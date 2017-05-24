Отрицательные эмоции могут быть полезны человеку в долгосрочной перспективе. Об этом заявили британские ученые из Университета Плимута.
Специалисты осуществили исследование с привлечением 140 добровольцев, которые должны были поиграть в компьютерную игру с вымышленным собеседником, получив от него записку. В послании говорилось, что игрок расстроен после пережитого стресса. Добровольцы должны были перечислить чувства, которые они испытывали бы на месте выдуманного партнера.
Далее участников распределили по двум группам и предложили другую компьютерную игру. Одна группа должна была ликвидировать как можно больше врагов, целью второй являлось избежание противников и скорейшее спасение.
Как в итоге выяснилось, эмпатия толкала человека на выбор негативных эмоций, которые, по его суждению, в конечном итоге помогли бы партнеру быть успешным в процессе игры. По мнению экспертов, это исследование поможет объяснить социальные отношения людей, когда они провоцируют близких на негативные эмоции для достижения положительных целей в перспективе.
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