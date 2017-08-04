В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана во время прямого эфира сдуло мощным порывом ветра. Кадры инцидента разместил впоследствии в Сети сам телеведущий.

Когда Хартиган рассказывал зрителям об ухудшающейся погоде, его неожиданно отнесло на несколько метров очередным порывом …