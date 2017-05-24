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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Ученые назвали лучшие физические упражнения для мозга

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23 мая 2017, 02:17
Тайна тысячелетий: ученые узнали, кто убил строителей Стоунхенджа

Тайна тысячелетий: ученые узнали, кто убил строителей Стоунхенджа

Древние жители, обитавшие на территории современных Нидерландов, убили людей, которые построили Стоунхендж. Так утверждают представители международной группы ученых. Они объединились для исследования дошедших до наших дней фрагментов ДНК создателей этого загадочного объекта, известного во всем мире.
Тщательному анализу были подвергнуты 

22 мая 2017, 03:09
Ученые назвали виды спорта, предпочитаемые неверными мужчинами

Ученые назвали виды спорта, предпочитаемые неверными мужчинами

В процессе недавнего исследования ученые определили, каким видам спорта отдают предпочтение мужчины, любящие "сходить налево". Специалисты опросили порядка 2000 представителей сильного пола.
В анкете социологов было лишь 2 вопроса – изменяет ли респондент возлюбленной и какой вид спорта ему близок 

19 мая 2017, 09:23
Российский алгоритм распознавания эмоций признали лучшим в мире

Российский алгоритм распознавания эмоций признали лучшим в мире

Эксперты российской компании NtechLab разработали сервис FindFace, который был признан лучшим в мире. В этом году впервые состоялся турнир по распознаванию человеческих эмоций посредством компьютерных алгоритмов EmotionNet Challenge.
В общей сложности заявки подали 40 компаний. При этом большая часть из 

23 марта 2017, 11:29
Ученые определили пять качеств, присущих успешному человеку

Ученые определили пять качеств, присущих успешному человеку

Ученые в процессе исследования установили 5 качеств, оказывающие влияние на успешность и благополучность человека. Результаты этой научной работы с участием свыше 700 человек 35-летнего возраста опубликованы в издании Independent.
На первое место в перечне специалисты поставили энтузиазм. Активные люди без 

3 февраля 2017, 01:43
Ученые: Успех человека зависит от его питания в детстве на 80%

Ученые: Успех человека зависит от его питания в детстве на 80%

Последние эксперименты ученых показали, что успешность карьеры людей на 80% зависит от правильного питания в детстве. Особое внимание специалисты советуют уделять молочным продуктам. Как выяснилось, плохо подобранный рацион уменьшает эмоциональный интеллект, который гораздо важнее IQ.
Ученые определили, что качественные молочные 

1 ноября 2016, 01:30
За плохие и приятные эмоции отвечают разные участки человеческого мозга

За плохие и приятные эмоции отвечают разные участки человеческого мозга

Японские ученые из института физико-химических исследований RIKEN утверждают, что головной мозг человека распределяет хорошие и плохие эмоции в разные участки. Детали исследования опубликованы на страницах издания Nature Neuroscience.
Ученые проанализировали особенности миндалин, находящихся в височной части головного мозга, и сделали 

20 октября 2016, 10:34
Ученые: Многие решения человек принимает под давлением эмоций

Ученые: Многие решения человек принимает под давлением эмоций

Ученые из университета Калифорнии выяснили, что большинство решений человек принимает под давлением эмоций, а не разума. При этом сам человек думает, что руководствуется только знаниями и логикой.
Специалисты в ходе своей работы исследовали, как влияют внешние факторы на принятие человеком 

23 сентября 2016, 11:21
Эксперты выяснили, какими браузерами пользуются успешные работники

Эксперты выяснили, какими браузерами пользуются успешные работники

Ученый из США Адам Грант установил, какие именно браузеры предпочитают наиболее успешные работники. Как показали результаты его работы, преуспевающие сотрудники пользуются Firefox и Chrome.
В своем исследовании специалист осуществлял наблюдения за 30 тысячами человек, анализируя их продуктивность. Обобщая свои сведения, 

8 июня 2016, 10:20
Ученые доказали, что эмоции влияют на состояние кожи

Ученые доказали, что эмоции влияют на состояние кожи

Специалисты из Университета штата Калифорния провели ряд исследований, в результате которых было установлено, что состояние кожного покрова людей находится в прямой зависимости от эмоционального состояния. Об этой работе рассказывает ряд зарубежных научных изданий.
Как утверждают исследователи, негативные эмоции далеко не 

7 июня 2016, 04:02
Ученые: оптимисты более успешны в своих начинаниях

Ученые: оптимисты более успешны в своих начинаниях

По мнению исследователей, быть позитивно настроенным полезно не только для здоровья. Оптимисты, как показывает практика, более удачливы в бизнесе, а их заработок выше, чем у пессимистов.

Психологи считают, что позитивный взгляд на мир заставляет человека двигаться дальше, несмотря на 
24 августа 2015, 07:30
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