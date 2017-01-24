Американские ученые-палеонтологи в процессе раскопок в южнокитайской провинции Юньнань обнаружили останки крупнейшей из когда-либо обитавших на нашей планете выдр. Доисторическое животное оказалось величиной с волка. Новому виду дали наименование Siamogale melilutra. Результаты своей работы специалисты привели в издании The Journal of Systematic Paleontology.
Кости древней выдры находились на дне высохшего озера эпохи позднего миоцена. Иными словами, это существо жило порядка шести миллионов лет назад. Череп имеет 21 сантиметр в длину.
По предварительным оценкам, вес выдры был примерно 50 килограммов. Особенность открытия в том, что ученым удалось обнаружить череп, зубы, челюсти и некоторые другие элементы скелета уникального животного.
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