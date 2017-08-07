«Ростелеком» принял решение с 1 августа отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом через точки в Wi-Fi в тех населенных пунктах, где количество жителей находится в отметке от 250 до 500 человек.

Как пояснил глава компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром …