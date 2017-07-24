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Наличие высокого уровня IQ в детстве связано с большей продолжительностью жизни. Это показало исследование специалистов Эдинбургского университета.
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Самарский асфальт снова не выдержал: на парковке ТЦ «Айсберг» провалилась иномарка

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5 июня 2017, 09:57
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У Самарской площади начали проваливаться машины

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Накануне вечером в американском штате Невада мужчина на угнанном грузовике протаранил ворота и врезался в здание легального публичного дома Moonlite Bunny Ranch, известного зрителям по реалити-шоу.
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Объектами исследований стали добровольцы разных социальных, возрастных 

26 июля 2016, 04:08
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