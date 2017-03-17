Ученые: глобальное потепление сделает из людей карликов Английские ученые утверждают, что в результате глобального потепления человек может уменьшиться до размера карлика. Эксперты отмечают, что габариты млекопитающих за всю историю существования Земли стали меньше в два раза вследствие роста температуры атмосферы.

В период термического максимума, который был 55 …