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Самара попала в ТОП-5 по популярности в Интернете во время ЧМ-2018
Самара попала в ТОП-5 российских городов-организаторов ЧМ-2018 по популярности в интернете во время проведения турнира. Всего пользователи сделали более 30 миллионов запросов по Самаре, говорится в отчете ТурСтата. По данным исследователей, чаще всего искали информацию о Москве - 170 …
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19 июля 2018, 04:32
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С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре
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19 июля 2018, 09:08
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На 200% выросла нагрузка на сотовую связь в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре
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6 июля 2018, 05:37
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Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре
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4 июля 2018, 01:23
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Звериный оскал: В Приморье тигры сделали селфи перед фотоловушкой
Тигрица и двое ее детенышей оказались звездами фотосессии в заповеднике "Земля леопарда" Приморского края. Фотоловушки зафиксировали, как котята безмятежно резвятся рядом с матерью, абсолютно не обращая внимания на то, что за ними пристально следят экологи. Как поясняют работники национального парка, …
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7 июля 2017, 11:14
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Солнечную электростанцию в форме улыбающейся панды построили в Китае
Солнечная электростанция в форме бамбукового медведя (панды) появилась рядом с городом Датун китайской провинции Шаньси. Строительством солнечной фермы занимается корпорация Panda Green Energy.
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6 июля 2017, 03:29
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«Самарская лука» не смогла закрыть пристань
Нацпарку «Самарская лука» не удалось закрыть пристань «Шелехметь» на Волге. Заповедник обратился в областной Арбитражный суд с иском к «Самарскому речному пассажирскому предприятию». Заявитель требовал от речников устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 374 тысячи квадратных метров на территории …
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2 февраля 2017, 11:11
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В Самаре ищут протез для одноногого орла
Национальный парк «Самарская Лука» ищет умельца, который сделает протез для орла-могильника, потерявшего лапу.
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23 ноября 2016, 02:53
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WWF: Большие панды больше не считаются вымирающим видом
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5 сентября 2016, 10:16
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Новый вид рыб назвали в честь Барака Обамы
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3 сентября 2016, 05:02
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В китайском заповеднике родился второй в этом году детеныш панды
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1 июня 2016, 10:54
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Панда Тянь-тан, упавшая с кровати, стала звездой Интернета
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22 июня 2015, 02:52