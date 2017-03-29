Стаффордширский бультерьер набросился на хозяина и причинил ему смертельные ранения, когда мужчина давал интервью в эфире английского телеканала. Кровавая трагедия случилась в британской столице на глазах у сотрудников BBC TV.
41-летний мужчина был доставлен в стационар, но через пару часов скончался.Пса-убийцу отправили в спецпитомник. Скорее всего, будет принято решение о его усыплении.
В Англии содержание собак опасных пород разрешено лишь с разрешения суда. Однако стаффордширский бультерьер не подпадает под действие «Акта об опасных собаках», сообщают зарубежные СМИ.
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