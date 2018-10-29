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От удара молнии баня сгорела в Сызрани
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28 апреля 2018, 04:03
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3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре
В Самаре в бане на улице Алма-Атинской погиб 3-летний ребенок. Мальчик утонул в бассейне 28 марта, сообщает «Комсомольская правда – Самара». По данным издания, инцидент произошел около часа дня. Малыш был в бане вместе со своим отцом. Мужчина спасти …
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30 марта 2018, 12:48
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На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню
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4 января 2018, 08:13
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В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша
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5 декабря 2017, 03:52
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Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple
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14 ноября 2017, 05:10
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Мэр Лондона предлагает запретить англичанам топить дома дровами
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5 октября 2017, 03:22
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Сбился прицел: В Лондоне террорист по ошибке попал в паб вместо Виндзорского замка
Злоумышленник, собиравшийся атаковать Виндзорский замок, из-за ошибки спутникового навигатора оказался в одноименном пабе в Лондоне. Как сообщает The Guardian, об этом стало известно в процессе судебного разбирательства.
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1 сентября 2017, 09:46
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Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4
Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый …
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2 июня 2017, 08:27