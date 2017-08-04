Незваный «гигантский» гость пришел на канадское телевидение. Журналистка Тара Жан Стивенс никак не ожидала, что птица вдруг появится в прямом эфире перед камерой на фоне панорамного вида города Ванкувер.
Стоит отдать должное стойкости Стивенс, которая поначалу пыталась игнорировать присутствие чайки в кадре. Но птица так настойчиво пыталась обратить внимание на себя и «вытеснить» ведущую с кадра, что журналистка рассмеялась со словами «Это очень отвлекает».
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