Английские ученые рассказали о наличии связи между особенностями появления на свет ребенка и его будущей профессии. Очередность рождения детей может предопределить выбор жизненного пути.
Как показали исследования, первенцы склоняются к науке и технике. Также они нередко оказываются рок-музыкантами и астронавтами. Дети, появившиеся в семье вторыми, часто становятся руководителями. У средних детей на треть больше вероятность хорошего продвижения по карьерной лестнице по сравнению со старшими или младшими братьями и сестрами.
По словам ученых, предрасположенность к лидерству возникает у вторых детей как следствие борьбы за внимание со стороны отца и матери. У таких детей в перспективе развиваются гибкость и дипломатичность.
Младшие характеризуются чувствительностью и восприимчивостью. Они нередко останавливают свой выбор на творческих профессиях.
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