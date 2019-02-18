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Материалы по теме:

В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

Полицейские проверяют обстоятельства ночной аварии в Самаре, в которой двое мужчин получили тяжелые травмы. В ночь на воскресенье, 17 февраля, около дома № 161 по улице Авроры автомобилист сбил двух пешеходов, которые стояли на обочине, и врезался в пару припаркованных 
18 февраля 2019, 08:27
Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку

Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку

В Самаре разыскивают неизвестного мужчину, который совершил действия насильственного характера в отношении 32-летней женщины. Ориентировка (фоторобот) на предполагаемого злоумышленника доведена до личного состава работников ОВД, передает ГУ МВД РФ по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников 20 января между 
16 февраля 2019, 02:33
В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В четверг, 14 февраля, в Красноглинском районе Самары произошла авария с люксовым кроссовером. В 12:40 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Ceed по Волжскому шоссе в направлении Демократической. В какой-то момент он врезался в стоящий на проезжей части автомобиль Porsche 
15 февраля 2019, 05:15
Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.

Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции 

14 февраля 2019, 11:50
Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома

Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома

7 февраля в районе Жигулевской ГЭС за помощью к заместителю начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Тольятти Андрею Капунову обратился местный житель. Он рассказал, что везет в роддом свою дочь. Женщину нужно было доставить в больницу как можно 

14 февраля 2019, 10:03
В Тольятти пропала девочка 15 лет

В Тольятти пропала девочка 15 лет

Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию только 12 февраля. Сообщается, что ее видели в последний раз у дома №18 по улице Ворошилова – это ее домашний адрес.
 
Приметы – на вид чуть старше возраста. Выглядит примерно на 16-17 

13 февраля 2019, 07:36
Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Полиция установила личность предполагаемого злоумышленника, который нападал на женщин с ножом в Тольятти. Им оказался некий 22-летний. Кроме того, правоохранители уточнили приметы подозреваемого. На вид ему около 20 лет, рост 182 см, телосложение худощавое, темные волосы средней длины с челкой 

5 декабря 2018, 09:29
В Самаре ищут мужчину с тигром на груди и черепом на руке

В Самаре ищут мужчину с тигром на груди и черепом на руке

В Самарской области продолжается розыск бесследно пропавшего 41-летнего Вячеслава Лапшина. Напомним, что 11 апреля 2016 года мужчина выехал на своей машине ГАЗ 2217 с регистрационным знаком У544УН 56 регион из Бугуруслана в Оренбургской области в Смышляевку под Самарой. 21 апреля 
4 декабря 2018, 11:55
Правительство Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта

Правительство Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта

Минтранс Дании решил признать собачьи упряжки официальным видом транспорта. В связи с этим, с 1 января 2019 года они смогут ездить по автодорогам наравне с остальными участниками движения. При этом отмечается, что собаки могут перевозить не только сани, но и 
13 ноября 2018, 03:26
Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре

Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу в Самаре с иностранцами происходят различные курьезные истории. Одно из них журналистам во время прогулки на теплоходе «Хирург Разумовский» рассказал врио вице-губернатора Александр Фетисов.

Австралийский фанат отправился на стадион «Самара Арена» в компании с надувным 

5 июля 2018, 09:54
Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» завершился второй матч чемпионата мира по футболу. На нем в рамках группового этапа сошлись сборные Австралии и Дании. На зрительских трибунах присутствовали почти 13 тысяч иностранных зрителей. Из них 12 тысяч прибыли с «зеленого континента» и 

21 июня 2018, 06:03
Сборные Дании и Австралии прилетели в Самару

Сборные Дании и Австралии прилетели в Самару

21 июня Самара примет матч чемпионата мира по футболу, в котором сразятся сборные Дании и Австралии. 19 июня команды уже прибыли в столицу губернии. Самолеты с игроками на борту совершили посадку в аэропорту «Курумоч».

В том, что предстоящая игра будет жаркой, 

20 июня 2018, 10:02
В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму

В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму

Близ датского города Гундслев заработала новая тюрьма, которую называют самым комфортным в мире пенитенциарным заведением. Ей дали наименование Сторстрём.
Как отмечается, в каждой камере здесь есть телевизор, холодильник, шкаф, широкое окно и даже отдельная ванна. Площадь небольшая – всего 4 

25 декабря 2017, 09:32
Австралийца обвинили в подготовке теракта с участием кенгуру

Австралийца обвинили в подготовке теракта с участием кенгуру

Спецслужбы узнали о готовящемся преступлении из интернет-переписки с предполагаемыми террористами. Как выяснилось, в Австралии 19-летний Севдет Рамадан Бесим, присягнувший на верность группировке ИГИЛ (организация запрещена в России), намеревался разместить взрывное устройство в сумке кенгуру во время празднования Дня ветеранов в 
28 января 2016, 02:36
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