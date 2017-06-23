Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет Как отдыхают работающие самарцы, решили узнать социологи. Согласно исследованию портала «Зарплата.ру», почти 20% опрошенных не уходили в отпуск уже более двух лет. Около 50% уходили в отпуск в прошлом году, 25% уже успели отдохнуть в 2017-м. Четверть самарцев планирует отдых …