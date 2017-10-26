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Материалы по теме:

Обувь в России могут начать маркировать двухмерным кодом

Обувь в России могут начать маркировать двухмерным кодом

В Российской Федерации может подорожать обувь. По оценкам ряда экспертов, цены поднимутся после введения двухмерного матричного штрих-кода, которым станут маркировать ботинки и туфли.
Минпромторг рассматривает в качестве вариантов маркировки обуви двухмерные матричные штрих-коды — QR и Data Matrix. Это будет 

19 сентября 2017, 10:10
Казанские дизайнеры создали первую татарскую клавиатуру

Казанские дизайнеры создали первую татарскую клавиатуру

Специалисты студии дизайна «Теория» в Казани заявили о разработке первой татарской клавиатуры под названием «Басма». В нее добавлены шесть татарских букв — Ә, Ң, Җ, Ө, Ү, Һ.
Новинка призвана помочь решить проблемы с языковой раскладкой, ведь на новой клавиатуре 

15 сентября 2017, 10:19
Xiaomi выпустила уникальные кроссовки с подсветкой и Bluetooth

Xiaomi выпустила уникальные кроссовки с подсветкой и Bluetooth

Специальная обувь от компании Xiaomi будет выпускаться под брендом MIJIA. Кроссовки делают из мягкой и гладкой кожи Nappa. Они получат губчатую стельку для обеспечения удобства и комфорта при ходьбе.
Отличительной особенностью уникальной обуви оказалось присутствие в ней подсветки, Bluetooth 4.0 

21 августа 2017, 03:29
Adidas запустит массовое производство кроссовок с помощью 3D-печати

Adidas запустит массовое производство кроссовок с помощью 3D-печати

Компания Adidas собирается выпустить партию кроссовок, сделанных с помощью 3D-печати Digital Light Synthesis. В следующем году всемирно известный производитель намерен реализовать 100 000 таких пар спортивной обуви.
По сообщениям специалистов концерна, кроссовки Adidas, подошву для которых изготавливают на 3D-принтере, станут 

7 апреля 2017, 05:13
В Самарской области бомж украл из незапертой квартиры обуви на 13 тысяч рублей

В Самарской области бомж украл из незапертой квартиры обуви на 13 тысяч рублей

За помощью к сызранским полицейским обратилась 45-летняя женщина. Она заявила о пропаже нескольких пар обуви из своей квартиры, которая находится в доме на проспекте 50 лет Октября. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 13 тысяч рублей. Полицейские опросили жильцов дома. По 
27 января 2016, 04:45
Американское агентство едва не «похоронило» известного дизайнера

Американское агентство едва не «похоронило» известного дизайнера

84-летний дизайнер одежды случайно стал жертвой ошибки, он здравствует и по сей день.
23 октября 2015, 05:50
На Каннскую премьеру не пустили женщин в обуви без каблука

На Каннскую премьеру не пустили женщин в обуви без каблука

Премьера фильма «Кэрол» на Каннском фестивале была омрачена скандалом. Охрана отказалась пускать в зрительный зал нескольких дам, на ногах которых не оказалось туфель на высоких каблуках. Как выяснилось, балетки являются нарушением правил дресс-кода, предъявляемых организаторами знаменитого кинофорума.

Несколько женщин 
20 мая 2015, 04:14
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