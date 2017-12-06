Богатый вредными примесями воздух сводит на нет позитивный эффект, который могут дать регулярные прогулки. Такой вывод сделали в Имперском колледже Лондона по результатам исследований, к которым привлекли почти 120 добровольцев.
В числе задействованных в эксперименте 40 человек не имели проблем со здоровьем, у 40 были слабые легкие, а у остальных диагностировали ишемическую болезнь. Одни участники в процессе наблюдений прогуливались в парке, остальные – на проспекте с оживленным движением. Через несколько недель добровольцы менялись местами. После ежедневного променада специалисты оценивали концентрацию загрязнителей в местах прогулок и сопоставляли с параметрами самочувствия испытуемых.
Как оказалось в результате, у здоровых людей, которые проводили досуг на свежем воздухе, заметно увеличились емкость легких и артериальная ригидность. А вот после оживленной улицы 1-й показатель не менялся, а 2-й ухудшался.
Как заявили эксперты после анализа результатов тестирования, здоровый человек, как и имеющий проблемы с сердцем и легкими, обязан минимизировать пребывание в местах с загрязненным воздухом, так как это нейтрализует положительный эффект от физической нагрузки.
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