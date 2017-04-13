В Лондоне ученые изобрели съедобные бутылки для воды. Данный проект стал не только новой разработкой для улучшения экологической ситуации, но и ноу-хау в сфере дизайна.
Вообще, съедобные бутылки, которым дали наименование «Ooho», разработали еще 3 года назад, а на протяжении всего оставшегося времени изобретение совершенствовалось. Оболочка «Ooho» состоит из водорослей, смеси альгината натрия и хлорида кальция. Она имеет нейтральный вкус и желеобразную структуру.
Такие шары весьма прочные, а чтобы утолить жажду, нужно просто съесть сферу. Съедобные бутылки можно применять для разных напитков. Их производство не связано с особыми технологическими сложностями, они совершенно безвредны для человека.
|
Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов
|
13 апреля 2017, 09:44
|
В NASA рассказали об опасности солнечных бурь для атмосферы Земли
Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA заявляют об опасности, которую таят в себе солнечные бури. Специалисты открыли прежде неизвестный атмосферный феномен, который возникает из-за сильных вспышек на Солнце.
|
12 апреля 2017, 05:13
|
Самопроизвольное развязывание шнурков научно обосновано
Целое научное исследование посвятили эксперты из Калифорнийского университета в Беркли теме развязывания шнурков. Оказалось, что за распутыванием даже самых крепких, на первый взгляд, узлов стоят сразу несколько сил. Они появляются в результате инерции, создаваемой движениями ног.
|
12 апреля 2017, 05:09
|
Ученые обнаружили на Юпитере огромное золотое пятно
|
12 апреля 2017, 03:38
|
Британские ученые определили 5 самых опасных вулканов на Земле
Ученые из Великобритании определили 5 самых опасных вулканов на Земле. Об этом рассказывает западное издание The Conversation.
|
12 апреля 2017, 02:22
|
Ученые: Исчезновение Луны приведет к апокалипсису на Земле
Ученые проанализировали вероятный сценарий гибели Луны, уничтожение которой может стать следствием мощного взрыва. Как говорят специалисты, исчезновение естественного земного спутника повлечет глобальные природные катаклизмы, что повлечет гибель человечества.
|
12 апреля 2017, 10:09
|
Ученые объяснили, как понять, что организм обезвожен
|
6 апреля 2017, 03:11
|
Видео в блогах: в Самаре забил природный источник на проспекте Карла Маркса
|
3 апреля 2017, 12:54
|
Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»
В паблике "События Тольятти" соцсети "ВК" выложили видео про "беспредел в Шлюзовом". "На бывшем заводе ЖБИ предприниматели организовали бизнес по промывке ж/д цистерн из-под фенола, метилстирола и серной кислоты, сливая все это прямо в почву через скважину. Оттуда все …
|
29 марта 2017, 04:50
|
О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки
В Самаре банки внесут должников за воду в список неблагонадежных клиентов. Еще один метод воздействия на злостных неплательщиков решили применить коммунальные службы города. Они направили черный список организаций в банки региона. В базу попали юрлица, систематически задерживающие оплату услуг водоснабжения …
|
28 марта 2017, 04:49
|
В Самаре хотят возродить экополицию
Самарский областной департамент охоты и рыболовства предложил возродить в регионе экологическую полицию. Аналогичная структура существовала в губернии в 90-х годах и являлась подразделением милиции. В то время «санитары-силовики» составляли административные протоколы и накладывали штрафы за грязные дворы, отсутствие урн и …
|
24 марта 2017, 11:42
|
Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона
Тревожная экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки работы крупнейших предприятий региона, среди которых и местный нефтеперерабатывающий завод.
|
22 марта 2017, 12:00
|
В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото
|
22 марта 2017, 09:21
|
Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом
Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом. Горожане опубликовали в интернете петицию с просьбой обратить внимание на неблагоприятную экологическую обстановку в этом городе. "Остановите беспредел! Мы жители Новокуйбышевска, а не узники концлагеря Освенцим!" - обращаются авторы к президенту России. Последней …
|
17 марта 2017, 12:56