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От удара молнии баня сгорела в Сызрани

От удара молнии баня сгорела в Сызрани

Пожар случился сегодня, 28 апреля, около 5 часов утра по адресу улица Река Воложка, 3 в районе причала "Сельмаш". Пламя удалось потушить за 25 минут. Пострадавших нет, однако зданию нанесен серьезный ущерб.
 
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Вспыхнула 
28 апреля 2018, 04:03
3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре

3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре в бане на улице Алма-Атинской погиб 3-летний ребенок. Мальчик утонул в бассейне 28 марта, сообщает «Комсомольская правда – Самара». По данным издания, инцидент произошел около часа дня. Малыш был в бане вместе со своим отцом. Мужчина спасти 
30 марта 2018, 12:48
На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

Пожар случился сегодня, 4 января.

Пожарное подразделение получило вызов в 16:30. На улице Атаманской в селе Малая Царевщина, загорелась огромная частная баня. Пламя охватило сооружение площадью в 60 квадратных метров. На тушение выезжали 8 человек личного состава на 3 
4 января 2018, 08:13
В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В британской столице обнаружили трупы отца и дочери после крупного выигрыша. Как отмечают информагентства, соседи рассказывали о раздававшихся накануне криках, которым они не придали особого значения.
61-летний Ноэль Браун нередко делал ставки у букмекеров. О том, что накануне он сорвал 

5 декабря 2017, 03:52
Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Группа злоумышленников на мопедах похитила устройства компании Apple из торгового центра в британской столице. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на полицию Лондона.
 «Десять подозреваемых на пяти мопедах вломились в магазин, разбив стекло, и забрали продукцию Apple», — проинформировали в 

14 ноября 2017, 05:10
Мэр Лондона предлагает запретить англичанам топить дома дровами

Мэр Лондона предлагает запретить англичанам топить дома дровами

Мэр Лондона Садик Хан выступил с необычной для европейских городов инициативой. Он заявил, что собирается во что бы то ни стало остановить или, по крайней мере, резко ограничить использование традиционного метода отопления в домах. На данный момент каждое шестое английское 

5 октября 2017, 03:22
Сбился прицел: В Лондоне террорист по ошибке попал в паб вместо Виндзорского замка

Сбился прицел: В Лондоне террорист по ошибке попал в паб вместо Виндзорского замка

Злоумышленник, собиравшийся атаковать Виндзорский замок, из-за ошибки спутникового навигатора оказался в одноименном пабе в Лондоне. Как сообщает The Guardian, об этом стало известно в процессе судебного разбирательства.
Преступник ехал в Виндзорский замок. Он следовал всем указаниям навигатора, и ошибку понял 

1 сентября 2017, 09:46
Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4

Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4

Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый 
2 июня 2017, 08:27
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