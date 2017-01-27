Американская корпорация Cadillac представит новый кроссовер XT3 в 2018 году. Компания планирует кардинально расширить линейку внедорожников.
На данный момент премиальная марка Cadillac представлена среднеразмерным кроссовером XT5 и большим рамным внедорожником Escalade. На очереди компактный кроссовер XT3. В плане габаритов его можно сравнить с Mercedes-Benz GLA или Audi Q3.
На данный момент эксперты имеют информацию относительно названия автомобиля, а также говорят, что он будет выпускаться на предприятии General Motors в Канзас-Сити.
Появившись на мировом рынке, XT3 может добраться и до России. Но прежде компания намерена презентовать обновленную версию XT5. Далее наступит черед крупного кроссовера XT7. Его представят в 2019 году. А ближе к 2020-му автопроизводитель выпустит наиболее компактный и сравнительно недорогой автомобиль XT1, габариты которого сопоставимы с размерами хэтчбеков В-класса.
|
Kia Sorento и Sportage для рынка России получат новые опции
Корейский концерн KIA представил рестайлинговую модельную линейку для автомобильного рынка России. Кроссоверы Kia Sorento и Kia Sportage получили ряд новых функций.
|
27 января 2017, 08:14
|
В Сети появились изображения первого кроссовера УАЗ
|
26 января 2017, 01:10
|
Объявлен ТОП-5 наиболее популярных кроссоверов в мире
Эксперты обнародовали рейтинг наиболее востребованных в мире кроссоверов. При составлении ТОП-5 учитывалась статистика реализации автомобилей на протяжении всего прошлого года.
|
26 января 2017, 10:31
|
SsangYong запустил в России продажи нового кроссовера Actyon
|
26 января 2017, 09:34
|
Mitsubishi выпустила официальный тизер с «убийцей» Nissan Qashqai
Корпорация Mitsubishi распространила тизерное изображение нового компактного кроссовера. Его презентация состоится в марте на Женевском автосалоне.
|
24 января 2017, 03:46
|
Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa
Индийская автомобильная корпорация Tata начала реализацию своего первого флагманского кроссовера Hexa. Эта модель считается наиболее дорогой в фирме, которая ранее производила лишь дешевые автомобили.
|
19 января 2017, 11:59
|
Cadillac выпустит «бюджетный» седан на базе Chevrolet Cruze
Североамериканский автопроизводитель планирует выпуск «бюджетного» седана на базе Chevrolet Cruze. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на инсайдеров автогиганта.
|
28 апреля 2016, 01:21
|
Самому компактному кроссоверу Cadillac дан «зеленый свет»
Конструкторы американской компании Cadillac намерены создать компактный кроссовер. Автомобиль планируется выпускать исключительно для Европы. Как отмечают специалисты известного во всем мире автопроизводителя, в Старом Свете на протяжении долгого времени наблюдается высокий спрос на среднеразмерные и компактные кроссоверы. Исходя из этого, …
|
30 декабря 2015, 02:46
|
Новый кроссовер Cadillac XT5 представят в 2015 году
Cadillac представит миру кроссовер XT5 в ноябре. Автомобиль сменит на рынке модель CRX. По данным производителя, новый среднегабаритный внедорожник сначала представят в Дубае, а затем на выставке в Лос-Анджелесе. Продажи стартуют весной 2016-го.
Сейчас уже известны некоторые технические характеристики. …
|
17 августа 2015, 04:28
|
Завод GM в Петербурге в конце июня прекратит выпуск Cadillac
|
17 июня 2015, 02:14