашли способ определить неверных женщин

Ученые нашли способ определить неверных женщин

В ходе недавнего исследования ученые установили, как можно «вычислить» неверных женщин. Об этом рассказали американские специалисты из Университета Миссури.
Как информируют зарубежные агентства, в ходе этой работы был проведен масштабный опрос среди студентов колледжа. В нем фигурировали самые разные вопросы, 

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Ученые узнали, почему полные люди не могут нарастить мышцы

Ученые узнали, почему полные люди не могут нарастить мышцы

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26 апреля 2017, 09:56
Спасется ли рыба от гидроудара?

Спасется ли рыба от гидроудара?

В пятницу пропуск воды Жигулевской ГЭС будет увеличен до 1 тысячи кубометров в секунду, и в дальнейшем будет нарастать.
Сброс воды ведется параллельно с ремонтом. Сейчас идет замена 2-х турбин, последних по контракту объемом 24 миллиарда рублей с петербургской компанией 

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Дачники в водном плену: Жигулевская ГЭС приступила к сбросу

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20 апреля 2017, 01:19
Британские ученые изобрели съедобные бутылки для воды

Британские ученые изобрели съедобные бутылки для воды

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Вообще, съедобные бутылки, которым дали наименование «Ooho», разработали еще 3 года назад, а на протяжении 

13 апреля 2017, 09:50
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Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов

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При этом можно достичь желаемого результата, бегая хотя бы один раз в неделю. Только 

13 апреля 2017, 09:44
Ученые объяснили, как понять, что организм обезвожен

Ученые объяснили, как понять, что организм обезвожен

Ученые рассказали, по каким главным критериям можно определить, что человеческий организм обезвожен. По словам специалистов, свыше 50% населения нашей планеты имеет проблему нехватки воды в организме.
Водный баланс крайне важен для эффективной работы всех органов, но у каждого индивидуума на 

6 апреля 2017, 03:11
Генетики обнаружили жиры, которые продлевают жизнь

Генетики обнаружили жиры, которые продлевают жизнь

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6 апреля 2017, 09:31
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Ученые рассказали, как человек в будущем сможет дожить до 500 лет

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Испанские ученые смогли раскрыть секрет вечной молодости людей

Испанские ученые смогли раскрыть секрет вечной молодости людей

Как утверждают испанские ученые, они создали препарат вечной молодости. Уникальность новой вакцины заключается в том, что она дает возможность омолодить весь организм.
Эксперты напоминают: эффект от прежних аналогичных разработок был локальным, действие оказывалось лишь на определенные органы. Авторы разработки поясняют, 

3 февраля 2017, 12:34
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