При использовании GPS-навигации люди перестают нормально ориентироваться в пространстве, а отдельные участки мозга и вовсе блокируются. Об этом заявила группа ученых из Лондона после серии исследований.
Как выяснилось, те части мозга, которые несут ответственность за ориентацию в пространстве, перестают работать, как только человек доверяет эту функцию приборам. Водителю остается лишь следовать различным командам. Ряд ученых считают, что надо отказаться от навигаторов, хотя и признают эти функции весьма ценным результатом эволюции.
Эксперты обеспокоены тем, что сегодняшнее поколение обладает несколько иным развитием мозга. Это объясняется использованием гаджетов с самых первых лет жизни. В итоге определенные функции мозга могут быть утрачены.
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