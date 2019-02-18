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В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре
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18 февраля 2019, 08:27
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Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку
В Самаре разыскивают неизвестного мужчину, который совершил действия насильственного характера в отношении 32-летней женщины. Ориентировка (фоторобот) на предполагаемого злоумышленника доведена до личного состава работников ОВД, передает ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников 20 января между …
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16 февраля 2019, 02:33
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В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne
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15 февраля 2019, 05:15
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Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков
На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.
Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции …
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14 февраля 2019, 11:50
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Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома
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14 февраля 2019, 10:03
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В Тольятти пропала девочка 15 лет
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13 февраля 2019, 07:36
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Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти
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5 декабря 2018, 09:29
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В Самаре ищут мужчину с тигром на груди и черепом на руке
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4 декабря 2018, 11:55
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Правительство Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта
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13 ноября 2018, 03:26
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Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре
Во время чемпионата мира по футболу в Самаре с иностранцами происходят различные курьезные истории. Одно из них журналистам во время прогулки на теплоходе «Хирург Разумовский» рассказал врио вице-губернатора Александр Фетисов.
Австралийский фанат отправился на стадион «Самара Арена» в компании с надувным …
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5 июля 2018, 09:54
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Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»
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21 июня 2018, 06:03
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Сборные Дании и Австралии прилетели в Самару
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20 июня 2018, 10:02
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В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму
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25 декабря 2017, 09:32
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Австралийца обвинили в подготовке теракта с участием кенгуру
Спецслужбы узнали о готовящемся преступлении из интернет-переписки с предполагаемыми террористами. Как выяснилось, в Австралии 19-летний Севдет Рамадан Бесим, присягнувший на верность группировке ИГИЛ (организация запрещена в России), намеревался разместить взрывное устройство в сумке кенгуру во время празднования Дня ветеранов в …
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28 января 2016, 02:36
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