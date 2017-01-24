Российские палеонтологи обнаружили новый вид динозавров Ученые из Томского государственного университета описали новый вид динозавра. Его останки были обнаружены в селе Шестаково в Кемеровской области в 2008 году.

Как говорят специалисты, на извлечение частей скелета из сцементированной породы понадобилось несколько лет. Далее палеонтологи осуществили сравнительный анализ …