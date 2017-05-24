Ученые: оптимисты более успешны в своих начинаниях По мнению исследователей, быть позитивно настроенным полезно не только для здоровья. Оптимисты, как показывает практика, более удачливы в бизнесе, а их заработок выше, чем у пессимистов.



Психологи считают, что позитивный взгляд на мир заставляет человека двигаться дальше, несмотря на …