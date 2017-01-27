SsangYong запустил в России продажи нового кроссовера Actyon SsangYong Actyon возвратился на российский рынок. Продажа и производство этого кроссовера были приостановлены в нашей стране около двух лет назад, и вот они опять возобновляются.

Представители южнокорейской компании информируют, что поступления SsangYong Actyon в ряд салонов были сделаны ещё в …