Ученые из Великобритании провели исследование с целью установить, как именно ритм современной жизни влияет на сексуальную жизнь. В ходе опроса выяснилось: у среднестатистической пары половой акт занимает 19 минут. Вместе с тем, значительное число участников исследования заявили о желании заниматься любовью дольше.
Более половины пар (52%) говорят о том, что их устраивает качество интимных отношений. Хотя, по статистике, они отводят лишь 9 минут на сам половой акт, а 10 минут занимают предварительные ласки.
Английские ученые также выяснили, что по причине дефицита свободного времени многие пары прибегают к услугам порно-сайтов и нередко посещают секс-шопы. Это сами респонденты объяснили не только стремительным ритмом жизни, но и неудовлетворенностью. Только в 4 случаях из 10 оргазма достигают оба партнера, отмечается в исследовании.
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