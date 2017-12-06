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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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В Якутии внутри скелета мамонта обнаружили уникальное копье

В Якутии внутри скелета мамонта обнаружили уникальное копье

Специалисты из СВФУ рассказали об уникальном копье из бивня мамонта, которое было обнаружено внутри скелета животного, между ребер. Оно отличается идеально отшлифованными пазами для каменных пластинок, главным назначением которых было увеличение поражающей способности, информирует ТАСС.
Как отмечается, ученым этот артефакт 

6 декабря 2017, 02:08
Ученые обнаружили неожиданное преимущество женщин перед мужчинами

Ученые обнаружили неожиданное преимущество женщин перед мужчинами

Представительницы прекрасного пола обладают особенностью перерабатывать кислород быстрее мужчин. О таком женском "преимуществе" поведали специалисты из Канады.
Данная особенность женского организма уменьшает нагрузку на клетки и располагает к аэробным упражнениям. О такой специфике ученые узнали в ходе исследований с участием 

6 декабря 2017, 01:40
Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой

Китайские ученые рассказали о пользе занятий музыкой

Китайские и канадские специалисты провели исследование на тему влияния музыкальных занятий. Как выяснилось, они оказывают положительное воздействие на способность воспринимать речь, на координацию движений и даже на когнитивные процессы.
Свои выводы специалисты сделали в процессе экспериментов, когда сравнивали различные качества 

6 декабря 2017, 11:39
Ученые обнаружили связь между генами и диетами

Ученые обнаружили связь между генами и диетами

Исследователи из Соединенных Штатов Америки провели опыты с лабораторными грызунами, которым предлагали 4 разновидности диет. Позитивно на испытуемых подействовала средиземноморская диета, а вот американский тип питания быстро привел к набору массы.
Ученые сделали вывод, что генетика оказывает серьезное влияние на 

5 декабря 2017, 03:07
Ученые назвали главную пользу завтрака

Ученые назвали главную пользу завтрака

Специалисты установили, что люди, которые завтракают по утрам, реже имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой и  меньше подвержены диабету. В процессе недавних исследований ученые наблюдали за 49 добровольцами, часть из которых принимали пищу не позднее двух часов после подъема, а другие 

4 декабря 2017, 04:13
Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Корейские ученые узнали, чем чревата телефонная зависимость

Специалисты из Южной Кореи после серии продолжительных исследований пришли к умозаключению, что так называемая телефонная зависимость, которая появляется в результате чрезмерного увлечения мобильными устройствами, негативно действует на человеческий мозг. Ее закономерным следствием, поясняют ученые, является изменение химического баланса.
Ученые из 

1 декабря 2017, 05:01
Медики рассказали правду о влиянии суперлуния

Медики рассказали правду о влиянии суперлуния

Суперлуние, которое приходится на ночь с 3 на 4 декабря, может оказать влияние лишь на психоэмоциональное состояние очень впечатлительного человека. Самочувствие других в полной безопасности, отметила в беседе с РИА Новости главный столичный специалист по профилактической медицине Нана Погосова.
Эксперты 

1 декабря 2017, 03:31
Ученые раскрыли главную тайну древнейшей цивилизации на Земле

Ученые раскрыли главную тайну древнейшей цивилизации на Земле

Ученые установили, как представителям Индской цивилизации удавалось жить и эффективно развиваться, располагаясь вдалеке от больших рек. Серию исследований провел интернациональный коллектив специалистов из Англии, Индии и Дании и поделился результатами своей работы на страницах издания Nature Communications.
Как поясняют ученые, 

29 ноября 2017, 09:04
Ученые научились делать гибкие искусственные мышцы

Ученые научились делать гибкие искусственные мышцы

Специалисты из Гарвардского университета создали эффективную и сравнительно дешевую технологию получения гибких искусственных мышц, которые могут сокращаться путем снижения давления в них. По сведениям исследователей, при этом можно использовать разные материалы. Нужно только выбрать каркас определенной конфигурации, а далее вокруг 

28 ноября 2017, 10:10
Американские ученые рассказали о пользе воды из-под крана

Американские ученые рассказали о пользе воды из-под крана

Ученые в Соединенных Штатах рассказали о недавней серии экспериментов, в ходе которых оценивалось влияние водопроводной воды на здоровье человека. Итоги этой работы отражены на страницах American Journal of Preventive Medicine.
В общей сложности медики изучили состояние здоровья 16 000 юных 

28 ноября 2017, 09:31
Исследователи назвали пряность, которая помогает похудеть

Исследователи назвали пряность, которая помогает похудеть

Употребление корицы может активизировать в человеческом организме процессы снижения веса. Это установили ученые из Мичиганского университета, рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на портал этого учебного заведения.
Опыты с участием грызунов продемонстрировали, что коричный альдегид, который несет ответственность за вкус и 

23 ноября 2017, 05:08
На Тухачевского умер самарец во время прогулки, есть фото

На Тухачевского умер самарец во время прогулки, есть фото

Сегодня, 21 ноября, в Самаре произошел несчастный случай. Во время прогулки скончался 73-летний местный житель.

Инцидент случился на улице Тухачевского, напротив 88-го дома.

Пожилому мужчине стало плохо. Случайные прохожие вызвали для него скорую помощь, однако пенсионер скончался до прибытия медиков, передает 63.ru

21 ноября 2016, 10:49
Ученые доказали, что прогулки на природе полезны для психики человека

Ученые доказали, что прогулки на природе полезны для психики человека

Прогулки на природе снижают стресс и тревожность, устраняя негативные мысли, выяснили исследователи из Стэнфордского университета. Это своего рода профилактика депрессивных состояний. При этом отмечается, что городские прогулки не так полезны.

В эксперименте ученых участвовали 38 добровольцев. 19 человек гуляли 
2 июля 2015, 04:27
«Яндекс» запускает мобильный путеводитель «Прогулки»

«Яндекс» запускает мобильный путеводитель «Прогулки»

Приложение будет показывать пользователю ближайшие интересные места города, исходя из того, где человек находится. База «Прогулок» - около 20 тыс. достопримечательностей нескольких российских городов. Здесь также находятся 100 идей для пеших прогулок.

С помощью технологии компьютерного зрения приложение сможет 
4 июня 2015, 07:39
Ежедневные 20-минутные прогулки продлевают жизнь

Ежедневные 20-минутные прогулки продлевают жизнь

Ученые из Кембриджа выяснили, что даже такая небольшая физическая активность принесет заметную пользу здоровью. Было проанализировано состояние здоровья 334 тыс. европейцев на протяжении 12 лет. Установлено, что те, кто мало двигался, умирали на 30% чаще тех, кто был более физически 

20 января 2015, 11:13
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