Как сообщает The Times, исследователи из Университета Лестера в течение 5 лет наблюдали за образом жизни более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет и установили, что длительное управление автомобилем является причиной снижения уровня интеллекта.
Ученые проанализировали все собранные данные и обнаружили, что самый низкий уровень IQ показали те участники, кто проводил за рулём более 2 часов день.
Основной причиной таких показателей исследователи назвали стресс и усталость во время поездок. Также специалисты установили, что зоны головного мозга, отвечающие за креативное мышление, в процессе езды вовсе “заморожены”.
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