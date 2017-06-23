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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет

Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет

Как отдыхают работающие самарцы, решили узнать социологи. Согласно исследованию портала «Зарплата.ру», почти 20% опрошенных не уходили в отпуск уже более двух лет. Около 50% уходили в отпуск в прошлом году, 25% уже успели отдохнуть в 2017-м. Четверть самарцев планирует отдых 

7 июня 2017, 10:07
Самозанятых самарцев подробно опишут в новом законе

Самозанятых самарцев подробно опишут в новом законе

Минюст России начал разработку законопроекта о самозанятых россиянах. Документ устанавливает разграничение данной категории граждан на индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих на основании трудового договора. К самозанятым предлагают относить физлица, которые самостоятельно, без наёмных работников, предоставляют любые услуги, направленные на получение 

30 мая 2017, 11:56
Роструд назвал главную мотивацию россиян при переезде в другой регион

Роструд назвал главную мотивацию россиян при переезде в другой регион

Более половины россиян, опрошенных специалистами Роструда, заявили о готовности перебраться в другой регион ради более высоких заработков при условии компенсации затрат на обустройство. Такие сведения федеральная служба получила в результате анализа данных опроса на портале «Работа в России».
Такие условия 

12 мая 2017, 05:28
Работать в банке мечтает 23% россиян

Работать в банке мечтает 23% россиян

Согласно результатам всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в начале 2017 года, работа в кредитно-финансовой сфере по-прежнему престижна - так считают 23% россиян. Кредитно-финансовая сфера традиционно входит в ТОП-3 привлекательных сфер трудовой деятельности, уступая только нефтегазовой отрасли (44%) и государственной службе (24%). 

12 мая 2017, 03:28
Alibaba запустила в России магазин приложений Nine Store

Alibaba запустила в России магазин приложений Nine Store

Alibaba запускает в РФ магазин приложений Nine Store для смартфонов на Android. Китайский Nine Store считается основным конкурентом американскому Google Play. 

Сервис от Alibaba Mobile Business Group в настоящее время набирает обороты. Число пользователей в КНР, Индии и ряде других стран юго-восточной Азии превышает 250 миллионов человек. В 

1 сентября 2016, 05:01
Крупнейший ретейлер Alibaba нашел способ борьбы с подделками

Крупнейший ретейлер Alibaba нашел способ борьбы с подделками

Представители крупнейшего китайского интернет-ретейлера Alibaba распространили информацию, что станут применять новую систему борьбы с товарами-подделками. Контрафактная продукция будет отслеживаться и удаляться с ресурса.
Для воплощения в жизнь задуманного компания намерена плотно сотрудничать с известными брендами. Отмечать подделки продукции будут представители 

6 июля 2016, 05:34
Глава Alibaba: Через 200 лет людям запретят жить вечно

Глава Alibaba: Через 200 лет людям запретят жить вечно

Владелец Alibaba Джек Ма выступил с утверждением, что человек способен жить не менее двух сотен лет. По его словам, с существующими технологиями специалисты в силах серьезно усовершенствовать тело человека за ближайшие 40 лет и отыскать формулу бессмертия.
Если это будет 

27 мая 2016, 09:55
SAIC и Alibaba создадут первый «интернет-автомобиль» Roewe Сity SUV

SAIC и Alibaba создадут первый «интернет-автомобиль» Roewe Сity SUV

Автопроизводитель из КНР SAIC Motor намеревается совместно с корпорацией Alibaba представить на суд потребителей первый в мире "интернет-автомобиль". Премьеру автоновинки запланировали на середину весны, и состоится она в рамках Пекинского автосалона. Как отмечают эксперты, инновационный "интернет-автомобиль" будет именоваться Roewe City 
4 марта 2016, 10:36
Интернет-ритейлер Alibaba стал совладельцем китайского футбольного клуба Guangzhou Evergrande

Интернет-ритейлер Alibaba стал совладельцем китайского футбольного клуба Guangzhou Evergrande

Интернет-ритейлер Alibaba приобрел 50% акций китайского футбольного клуба Guangzhou Evergrande за 1,2 млрд юаней ($192 млн). Покупка ритейлером половины ФК является очередной попыткой компании диверсифицировать бизнес в преддверии IPO в США.

"Мы не инвестируем в футбол, мы инвестируем в развлечения", – 

6 июня 2014, 03:25
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