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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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16 января 2017, 05:26
Ученые в России создали уничтожающие рак наночастицы

Ученые в России создали уничтожающие рак наночастицы

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16 января 2017, 04:35
Ученые: первенцы в семье болеют чаще других детей

Ученые: первенцы в семье болеют чаще других детей

Ученые утверждают, что первенец в семье болеет гораздо чаще, он более подвержен ожирению и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Такой вывод сделали специалисты из Техаса в результате масштабных исследований.
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Мальчик с двумя головами родился в Мексике

Мальчик с двумя головами родился в Мексике

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11 января 2017, 04:39
Назван продукт, который мужчин спасет от инфаркта

Назван продукт, который мужчин спасет от инфаркта

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Ученые разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни

Ученые разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни

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10 января 2017, 09:16
Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

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9 января 2017, 09:08
Ученые установили, что микробы кишечника могут влиять на настроение

Ученые установили, что микробы кишечника могут влиять на настроение

Ученые установили прямую зависимость между состоянием микрофлоры кишечника и настроением человека. Открытие сделали английские и испанские специалисты в результате продолжительных исследований, сообщает издание PLoS One.
Непосредственное воздействие на гормон человеческого мозга серотонин, который отвечает за настроение, оказывают рецепторы под кодовым 

30 декабря 2016, 09:52
Ученые: головной мозг женщины после родов меняет свою структуру

Ученые: головной мозг женщины после родов меняет свою структуру

Испанские ученые определили, что беременность оказывает долгосрочный эффект на мозг женщины, изменяя его структуру и способствуя лучшей заботе о ребенке. В результате исследования при помощи МРТ 45 женщин, 25 из которые были беременны, ученые из Барселоны установили, что в такой 

20 декабря 2016, 11:43
Ученые: Оргазм увеличивает шансы женщины на зачатие ребенка

Ученые: Оргазм увеличивает шансы женщины на зачатие ребенка

Ирландские ученые установили, что оргазм у женщины во время секса повышает вероятность зачатия ребенка на 10-15%. Если женщина долго не может забеременеть, медики советуют ей сконцентрироваться на достижении полноценного удовлетворения в постели. 

К своим исследованиям эксперты из университетского колледжа Корк в 

7 декабря 2016, 04:18
Ученые: Уже через 5-10 лет мужчины смогут рожать

Ученые: Уже через 5-10 лет мужчины смогут рожать

Американские ученые заявили, что уже через  5-10 лет мужчины смогут вынашивать и рожать детей без участия женщин. По мнению экспертов, стремительное развитие медицины сделает возможной трансплантацию матки представителям мужского пола. Готовить тело мужчины к беременности планируется с помощью гормональной терапии.
По 

15 ноября 2016, 01:09
В Мозамбике ребенок родился с двумя парами ног

В Мозамбике ребенок родился с двумя парами ног

В Мозамбике в провинции Маника недавно появился на свет необычный ребенок с четырьмя ногами. Медики уже высказали предположение, что такая аномалия может быть связана с недоразвитым вторым близнецом. Специалисты отмечают, что это в стране уже второй за месяц случай рождения 

1 ноября 2016, 10:48
Ученые выяснили, что беременные хуже ориентируются за рулем

Ученые выяснили, что беременные хуже ориентируются за рулем

Немецкие ученые из Max Planck Institute for Human Development утверждают, что беременные женщины хуже ориентируются в пространстве, поэтому им сложнее управлять автомобилем. Эксперты объясняют это тем, что мысли женщины заняты предстоящими родами и воспитанием малыша.

В процессе своих исследований ученые анализировали способность к 

25 октября 2016, 10:25
Самарская больница им. Семашко заплатит 1 млн рублей за смерть после родов

Самарская больница им. Семашко заплатит 1 млн рублей за смерть после родов

Суд удовлетворил иск мужа роженицы, погибшей в больнице им. Семашко. Ему удалось взыскать с лечебного учреждения 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело в том, что в конце прошлого года Советский районный суд Самары признал виновной в причинении 

12 октября 2016, 10:30
Ученые объяснили, почему близнецов лучше рожать на 37 неделе

Ученые объяснили, почему близнецов лучше рожать на 37 неделе

Ученые советуют женщинам, ожидающим близнецов, рожать не на 40-й, а на 37-й неделе после зачатия. По данным исследования, после 37-й недели риск летального исхода одного из малышей либо двоих возрастает в два раза. 
Эксперты проанализировали сведения о 35 000 женщин, беременных 

7 сентября 2016, 04:15
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