В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша В британской столице обнаружили трупы отца и дочери после крупного выигрыша. Как отмечают информагентства, соседи рассказывали о раздававшихся накануне криках, которым они не придали особого значения.

61-летний Ноэль Браун нередко делал ставки у букмекеров. О том, что накануне он сорвал …