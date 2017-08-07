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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Материалы по теме:

С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

«Ростелеком» принял решение с 1 августа отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом через точки в Wi-Fi в тех населенных пунктах, где количество жителей находится в отметке от 250 до 500 человек.

Как пояснил глава компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром 

27 июля 2017, 12:05
Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

Главными темами в запросах жителей Самарской области к поисковику «Яндекс» стали банк «Югра» и сериал «Игра престолов».
Интерес к банку, где  в начала июля ввели временную администрацию, оценили в 81 балл. Как уже сообщала «ТЕРРА», наложен мораторий на выплаты 
17 июля 2017, 08:07
Самарцам измерили уровень счастья

Самарцам измерили уровень счастья

Самарская область по итогам июня заняла 15-е место в рейтинге самых счастливых регионов России, говорится в отчете «Медиалогии». Специалисты портала проранжировали субъекты по упоминаемости в соцмедиа в контексте удовлетворенности жизнью. Анализировались сообщения в Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассниках, Instagram, LiveJournal, 
14 июля 2017, 08:35
Тольяттинцы считают, что «Рамблер» задолжал им почти миллион рублей

Тольяттинцы считают, что «Рамблер» задолжал им почти миллион рублей

У тольяттинской компании не получается отсудить у интернет-холдинга «Рамблер» около 1 миллиона рублей. Организация «Профессиональные системы «Курара» потребовала в суде компенсацию за 13 фотографий, размещенных в сервисе «Рамблер. Новости». Тольяттинцы потребовали от поисковика 854 000 рублей. История продолжается с прошлого лета. 
13 июля 2017, 01:16
В США девушку затравили в соцсетях за

В США девушку затравили в соцсетях за "отмытую" звезду Трампа

Американку Макенну Гринвальд, которая отчистила именную звезду 45-го президента Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы», затравили в интернете. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Fox News.
По словам девушки, после появления в Twitter снимка, на котором она изображена отмывающей 

4 июля 2017, 03:36
Наркоманов и алкоголиков научились искать в соцсетях

Наркоманов и алкоголиков научились искать в соцсетях

Американские ученые заявили о создании искусственного интеллекта, который с большой степенью вероятности способен определить в соцсетях людей с алкогольной, наркотической или табачной зависимостью. Об этом рассказывают зарубежные издания.
Авторы исследования проанализировали сведения, полученные в процессе психологических тестов за пятилетний период. 

7 июня 2017, 09:10
В Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за «лайк» в Facebook

В Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за «лайк» в Facebook

На этой неделе служители Фемиды в Цюрихе огласили первый в истории страны обвинительный приговор за «лайк» в Facebook. Суд рассматривал иск активиста Эрвина Кесслера, который борется против забоя животных.

Около 20 лет назад он уже был приговорен к небольшому 
31 мая 2017, 09:10
Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

В Автограде на мужчину завели административное дело после размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов экстремистской направленности. Об этом информирует облпрокуратура.
Как установили представители надзорного ведомства, 33-летний сотрудник местного производственного предприятия на своей странице «ВКонтакте» разместил аудиозаписи, «содержащие пропаганду исключительности и превосходства 

17 мая 2017, 11:43
Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение об увеличении перечня лиц, против которых вводятся санкции. Текст соответствующего документа размещен на официальном портале.
Указ вводит в действие решение СНБО Украины от 28 апреля. В числе юрлиц, против которых будут работать санкции, - 

16 мая 2017, 12:37
Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий

Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий

В планах создателей Instagram запуск новой функции, благодаря которой пользователи социальной сети смогут размещать под одной записью сразу несколько фото. В настоящее время разработчики приступили к тестированию бета-версии программы.
Как стало известно,  пока новая функция работает некорректно. Таким образом, на 

2 февраля 2017, 03:55
Facebook улучшит качество новостей, запустив новый «Журналистский проект»

Facebook улучшит качество новостей, запустив новый «Журналистский проект»

«Журналистский проект» - так называется новая разработка Facebook, целью которой является повышение качества новостей, опубликованных в социальной сети.  Задача проекта – преградить доступ недостоверной информации, предлагая своим пользователям только самые точные сведения.
Кроме этого, специалисты Facebook намерены заниматься финансированием тех 

12 января 2017, 04:18
Названы самые популярные девушки года по версии Instagram

Названы самые популярные девушки года по версии Instagram

Фотосервис Instagram составил свой рейтинг наиболее популярных и эффектных девушек 2016 года. В список попали те обладательницы аккаунтов в Instagram, которые имеют наибольшее количество фолловеров. На первом месте рейтинга Джиджи Хадид, за публикациями которой следят свыше 16 млн подписчиков. Хадид 

15 декабря 2016, 12:05
Twitter отменит лимит на длину сообщений с 19 сентября

Twitter отменит лимит на длину сообщений с 19 сентября

19 сентября сервис микроблогов Twitter снимет ограничения по количеству символов в сообщении. Сеть больше не будет учитывать в 140 доступных знаках видеоролики, фотографии, GIF-файлы, опросы и ссылки на других пользователей. Это позволит блогерам создавать текстовые сообщения большего объема, чем раньше. 

13 сентября 2016, 04:28
В Instagram появилась долгожданная функция увеличения фото

В Instagram появилась долгожданная функция увеличения фото

В самом скором времени в соцсети Instagram произойдет запуск сервиса, при помощи которого интернет-пользователь сможет увеличить размещенные на сайте фотографии. В настоящее время официальный пресс-релиз подразумевает появление функций только на базе устройств с ОС iOS.
Как поясняют специалисты, непосредственно сам 

1 сентября 2016, 11:41
В соцсети Facebook появилась функция спасения жизни

В соцсети Facebook появилась функция спасения жизни

Инструменты, запущенные социальной сетью Facebook, позволяют принимать сообщения от пользователей, которые подозревают в суицидальных  намерениях  своих собеседников в социальных сетях. Ими могут быть друзья, коллеги, знакомые и даже незнакомые люди. Новая служба уже доступна для англоязычного населения. Но в ближайшее 

15 июня 2016, 04:53
Пользователи Facebook смогут задать вопрос бортинженеру МКС

Пользователи Facebook смогут задать вопрос бортинженеру МКС

У пользователей  популярной социальной сети Facebook появился уникальный шанс выйти на связь с космосом. Отечественные СМИ распространили информацию, что все желающие получают редкую возможность задать любые вопросы бортинженеру Международной космической станции Алексею  Овчинину. Как известно, этот исследователь входит в состав 

10 июня 2016, 04:44
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