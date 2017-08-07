Глобальный сбой произошел утром в понедельник в крупнейшей соцсети Facebook. На проблемы с доступом к ее страницам жаловались жители Эстонии, Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Одни не могли залогиниться, другие - поставить лайки, многие видели лишь сообщение о технической ошибке. Аналогичные трудности возникли и с доступом к сервису Instagram, причем здесь сбой был более глобальным, помимо европейских стран его зафиксировали в Турции, Индии, Японии и Соединенных Штатах. О причинах проблем до сих пор неизвестно, выдвигаются совершенно различные версии - от проблем с оборудованием до хакерских атак. Служба техподдержки Facebook лишь сообщала о том, что идет работа над устранением сбоя.
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