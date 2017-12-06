Ежедневные 20-минутные прогулки продлевают жизнь Ученые из Кембриджа выяснили, что даже такая небольшая физическая активность принесет заметную пользу здоровью. Было проанализировано состояние здоровья 334 тыс. европейцев на протяжении 12 лет. Установлено, что те, кто мало двигался, умирали на 30% чаще тех, кто был более физически …