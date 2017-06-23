Хозяин крупнейшей электронной торговой площадки рассказал о своем видении перспектив человечества. Как считает председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма, к 2050 году люди будут трудиться не более 4 часов в день и всего 4 дня в неделю.
По информации телеканала CNBC, г-н Ма прогнозирует снижение потребности в человеческом труде по причине быстрого развития искусственного интеллекта. Джек Ма уверен, что люди станут чаще путешествовать и больше уделять времени друг другу.
Конечно, оговорился миллиардер, искусственному разуму никогда не удастся получить человеческие мудрость и опыт. Напомним, что бизнесмен считается самым богатым жителем Китая и входит в двадцатку наиболее состоятельных людей планеты.
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