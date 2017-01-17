Коллектив ученых из Англии установил, в какие дни недели женщине лучше всего рожать. В серии исследований участвовали около 1,5 млн человек.
По итогам наблюдений ученые определили, что день недели напрямую связан с протеканием процесса родов у представительниц прекрасного пола и их болевыми ощущениями. Как выяснилось, опаснее всего рожать в понедельник и в выходные дни.
На роды непосредственно влияет не только квалификация врача, но и внешние факторы, психологический настрой медиков и самой роженицы. Утверждается, чаще всего по понедельникам персонал менее всего настроен на работу и хуже принимает важные решения, находясь после уик-энда в более расслабленном состоянии.
Рожать в выходные менее комфортно, поскольку в медучреждениях находится меньшее количество медперсонала. А еще в такие дни возрастает вероятность заражения инфекциями.
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