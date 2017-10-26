Английский дизайнер Дебби Вингхем, которая известна своей приверженностью к лакшери-сегменту, представила самую дорогую обувь в мире. Цена пары – свыше $15 млн, рассказывает Mirror.
Туфли заказала одна семья, пожелавшая сохранить анонимность, в качестве подарка на день рождения. Они практически симметричны и отличаются лишь редкими розовыми и голубыми бриллиантами, их цена – более $1,3 млн. Вместе с тем, в качестве украшений на каждой из них размещены по два белых алмаза. Все драгоценные камни обрамлены в платину.
Молния, застежки и подошва выполнены из золота. Сами туфли — ручной работы, на которую было потрачено свыше 100 часов. Детали скреплены между собой золотой нитью и покрыты золотой краской в 24 карата.
|
Обувь в России могут начать маркировать двухмерным кодом
В Российской Федерации может подорожать обувь. По оценкам ряда экспертов, цены поднимутся после введения двухмерного матричного штрих-кода, которым станут маркировать ботинки и туфли.
|
19 сентября 2017, 10:10
|
Казанские дизайнеры создали первую татарскую клавиатуру
|
15 сентября 2017, 10:19
|
Xiaomi выпустила уникальные кроссовки с подсветкой и Bluetooth
|
21 августа 2017, 03:29
|
Adidas запустит массовое производство кроссовок с помощью 3D-печати
Компания Adidas собирается выпустить партию кроссовок, сделанных с помощью 3D-печати Digital Light Synthesis. В следующем году всемирно известный производитель намерен реализовать 100 000 таких пар спортивной обуви.
|
7 апреля 2017, 05:13
|
В Самарской области бомж украл из незапертой квартиры обуви на 13 тысяч рублей
|
27 января 2016, 04:45
|
Американское агентство едва не «похоронило» известного дизайнера
|
23 октября 2015, 05:50
|
На Каннскую премьеру не пустили женщин в обуви без каблука
Премьера фильма «Кэрол» на Каннском фестивале была омрачена скандалом. Охрана отказалась пускать в зрительный зал нескольких дам, на ногах которых не оказалось туфель на высоких каблуках. Как выяснилось, балетки являются нарушением правил дресс-кода, предъявляемых организаторами знаменитого кинофорума.
Несколько женщин …
|
20 мая 2015, 04:14