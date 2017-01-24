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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 января 2017г 
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Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь

Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь

Норвежские ученые провели исследование на тему отношения мужчин и женщин к сексу на одну ночь. В итоге оказалось, что среди женщин гораздо больше готовых к таким отношениям, чем среди представителей сильного пола.
В процессе экспериментов добровольцам предложили однозначно ответить на 

24 января 2017, 10:51
Ученые сравнили продолжительность сна жителей России и других стран

Ученые сравнили продолжительность сна жителей России и других стран

Австралийские и американские ученые проанализировали среднюю продолжительность сна у людей из разных регионов планеты. Они решили определить, жители каких государств тратят больше времени на ночной отдых. На первом месте по этому показателю оказались аргентинцы.
В общей сложности изучались сведения по 

24 января 2017, 10:10
Ученые узнали самые опасные для психики диеты

Ученые узнали самые опасные для психики диеты

Израильские ученые из университета Хайфы установили, что все диеты в определенной мере оказывают влияние на психику людей. Безоговорочно положительным может оказаться эффект от диеты, только когда она состоит из продуктов, которые нравятся человеку.
Самыми опасными признаны моногамные диеты, так как 

24 января 2017, 09:36
Британские ученые объяснили, как отличать фейковые и правдивые новости

Британские ученые объяснили, как отличать фейковые и правдивые новости

Британские ученые открыли способ выработать «иммунитет» на фальшивые новости у читателей посредством психологического воздействия. О разработках сотрудников Кембриджского университета рассказывает ВВС News.
Ученые утверждают, что для «иммунитета» людям требуются небольшие «дозы» дезинформации. Тогда они станут более критично относиться ко всем 

23 января 2017, 03:25
В Австралии определили самое опасное для людей животное

В Австралии определили самое опасное для людей животное

Ученый из Университета Мельбурна Ронел Велтон после анализа большого массива статистических сведений назвал наиболее опасное для человека животное. К удивлению многих, самая большая опасность на планете исходит от лошадей.
По заявлению профессора, именно эти представители фауны убили в стране больше 

20 января 2017, 04:33
По Самаре гуляла обезьяна

По Самаре гуляла обезьяна

В один из цветочных магазинов Самары забежала обезьяна. Животное вело себя вполне прилично, поэтому продавцы накормили его и оставили переночевать. Видео инцидента, снятое в салоне, попало в Интернет. Хозяин примата уже нашелся, сообщил пользователь, опубликовавший ролик.

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19 января 2017, 08:31
Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Международная группа ученых-нейрофизиологов осуществила ряд экспериментов над лабораторными грызунами и нашла у них в мозге два уникальных набора нейронов. При их активировании из обычных мышей животные превращаются в суперагрессивных хищников, способных с легкостью атаковать и преследовать практически любое живое существо.

13 января 2017, 07:55
В Китае обнаружили усыпальницу возрастом более 1,4 тыс. лет

В Китае обнаружили усыпальницу возрастом более 1,4 тыс. лет

В китайской провинции Хунань ученые нашли древнюю гробницу возрастом более 1,4 тыс. лет. Артефакт содержит фрески с изображениями двух женщин, информирует агентство «Синьхуа».
По словам исследователя Ло Шенгьянг, обнаруженная усыпальница в длину составляет 14 м, в ширину — 2 м. 

10 января 2017, 03:49
Ученые определили таинственную «серую зону» животного мира

Ученые определили таинственную «серую зону» животного мира

Западные ученые опубликовали в журнале PLOS Biology итоги исследования "серой зоны" животного мира. Так называют зону, где определяется видообразование при скрещивании либо обмене генами.
Ученые осуществили наблюдение за 61 парой различных животных и определили, что те представители разных видов, у 

28 декабря 2016, 01:17
В Танзании палеонтологи обнаружили следы австралопитека-великана

В Танзании палеонтологи обнаружили следы австралопитека-великана

В Восточной Африке ученые из Танзании с итальянскими палеонтологами из Университета Перуджи обнаружили в отсыревшем вулканическом пепле окаменевшие следы необычно крупного австралопитека, который жил на Земле 3,7 млн. лет назад. Примат был ростом 1,65 метра и весом до 50 килограммов, 

14 декабря 2016, 05:12
В Китае появился подавляющий ВИЧ на неделю препарат

В Китае появился подавляющий ВИЧ на неделю препарат

В пекинском госпитале «Ю-Ань» ученые создали препарат, который может подавлять вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) на неделю. Лекарство уже прошло клинические испытания, информирует портал Sina.
Это первый препарат в мире, который способен подавлять ВИЧ на такой большой срок, говорит один из 

24 ноября 2016, 01:31
Палеонтологи в первый раз нашли окаменелый мозг динозавра

Палеонтологи в первый раз нашли окаменелый мозг динозавра

Коллектив английских палеонтологов впервые в мировой истории нашел окаменелые ткани мозга динозавра. Ученые считают, что останки принадлежат утконосому ящеру, который обитал на территории современной Европы 133 млн лет назад.
По версии ученых, динозавр погиб в небольшом водоеме или поблизости от 

28 октября 2016, 01:02
Ученые доказали божественное происхождение китайцев

Ученые доказали божественное происхождение китайцев

Ученые из Центрального южного университета в Китае нашли доказательства божественного происхождения своего народа. В ходе исследования у 40% китайцев был выявлен ген императоров Ян-ди и Хуан-ди, которые в древности считались божествами.
Китайские ученые осуществили серию исследований, в процессе которых изучали 

4 октября 2016, 05:35
В Китае найден человек с головой инопланетянина

В Китае найден человек с головой инопланетянина

Житель Китая Ци Юаньхай с формой головы инопланетянина обратился к медикам с просьбой о пластической операции. У 53-летнего мужчины еще с подросткового возраста развивается гиперплазия -  аномальное разрастание костных тканей черепа. В результате его голова потеряла нормальные пропорции и с каждым годом 

30 сентября 2016, 02:56
Российские палеонтологи обнаружили новый вид динозавров

Российские палеонтологи обнаружили новый вид динозавров

Ученые из Томского государственного университета описали новый вид динозавра. Его останки были обнаружены в селе Шестаково в Кемеровской области в 2008 году.
Как говорят специалисты, на извлечение частей скелета из сцементированной породы понадобилось несколько лет. Далее палеонтологи осуществили сравнительный анализ 

11 августа 2016, 08:31
В Кузбассе обнаружили останки древнего млекопитающего

В Кузбассе обнаружили останки древнего млекопитающего

В Кузбассе нашли останки млекопитающего, жившего около 130 млн. лет назад. О находке сообщили члены палеонтологической экспедиции.
Исследования велись в окрестностях деревни Шестаково Чебулинского района. Скорее всего, информируют специалисты, фрагмент скелета и челюсть принадлежат симметродонту. Если данная версия найдет свое 

7 июля 2016, 04:28
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