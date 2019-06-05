Полицейского охранника из школы в городе Паркленд штата Флорида арестовали по обвинению в бездействии во время стрельбы. По словам местных правоохранителей, ему вменяется совершение сразу 11 преступлений.
"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек", - цитирует ТАСС начальника департамента правоохранительных органов штата Рика Сверингера.
По его словам, Петерсон не только сделал все, чтобы оказаться подальше от места происшествия, но также рекомендовал приехавшим спецназовцам не приближаться к стрелку слишком сильно.
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