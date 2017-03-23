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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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В общей сложности заявки подали 40 компаний. При этом большая часть из 

23 марта 2017, 11:29
Уфологии обнаружили на Марсе аномалию, похожую на ящерицу

Уфологии обнаружили на Марсе аномалию, похожую на ящерицу

Известный ученый Скотт К. Уоринг обнаружил на Марсе загадочный объект, похожий на ящерицу. На фотографии, сделанной исследовательским аппаратом Curiosity и опубликованной на портале NASA, можно различить кронштейн марсохода с буровой установкой, используемой для сбора проб грунта Красной планеты.
Над кронштейном 

23 марта 2017, 09:53
Стоянку древних людоедов обнаружили археологи в Испании

Стоянку древних людоедов обнаружили археологи в Испании

Испанские ученые обнаружили пещеру, в которой жили древние каннибалы. Открытие было сделано в процессе археологических работ.
Таинственный грот располагался в южной части Валенсии. В нем было не менее 30 человеческих костей. Исследователи выяснили, что это останки двух взрослых и одного 

22 марта 2017, 05:04
Ученые раскрыли секрет формирования «тяжелой кости»

Ученые раскрыли секрет формирования «тяжелой кости»

Канадские медики раскрыли феномен так называемой «тяжелой кости». Ученые установили, что масса костной ткани у человека находится в прямой зависимости от степени физической активности в подростковом возрасте.
Эксперты проанализировали физическую нагрузку у 309 юных представителей обоих полов. Было подмечено, что 

22 марта 2017, 01:03
Ученые: Мозг человека отказывается верить тому, что не нравится

Ученые: Мозг человека отказывается верить тому, что не нравится

Ученые из Питтсбурга выяснили, что человеческий мозг не воспринимает информацию, которая ему не нравится. О неожиданном открытии рассказывается в публикациях ряда научных изданий.
Ученые поясняют: если достоверная информация с массой источников и неопровержимых доказательств противоречит взглядам того или иного человека, 

21 марта 2017, 11:39
Исследование: Мозг смелых людей работает иначе

Исследование: Мозг смелых людей работает иначе

Итальянские ученые провели серию исследований и установили, что мозг смелых людей работает иначе, чем у остальных. Об экспериментах рассказал информационный портал Planet Today.
По словам специалистов, храбрецы имеют определенные физиологические особенности в работе головного мозга, которые отсутствуют у всех остальных. 

14 марта 2017, 03:14
Ученые научились читать мысли других людей

Ученые научились читать мысли других людей

Американские ученые заявили о создании уникальной методики чтения человеческих мыслей за счет мимики лица. По их словам, эффективность данного метода составляет 70%.
Специалисты при этом оговариваются, что помешать этому может способность того или иного человека прятать свои эмоции. Впрочем, таких 

10 марта 2017, 11:33
Ученые: Жизнь после смерти может продолжаться в «спящем режиме»

Ученые: Жизнь после смерти может продолжаться в «спящем режиме»

Канадские ученые из университета в Западном Онтарио рассказали об уникальном случае жизни человеческого мозга в течение нескольких минут после смерти. Этот факт был зафиксирован специалистами в процессе наблюдения за четырьмя смертельно больными пациентами.
Ученые следили посредством электроэнцефалографии (ЭЭГ) за поведением 

9 марта 2017, 10:05
В Японии начали продавать обувь с системой GPS

В Японии начали продавать обувь с системой GPS

В Стране восходящего солнца одна из местных компаний стала выводить на рынок весьма нетипичный товар. Торговые точки начали реализацию обуви со спутниковой системой навигации GPS. Производители заявляют: новинка окажется очень полезной прежде всего для пожилых людей, имеющих проблемы с памятью, 
20 ноября 2015, 01:37
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